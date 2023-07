Brauneck: Schwer verletzte Kletterin am Zirkuskessel

Mehrfach musste der Rettungshubschrauber zuletzt die Ehrenamtlichen der Bergwacht Lenggries unterstützen. © . Bergwacht

Einiges zu tun hatte die Lenggrieser Bergwacht in den vergangenen zwei Wochen. Die Bandbreite war groß und reichte von einer schwer verletzten Kletterin bis hin zu einem vermeintlichen Murenabgang.

Lenggries - Zu der Kletterin musste die Bergwacht am vorvergangenen Montag ausrücken. Die Frau war mit einer Freundin am Brauneck unterwegs und am Zirkuskessel beim Zustieg zur Wand etwa 20 Meter in die Tiefe gestürzt. Die Münchnerin blieb verletzt liegen. Drei Bergretter machten sich sofort auf den Weg zum Unfallort. Zudem nahm der alarmierte Hubschrauber Christoph Murnau noch einen Luftretter auf und flog ihn zum Einsatzort. Nach der medizinischen Versorgung der Verletzten wurde sie über ins Unfallklinikum nach Murnau geflogen. Sie hatte sich laut Bergwacht mehrere Traumata und schwere Rückenverletzungen zugezogen. Zudem Bestand der Verdacht auf eine Oberschenkelfraktur.

Wanderin klagt an der Probstalm über Kreislaufprobleme

Tag darauf wurde die Bergwacht ein weiteres Mal zur Hilfe gerufen. Eine 65-jährige Wanderin klagte in der Nähe der Probstalm über Kreislaufprobleme. Ein ehrenamtlicher Luftretter wurde vom Rettungshubschrauber in den Bereich Rotöhrsattel geflogen und nahm die Patientin dort auf. Am Landeplatz wurde die Münchnerin an den Rettungsdienst übergeben. Im Einsatz waren vier Bergretter.

Murenabgang entpuppt sich als Abriss des Hochseilgartens

Am Freitag gegen 11 Uhr erreichte die Wache dann die Meldung eines Murenabgangs im Bereich des Zielhangs. Es seien wohl Kühe beteiligt gewesen, die Beteiligung von Menschen sei nicht ausgeschlossen, hieß es. Das entpuppte sich wenig später allerdings als Fehlalarm. „Der Anrufer hatte keine Mure, sondern den Abriss des Hochseilgartens beobachtet“, berichtet die Bergwacht.

Noch während dieses Einsatzes wählte eine verletzte Frau an den Achselköpfen den Notruf. Die Wanderin hatte sich eine Bänderverletzung zugezogen und wurde vom Rettungshubschrauber und einem Luftretter am Unfallort aufgenommen und ins Krankenhaus Bad Tölz gebracht.

Achtjähriger zieht sich beim Spielen Risswunde zu

Am Samstag gegen 18 Uhr meldete dann der Wirt der Florihütte einen Unfall. Ein Achtjähriger sei beim Spielen gestürzt und habe sich am Knie verletzt. Die ehrenamtlichen Retter der Bergwacht versorgten die große Risswunde. Nach dem Transport nach Wegscheid wurde der junge Nürtinger im Tal an den Rettungsdienst übergeben. Er sei sehr tapfer gewesen, berichtete die Bergwacht. Einen weiteren Einsatz hatten die Bergretter gegen Mittag in Anger erledigt. Aufgrund der großen Hitze an diesem Tag hatte ein Lenggrieser Probleme mit seinem Blutdruck. Ein Bergretter sowie ein Bergwacht-Notarzt übernahmen die Versorgung des Patienten. (va/bw)

