Brauneck: Autofahrer verweigert 20 Euro Parkplatzgebühr und gibt Gas - Angestellter verletzt

Von: Andreas Steppan

Durch die milden Temperaturen können die Wiesen an Draxl- und Jaudenhang nicht mehr als Parkflächen genutzt werden. Damit die verbleibenden Plätze nicht durch Skitourengeher blockiert werden, wurde die Parkgebühr drastisch erhöht. © Pröhl

An den 20 Euro Gebühr, die seit Kurzem an den Parkflächen an Draxl- und Jaudenhang erhoben werden, scheiden sich die Geister. Nun eskalierte ein Streit darüber.

Lenggries - Mit einer Verletzung endete am Mittwoch der Versuch eines Parkplatzmitarbeiters am Brauneck, die Parkplatzgebühr von 20 Euro abzukassieren. Ein uneinsichtiger Autofahrer wollte einfach auf den Parkplatz fahren, ohne zu bezahlen.

Laut Mitteilung der Polizei fuhr der unbekannte Autofahrer gegen 12 Uhr auf den Parkplatz am Draxlhang ein. Ein 27-jähriger Mitarbeiter wollte seiner Arbeit nachgehen und die fällige Gebühr kassieren.

Autofahrer verweigert 20 Euro Parkgebühr in Wegscheid

Wie berichtet gilt an den Talstationen in Wegscheid seit einigen Tagen ein Tarif von 20 Euro pro Tag. Skifahrer bekommen den Betrag beim Kauf eines Skipasses aber komplett erstattet. Die Liftbetreiber wollen mit dieser Maßnahme dafür sorgen, dass die Skifahrer noch eine Chance haben, auf den ohnehin wegen des warmen Wetters eingeschränkten Parkflächen einen Platz zu finden und dass nicht alles von Skitourengehern belegt ist.

Der am Mittwochnachmittag eingetroffene Besucher zeigte dafür jedoch keinerlei Verständnis. Er weigerte sich laut Polizei, die verlangten 20 Euro zu bezahlen und bot stattdessen 5 Euro an. Auf diesen Handel ließ sich der 27-jährige Mitarbeiter aus Lenggries freilich nicht ein. Er beschied dem Autofahrer, er müsse umkehren, falls er nicht den vollen Betrag entrichte.

Parkplatz-Mitarbeiter will Auto aufhalten und stürzt

Der Unbekannte fuhr daraufhin einfach in Richtung Parkplatz weiter, ohne überhaupt etwas zu bezahlen. Der Angestellte wollte den Fahrer aufhalten, stützte und verletzte sich leicht. Der uneinsichtige Gast fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Der Lenggrieser konnte sich allerdings das Kennzeichen merken. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.

