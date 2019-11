Wenn die Gefahr heruntergespielt wird: Bußgeld für Skitourengeher

Immer wieder gibt es Wintersportler und Autofahrer, die Gefahrenwarnungen bei Schnee und Eis ignorieren. Über diesen Egoismus wurde beim Treffen des Lawinenwarndienstes diskutiert.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die heftigen Schneetage von Anfang Januar 2019 sind im Landkreis noch recht präsent. Bei der Auftaktbesprechung des Lawinenwarndienstes im Heilbrunner Gasthof Reindlschmiede standen die starken Schneefälle und deren Folgen im Mittelpunkt der Besprechung. Vor allem ging es darum, dass Pistensperrungen und Warnhinweise ignoriert werden und Wintersportler trotzdem beispielsweise zu Skitouren aufbrechen.

„Die Selbstüberschätzung nimmt allerorten zu, es gibt eine Tendenz zum Egoismus“, beklagte Toni Stowasser, im Tölzer Landratsamt zuständig für Sicherheit und Ordnung. Zu der Versammlung kamen Hans Konetschny, Leiter des Lawinenwarndienstes Bayern, sowie die Obmänner der Lawinenkommissionen aus Kochel, Lenggries und Fall, Mitglieder der Bergwachten, Vertreter von Bergbahnen, Gemeinden und Polizei sowie die regionalen Ansprechpartner von Staatlichem Bauamt und Wasserwirtschaftsamt.

Drei Skitourengeher lösten Lawine am Dreikönigstag aus

Zusammen mit Lorenz Kellner von der Tölzer Polizei ging man das Lawinenunglück am Brauneck durch, das drei Wintersportler am Dreikönigstag ausgelöst hatten. Ein Mann wäre dabei fast gestorben. Das Trio war trotz Lawinenwarnstufe vier und Hinweisen auf Gefahren am Berg aufgebrochen. Dafür standen die drei Männer kürzlich vor Gericht und müssen Bußgeld bezahlen (wir berichteten).

Zur Sprache gebracht wurde auch ein anderer Fall in den Bergen. Ein Skitourengeher war trotz Warnung aufgebrochen, geriet in eine Lawinensprengung, überstand diese unbeschadet und beschwerte sich anschließend im Tal. Auch dieser Mann wurde angezeigt und bekam ein Bußgeld.

Auch ehrenamtliche Retter geraten durch die Einsätze in Gefahr

„Man macht die Lawinensprengungen doch nicht aus Spaß, sondern weil man Menschen vor Gefahren schützen will“, sagte der Lenggrieser Bürgermeiser Werner Weindl. Auch ehrenamtliche Retter bringe man bei solchen Einsätzen in Gefahr, sagte Stowasser. Die Regierung von Oberbayern wolle in Kürze dieses Thema größer publik machen, sagte Stowasser. „Die Ehrenamtlichen haben in solchen Tagen eh’ schon einen hohen Stresspegel, da braucht man nicht noch solche Einsätze“, sagte Konetschny.

Lesen Sie auch:

Familie aus Würzburg unterschätzt Spätherbst-Situation völlig -Lenggrieser Bergwacht rückt aus