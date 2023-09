Bummeln und Kunst bewundern: Einladung zur Lenggrieser Sternennacht

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz, Vinzent Fischer

Stellen im und am „Buidleck“ aus: (v.li.) Klaus Trischberger, Claus Eder, Werner Kirschenhofer, Norbert Strixner und Sepp Jaud. © privat

Am Freitag wird in Lenggries wieder zur „Sternennacht“ eingeladen. Bis 22 Uhr kann man bummeln, Live-Musik hören und zwei Ausstellungen besuchen.

Lenggries – Zum Bummeln lädt am Freitag, 15. September, die Sternennacht in Lenggries ein, die die Werbegemeinschaft organisiert. Bis 22 Uhr kann man durch die Geschäfte bummeln. Die Lenggrieser „Scheib’n“ von der Schützen-, über die Bahnhof- bis zur Marktstraße wird an diesem Abend zur autofreien Zone. Für das leibliche Wohl ist gesorgt – genauso wie für Live-Musik an vielen Stellen. Außerdem laden gleich zwei Kunstausstellungen zum Besuch ein.

Kunst aus Holz im Buidleck

Von Donnerstag, 14., bis Samstag, 16. September, laufen die Kunsttage im und am „Buidleck“ von Claus Eder an der Marktstraße. Holz ist das Material, mit dem Klaus Trischberger, Werner Kirchenhofer, Norbert Strixner und Sepp Jaud arbeiten. Zu sehen sind Holzskulpturen, Kleinmöbel mit Einlegearbeiten, Lampen oder auch Brotzeitbretter. Eder selbst hat im Nebenraum seines Ladens eine große Mühlenlandschaft aufgebaut, in der es viel zu entdecken gibt. Über 50 Figuren hat er umgeschnitzt und bemalt. Dazwischen verstecken sich noch viele Tiere in der Landschaft. Zu sehen ist die Ausstellung am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr, am Freitag von 14 bis 22 Uhr und am Samstag von 10 bis 18 Uhr.

Kunst verteilt sich über die ganze Lenggrieser Scheib‘n

Die zweite Ausstellung präsentiert Gottfried Brenner vom „Projekt Kunsteck“ am Karl-Pfund-Weg in Lenggries. Der 71-Jährige wird dabei Skulpturen und Plastiken aus Holz, Stein, Bronze und Keramik zeigen, „sowohl naturalistisch als auch abstrakt“, erklärt er. Die Kunstgegenstände seien dabei über die gesamte Dorfmitte verteilt. „Es wird wie eine Schnitzeljagd“, freut sich Brenner.

Isarnixen stehen zum Verkauf

Als Highlight bietet Brenner zwei „Isarnixen“ zum Verkauf an. Zum ersten Mal wird sie Brenner auf der Sternennacht der Öffentlichkeit präsentieren. „Das Thema Nixen hat mich schon immer fasziniert“, schwärmt der gebürtige Münchner, der seit 2018 in Lenggries lebt und arbeitet. Für die Herstellung sei ein kompliziertes, mehrteiliges Verfahren notwendig gewesen, erklärt der Künstler. „Das ist zwar aufwendig, aber dauerhaft“, so Brenner. Mehrere Jahre seien ins Land gegangen, bis die „Isarnixen“ vollendet waren. „Das ist ein Herzensprojekt von mir“, sagt Brenner. „Jetzt sollen sie in die Welt hinausfinden“. Und für 53 000 Euro beziehungsweise 42 000 Euro werden neue Besitzer gesucht. „Am besten in die Nähe der Isar, damit sie sich wohlfühlen“, ergänzt der Künstler augenzwinkernd.

