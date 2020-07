Bürgermeisterwahl in Lenggries: Stefan Klaffenbacher tritt für die FWG an

Das Geheimnis ist gelüftet: Stefan Klaffenbacher geht bei der Bürgermeisterwahl am 13. September für die Freien Wähler ins Rennen.

Lenggries - Stefan Klaffenbacher möchte Lenggrieser Bürgermeister werden. Der 33-jährige Maschinenbaumeister, Bürokaufmann und Nebenerwerbs-Landwirt gab am Mittwochabend seine Kandidatur für die Freie Wählergemeinschaft bekannt.

Familie steht hinter der Entscheidung

Klaffenbacher ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und lebt im Ortsteil Klaffenbach. Bei der Kommunalwahl im März hatte er auf Platz 16 der FWG-Liste für den Gemeinderat kandidiert. Er sei froh, dass seine Familie zu 100 Prozent hinter der Entscheidung stehe, sagte Klaffenbacher bei der Vorstellung am Mittwochabend.

Dinge, die er anpacken will, sind unter anderem eine für alle verträgliche Entwicklung der Kaserne, die Schaffung von weiterem Bauland von einheimischen Familien und ein Konzept für einen verträglichen und nachhaltigen Tourismus. „Ich möchte Lenggries voranbringen und etwas erreichen, aber dies auch immer kritisch hinterfragen, ob es wirklich das richtige für Lenggries ist“, sagte Klaffenbacher. „Lenggries ist meine liebens- und lebenswerte Heimat. Damit das so bleibt, möchte ich mich mit Herz und Verstand einsetzen.“

Stefan Klaffenbacher ist der dritte Kandidat

Nach Klaus Hanus (Grüne) und Tobias Raphelt (SPD) ist Klaffenbacher der dritte Aspirant, der sich um die Nachfolge von Markus Landthaler (FWG) bewirbt. Der 50-Jährige war im Juni nur sechs Wochen nach seinem Amtsantritt gestorben. Die CSU hatte am Dienstag erklärt, keinen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken zu wollen (wir berichteten). Die offizielle Nominierung Klaffenbachers erfolgt am 21. Juli im Alpenfestsaal. Gewählt wird in Lenggries am 13. September.

