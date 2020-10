Mit dem Mini aufs Brauneck: Touristinnen folgen dem Navi - „in 30 Jahren bei der Bergbahn noch nicht gesehen“

ich glaube nicht, daß es einen Monat dauert, bis Chaos ausbricht. Das merkt man bereits nach wenigen Stunden.

Von allen Haushaltsgeräten abgesehen funktioniert u.U. kein Handynetz, keine Kassen in den Läden/Restauraunts/Tankstellen ..., keine Bank, keine Pumpe für Heizung, Zapfsäulen ... , kein Festnetztelefon, weil kein Router usw. Ich habe das vor ca. 1 Jahr erlebt für ca. 1-2 Stunden. Da haben die Leute angefangen, auf die Straße zu rennen wie ein Hühnerhaufen und das für Sie "wahrscheinlichste" war gleich der Terroranschlag auf ein AKW ... soviel zum zu erwartenden Verhalten. Da will ich mir lieber nicht ausrechnen, was passiert, wenn das nur 1-2 Tage lang dauert.

So richtig klar werden einem solche Auswirkungen leider oft erst, wenn man Sie, wenn auch nur im Ansatz und wie hier harmlos, selbst erlebt.