Brauneck, Blomberg, Herzogstand: Wann die Bergbahnen pausieren, wann sie wieder öffnen

Nach der Wintersaison ist vor der Sommersaison: Dazwischen steht bei den Bergbahnen am Blomberg, Brauneck und Herzogstand die Revision an.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Skisaison ist seit einer Woche offiziell beendet. Auch die letzte Schlittenabfahrt ist gemacht. Wenn der Frühling im Tölzer Land einkehrt, heißt das bei den Bergbahnen in der Region: Zeit für die Frühjahrsrevision.

Sommersaison am Brauneck soll am 28. April starten

Seit Montag stehen am Brauneck alle Lifte und die Bergbahn still. „Bei der diesjährigen Revision stehen nur die Standardarbeiten an“, berichtet Geschäftsführerin Antonia Asenstorfer. Bis Ende April werden die Routine-Checks dauern. „Wir haben vor, am 28. April mit allem fertig zu sein, damit wir dann die Sommersaison eröffnen können.“

Die Herzogstandbahn wird erst nach den Osterferien stillstehen. Laut dem Betriebsleiter Jörg Findeisen unterscheiden sich die Arbeiten im Frühjahr wenig von Jahr zu Jahr. Auch dieses Mal stehe bei allen Seilen einer Sichtkontrolle an. „Außerdem wird eine der Kabinen einer genauen Untersuchung unterzogen, wobei die Laufräder, die Rollenwiegen und das Laufwerk auf Fehler und Beschädigungen geprüft werden.“ Überdies werden die Stützen samt der Fundamente einer Sichtkontrolle unterzogen, erläutert Findeisen. „In den Stationen und auf den Stützen werden die Seilscheiben kontrolliert, die Lager geschmiert oder bei Bedarf auch ausgewechselt.“ Am Getriebe des Hauptantriebs steht dazu ein Ölwechsel an. „Da dieses nun etwas größer ist, als man das von einem Auto kennt, werden dazu 80 Liter Öl benötigt“, erklärt er. Abschließend stehen dann noch Fahr- und Bremsversuche auf dem Programm, um das Ansprechen der Sicherheitseinrichtungen zu prüfen.

Herzogstandbahn von 17. bis 28. April geschlossen

Auch wenn es sich größtenteils um Standardarbeiten handelt: „Fasst man alle einzelnen zu prüfenden Positionen zusammen, summiert sich das auf einige hundert Punkte“, sagt Findeisen. Viele der Arbeiten können nur beim Stillstand der Anlage oder ohne Fahrgäste durchgeführt werden. Aus diesem Grund wird die Herzogstandbahn ab Montag, 17. April, bis einschließlich Freitag, 28. April, geschlossen bleiben. Ab 29. April startet die Bergbahn dann in die Sommersaison, die bis Mitte November dauert.

Am Blomberg ist bereits alles in den Startlöchern. „Wir haben direkt nach den Faschingsferien mit den Revisionsarbeiten begonnen und hatten seither die Bahn unter der Woche geschlossen“, erklärt Bergbahnchef Hannes Zintel sein Vorgehen. „Aber an den Wochenenden hatten wir trotz Revision geöffnet. Und das wurde auch von den ersten Wanderern schon sehr gut angenommen.“ Die Schneekanonen sind eingemottet, der Rodellift am Blomberghaus ist abgebaut, und die Netze und Sicherungen an der Winterrodelbahn wurden wieder abmontiert.

Anlagen am Blomberg jetzt wieder täglich in Betrieb

„Die Seilbahn hat bereits den TÜV-Termin hinter sich, beim Blombergblitz und der Sommerrodelbahn steht das noch an“, sagt Zintel. Beim „Blitz“ habe man die Schienen neu ausgerichtet. „Einige wenige kleine Arbeiten, wie das Aufstellen der Spielgeräte, stehen noch aus, das können wir aber problemlos bei laufendem Betrieb machen“, erklärt Zintel.

War bislang nur am Wochenende geöffnet, sind die Anlagen am Blomberg ab dem kommenden Montag, 3. April, wieder täglich in Betrieb. Die Leute würden sich schon auf den Bergspaß freuen, merkt Zintel. „Sobald die Sonne ein bisschen rauskommt, läutet bei uns das Telefon. Die Menschen sind schon im Wander- und Frühlingsmodus“, berichtet der Bergbahn-Chef. Auch er und sein Team freuen sich auf die beginnende Saison und die Osterferien. „Wir sind mit allem parat.“

