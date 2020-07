Bürgermeisterwahl in Lenggries: Grüne stellen Kandidaten auf

Paukenschlag: Die Lenggrieser Grünen stellen einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 13. September auf.

Lenggries - Seinen Hut in den Ring werfen wird am 13. September Klaus Hanus. Der 45-Jährige ist Zimmerermeister mit eigenem Betrieb in Fleck, verheiratet und hat zwei Kinder.

+ Klaus Hanus. © privat

Offiziell nominiert werden soll er in der Aufstellungsversammlung am Samstag, 18. Juli. Beginn ist um 18 Uhr in den „Lahnerstubn“ am Bergcampingplatz. „Begeistert“ ist Grünen-Ortsvorsitzende Lisa Busch, dass sich ein Bewerber gefunden hat. „Und Klaus Hanus ist ein toller Kandidat. Jemand, der sich richtig begeistert. Ich freue mich sehr darüber“, sagt sie auf Anfrage.

Eigentlich wollte Klaus Hanus als Freier antreten

Hanus selbst hatte schon vor der regulären Kommunalwahl im März dieses Jahres darüber nachgedacht, für das Amt zu kandidieren. Eigentlich habe er als Freier ins Rennen gehen wollen, sagt er. Er habe aber irgendwie keine Möglichkeit gesehen, das zu realisieren. Jetzt fand er bei den Grünen eine politische Heimat, auch wenn Parteipolitik auf kommunaler Ebene nebensächlich sei, betont Hanus.

Notwendig wird die Wahl nach dem Tod des Bürgermeisters

Notwendig wird die Wahl im September wegen des plötzlichen Tods des neu gewählten Bürgermeisters Markus Landthaler (50) am Fronleichnamstag – nur sechs Wochen nach Amtsantritt.

Alle Wahlvorschläge müssen bis 23. Juli im Lenggrieser Rathaus eingereicht sein. Die Grünen sind die ersten die konkret einen Bewerber benannt haben. Sie zogen im März erstmals in den Gemeinderat ein. Auf Anhieb schafften sie, drei Sitz zu gewinnen. Bei Wahl im März hatten sie keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen geschickt.

