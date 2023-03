Bürgerversammlung Lenggries: Viele Fragen im Vorfeld, wenige im Saal

Ein Dutzend schriftlicher Anfragen

Von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Schulwegsicherheit, Naturschutz, Kostenentwicklung beim Pflegeheim. Diese und viele andere Themen kamen am Freitag bei der Lenggrieser Bürgerversammlung zur Sprache.

Lenggries – Bürgermeister Stefan Klaffenbacher hatte durchaus eine Mammutaufgabe zu bewältigen, schließlich waren im Vorfeld mehr als ein Dutzend schriftlicher Anfragen von Lenggriesern bei ihm eingegangen. Und die waren zum Teil mehr als umfangreich. Klaffenbacher versuchte zwar, einen Teil der Antworten in seinen Bericht einzubauen. Es dauerte aber doch sehr lange, bis der Punkt erreicht war, an dem die Bürger im Saal das Wort erteilt bekamen. Es sei zwar löblich, dass die Leute im Vorfeld detailliert ausformulierte Fragen geschickt hätten, sagte der Bürgermeister, „aber es ist schwierig, wenn Sie im Saal nicht zu Wort kommen, weil ich hier drei Stunden lang der Alleinunterhalter bin“. Vielleicht müsse man das Prozedere doch noch einmal überdenken.

+ Dr. Franz Becker, Zahnarzt. © dh

Im Saal selbst hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits eine gewisse Erschöpfung breit gemacht, so dass nur noch eine einzige Frage aus dem Publikum kam. Zahnarzt Dr. Franz Becker wies darauf hin, dass „die zahnärztliche Versorgung von Pflegebedürftigen in Deutschland nicht befriedigend“ sei. Um das zu verbessern, würden Kooperationsverträge mit Pflegeheimen angestrebt. „Dafür ist es notwendig, dass es einen Raum im Pflegeheim gibt, in dem der Zahnarzt behandeln kann“, sagte Becker und bat darum, einen solchen beim Neubau an der Karwendelstraße vorzusehen. „Dafür bräuchte es ein paar Anschlüsse und einen Stuhl“, sagte Becker. Genutzt werden könnte der Raum aber auch von anderen Ärzten oder auch vom Medizinischen Dienst. „Das ist eine gute Anregung“, sagte Klaffenbacher und versprach, das prüfen zu lassen.

Raum für Zahnarzt im neuen Pflegeheim

Um das Pflegeheim drehten sich auch einige Anfragen von Sibylle Reuter. Sie wollte unter anderem wissen, wie sich die Baukosten entwickeln, ob die Gemeinde mit Steigerungen rechne, was später ein Heimplatz kosten wird und was mit dem Altbau passiere. 21,4 Millionen Euro – von dieser Investitionssumme gehe man derzeit aus, sagte Klaffenbacher. „Ob es Steigerungen gibt, können wir jetzt noch nicht sagen. Nach der ersten Ausschreibung kann ich aber sagen, dass wir derzeit gut im Rahmen liegen.“ Auch seien die Rohstoffpreise wieder etwas gesunken. Alle Stellen seien bemüht, „die Kosten so gering wie möglich zu halten“.

Bestehendes Heim muss abgerissen werden

Was ein Heimplatz kosten wird, sei Sache der künftigen Betreiberin, der Caritas. Es gebe aber genaue Vorgaben, was auf die Bewohner umgelegt werden dürfe. „Und die Pflegesätze muss die Regierung von Oberbayern genehmigen“, erklärte Klaffenbacher. „Dass die Plätze mit dem Neubau aber teurer werden, dürfte auch jedem klar sein.“ Durch das mit der Caritas vereinbarte Belegungsrecht sei aber sichergestellt, dass vorrangig Lenggrieser Bürger dort einen Platz finden, beantwortete Klaffenbacher eine weitere Frage.

Das bestehende Heim wird abgerissen, sobald das neue fertig ist. Der ursprüngliche Plan, dort Personalwohnungen zu schaffen, lässt sich nicht realisieren. Probleme mit der Bausubstanz, dem Brandschutz, dem ungünstigen Zuschnitt und ein Wasserschaden im Untergeschoss – die Liste der Schwierigkeiten ist lang. „Eine Generalsanierung läge bei 85 Prozent der Kosten eines Neubaus“ – ohne alle Probleme gelöst zu haben, sagte Klaffenbacher. Zudem müsste die Gemeinde das Gebäude dem Landkreis auch noch abkaufen. So bleibt letztlich nur der Abriss. Die Gemeinde versuche aber, unter anderem gemeinsam mit der Baugenossenschaft Wohnraum für Fachkräfte zu schaffen. Auch das in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgelegte Entwicklungskonzept für die Kasernenflächen (wir berichteten) sieht in einem Teilbereich eine Wohnnutzung vor.

Pflegeheim: „Anfang April beginnen die Bauarbeiten“

Im Bericht gab es dann noch ein paar Eckdaten zum geplanten Pflegeheim. „Anfang April beginnen die Bauarbeiten“, sagte Klaffenbacher. Neue Wege beschreitet die Gemeinde beim Dach, das komplett aus Solarmodulen bestehen wird. Mit dem Strom von der Ganzdach-Pv-Anlage könnte nicht nur das Heim selbst versorgt werden, sondern auch das Rathaus und die Tourist-Info. Etwa ein Viertel der erzeugten Strommenge würde zudem ins Netz eingespeist.

