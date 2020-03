Bürgermeisterstichwahl: Lenggrieser haben die Wahl

Wer wird Lenggrieser Bürgermeister? Diese Frage entscheidet sich am Sonntag, 29. März, in der Stichwahl zwischen Markus Landthaler (FWG) und Wolfgang Morlang (Bayernpartei).

Lenggries – Die Corona-Krise überschattet derzeit alles. Deshalb gab es auch in Lenggries keinen Wahlkampf vor der am Sonntag, 29. März, anstehenden Stichwahl. Beide Kandidaten sind sich einig, dass derzeit die Menschen andere Themen beschäftigen. Trotzdem haben Markus Landthaler (FWG) und Wolfgang Morlang (Bayernpartei) drei kurze Fragen des Tölzer Kurier beantwortet, um den unentschlossenen Wählerinnen und Wählern eine kurze Orientierungshilfe zu geben.

Warum sollten die Lenggrieserinnen und Lenggrieser ausgerechnet Sie zum Bürgermeister wählen?

Markus Landthaler:





Von Geburt an in Lenggries aufgewachsen bin ich aufs Engste mit meiner Heimatgemeinde verbunden! In den letzten zwölf Jahren konnte ich durch meine Gemeinderats- und Bauausschusszugehörigkeit Erfahrungen in der Kommunalpolitik sammeln. Meine über 30-jährige Erfahrung als Polizeibeamter beim Freistaat Bayern sind für die Arbeit als Bürgermeister sicher nicht hinderlich. Wichtig ist mir auf alle Fälle der Erhalt des ländlichen Dorfcharakters und die Unterstützung unserer drei „Lebensadern“: Handwerk/Gewerbe, Tourismus, Landwirtschaft.

Wolfgang Morlang:





Ich bin – trotz parteilichem Hintergrund – im Grunde ein unabhängiger Kandidat. Meine Gruppe beziehungsweise ich war bisher nicht im Gemeinderat vertreten. Ich stehe in keinen Unterordnungs- oder Abhängigkeitsverhältnissen. In Lenggries wurden viele Dinge in den vergangenen Jahren bewegt, jetzt haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, einen Neuanfang zu wählen. Unserer Gemeinde geht es gut, die Problemstellungen sind überschaubar, aber sie sollten tatkräftig, kreativ und intelligent angegangen werden. Als Bürgermeisterkandidat ohne Gemeinderatsliste sehe ich mich frei von allen Fraktionszwängen und offen für die Zusammenarbeit mit allen Gruppierungen. Entscheidungen werde ich dem objektiven Wohl für die Gemeinde unterordnen. Über alle Parteien hinweg ist für unsere Gemeinde jeweils die sachlich beste Lösung zu finden und umzusetzen.

Was wollen Sie nach Ihrer Wahl als erstes anpacken?

Markus Landthaler:

Mir geht es hier um eine ehrliche und seriöse Aussage! Gegenwärtig sind wir von einer alles überlagernden Krise überschattet. Diese gilt es auch, für die Kommune zu bewältigen. Dabei sind jetzt laufende Projekte wie der Umbau des Hotels Post oder auch unsere Kläranlage zu bewerkstelligen. Die notwendigen Beschränkungen der Staatsregierung wirken sich unweigerlich auf die Wirtschaft und damit auch unmittelbar auf den kommunalen Haushalt aus. Versprechungen zeitnaher größerer Investitionen wären aus meiner Sicht deshalb unseriös. Der Umgang mit der derzeitigen Krise wird neben der Einarbeitung in die Amtsgeschäfte die Hauptarbeit des neuen Bürgermeisters sein.

Wolfgang Morlang:

Zusammen mit dem Gemeinderat Bestandsaufnahme, Prioritäten setzen, Bürgerbeteiligung leben (mir gefällt dazu ein Modell, das Michael Pelzer in Weyarn vorgelebt hat – so etwas fällt allerdings nicht vom Himmel und muss entwickelt werden).

Was sind Ihre Ziele in den kommenden sechs Jahren?

Markus Landthaler:

Größtes Ziel ist mit Sicherheit der Bau des gemeindeeigenen Pflegeheims. Es steht auch die Sanierung der Isarwelle mit entsprechend höherer Attraktivität an. Bereits in Planung ist die geförderte Ortskernsanierung in verschiedenen Abschnitten. Der von allen Gruppierungen geforderte bezahlbare Wohnraum ist in Lenggries in gewissem Maße von der Gemeinde unterstützbar. Wichtig wäre mir jedoch der regelmäßige persönliche Austausch mit den Bürgern aller Gemeindeteile, wie ich ihn in vielen persönlichen Rückmeldungen der vergangenen Wochen erfahren durfte.

Wolfgang Morlang:

Die wichtigsten Entwicklungsschritte für die Kaserne sind im Konsens beschlossen und werden von den Bürgerinnen und Bürgern mitgetragen, nach Möglichkeit bereits mit Meilensteinen in der Umsetzung. Meine Ziele: Ein funktionierendes Modernisierungskonzept für die Isarwelle ist umgesetzt. Straßen und Infrastruktur im Gemeindegebiet sind modernisiert. Ein funktionierendes Verkehrskonzept für Dorfkern und Brauneck ist umgesetzt. Weitere Schritte zur nachhaltigen Energieversorgung und Digitalisierung sind gestartet. Der ehemalige Gasthof Post ist mit Leben gefüllt.

Beim ersten Durchgang hatte Landthaler die Nase vorn

Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte Landthaler mit 46,9 Prozent die Nase deutlich vorn. Morlang landete mit 24,9 Prozent auf Platz zwei – vor Christine Rinner (CSU) und Tobias Raphelt (SPD). Nun werden die Karten aber neu gemischt. Die Stichwahl wird, wie berichtet, als reine Briefwahl durchgeführt. Laut bayerischem Innenministerium hat die Post zugesichert, dass alle Kuverts, die bis Samstag um 18 Uhr in einen Briefkasten geworfen werden, den Gemeindeverwaltungen bis Sonntag um 18 Uhr zugestellt werden.

Wem es am Samstag erst nach 18 Uhr möglich ist zu wählen, den bittet die Gemeinde Lenggries um Folgendes: „Diese Wahlbriefe sollten ausschließlich in den gemeindlichen Briefkasten am Rathaus eingeworfen werden.“ Der Weg zum Briefkasten oder zum Rathaus, um die Briefwahlunterlagen einzuwerfen, ist trotz der Ausgangsbeschränkungen ausdrücklich erlaubt. Unterlagen, die am Sonntag nach 18 Uhr im Rathaus ankommen, können nicht mehr berücksichtigt werden. 8026 Wahlberechtigten sind in Lenggries aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Ergebnisse findet man am Wahlabend im Live-Ticker auf www.toelzer-kurier.de.

Lesen Sie auch:

Kommunalwahl 2020 in Bad Tölz-Wolfratshausen: Ergebnisse aus dem Landkreis

Lenggrieser Jung-Schauspieler startet durch

Werner Weindl hört als Bürgermeister von Lenggries auf - und wird eine Sache überhaupt nicht vermissen