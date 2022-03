Bundespräsident Steinmeier ist Pate von Mattheo aus Wegscheid - Besuch bei einer neunköpfigen Familie

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Sitzen gerne zusammen bei Gesellschaftsspielen: (v. li.): Tabita (10), Salome (6), Christin mit Mattheo, Benjamin (2), Rico, Emely (17) und Lucy (15) mit Juas (4) Förster. Tagesrhythmus vor allem in der Früh das „A und O“ © Hias Krinner

Mattheo Förster hat einen prominenten Paten: Frank Walter Steinmeier hat die Ehrenpatenschaft für den wenige Monate alten Wegscheider übernommen. Er ist das siebte Kind von Christin und Rico Förster. Der Tölzer Kurier war zu Besuch bei der neunköpfigen Familie.

Wegscheid – Rico und Christin Förster haben vor einem halben Jahr Familienzuwachs bekommen. Mit Mattheo hat ihr siebtes Kind das Licht der Welt erblickt. Er ist somit der jüngste Sohn der Familie aus dem Lenggrieser Ortsteil Wegscheid. Dazu hat er einen sehr berühmten Paten. Traditionellerweise können Eltern einen Antrag auf Patenschaft des Bundespräsidenten beim siebten Kind stellen. Und so kam es, dass Frank Walter Steinmeier die Ehrenpatenschaft übernommen hat. Auch sonst bekommt Mattheo als Nesthäkchen gerade alle Aufmerksamkeit. Nicht wenige Augen sind innerhalb der Familie auf ihn gerichtet. Sogar der vierjährige Juas trägt sein Brüderchen stolz durch das Wohnzimmer. Dann springt auch schon die zehnjährige Tabita hinterher, damit auch ja nichts passiert. Während die sechsjährige Salome aufgeregt mit einem bunt geschminkten Gesicht durch die Küche hüpft, bauen Emely und Lucy gerade ein Gemeinschaftsspiel auf dem großen Esstisch auf. Mama Christin kontrolliert im Ofen die duftenden Lasagnen.

Bundespräsident Steinmeier ist Ehrenpate des siebten Kindes

Nein, wir befinden uns nicht in den Vorbereitungen für einen Kindergeburtstag. Ein ganz normaler Mittwochabend bricht gerade bei Familie Förster an. „Heute sind mal alle recht früh zu Hause“, sagt Familienoberhaupt Rico Förster (44). Generell sei es nicht leicht, alle auf einmal anzutreffen. Schließlich hat jeder eigene Interessen. „Von Skifahren über Flötenunterricht ist alles dabei“, sagt Förster. „Für uns ist es bereichernd, zu sehen, was wem Spaß macht. Beim einen äußert es sich künstlerisch, beim anderen Kind musikalisch.“ Generell seien die Geschwister alle sehr verschieden. Für strahlende Kinderaugen gibt Christin Förster alles: „Das kann man sich von keinem Geld der Welt kaufen, zu sehen, wie die Kinder glücklich miteinander spielen“, schwärmt die Hausfrau.

Aber: Verliert man da nicht auch mal den Überblick, wer gerade wo ist? „Das ist bisher zumindest noch nicht passiert, für den Fall der Fälle gibt es aber den Familienplaner am Kühlschrank“, sagt der siebenfache Vater zwinkernd. Ebenso hängt am Kühlschrank aus, wer wann, welchen Dienst hat. Die Hasen oder Fische füttern, Käfig sauber machen, Fegen, Küche ordentlich halten – bei all diesen Aufgaben packen auch die Förster-Kinder mit an. Jeder nach seinen Möglichkeiten.

Apropos Kühlschrank: Da muss ja einiges drin sein, um täglich drei mal neun Leute satt zu halten. „Die Hamstereinkäufe waren für uns schon vor Corona Standard“, berichtet Rico Förster. Der Vater, der bei einer Versicherung arbeitet, ist bemüht, seiner Frau die Einkäufe abzunehmen. „Wir gehen zweimal die Woche einen Großeinkauf machen“, berichtet er. „Anders geht es nicht, wenn man frisch kochen will.“ Immerhin verdrückt die Familie jede Woche unter anderem drei Kilo Kartoffeln, drei Kilo Orangen, zwei Kilo Nudeln, ein Kilo Reis, 20 Eier, sieben Gurken. Da reicht ein Kühlschrank nicht aus. „Mittlerweile haben wir zwei Kühlschränke und auch zwei Tiefkühltruhen“, berichten die Försters. Auch die Spül- und Waschmaschine seien im Dauereinsatz. „Besonders die Waschmaschine, die läuft schon mehrfach täglich.“

Tagesrhythmus vor allem in der Früh das „A und O“

Die Organisation so vieler Kinder scheint eine Mammutaufgabe zu sein. Doch Christin Förster (42), die seit dem dritten Kind keinem Beruf mehr nachgeht, nimmt’s gelassen. „Manchmal wird es anstrengend, vor allem, wenn jedes Kind gleichzeitig etwas anderes will, aber im Großen und Ganzen läuft es geregelt bei uns ab“, sagt sie. Tauschen möchte sie nicht. „Ich bin zwar neben Ehefrau und Mutter auch Lehrerin, Friseurin, Hausfrau, Köchin, Taxifahrerin und Schneiderin – aber für all das dankbar“, sagt sie. Ihr Mann finanziert als Mitarbeiter einer Versicherung die Großfamilie. Glück in puncto Wohnen hatten sie auch. „Wir sind glücklich, über Bekannte in dem Haus zu einem bezahlbahren Preis wohnen zu können“, unterstreicht der Vater.

Bei all den Jobs und Aufgaben muss freilich ein Tagesrhythmus vorgegeben sein. „Das ist vor allem in der Früh das A und O“, meint Förster. Immerhin müssen fünf der sieben Kinder von Wegscheid aus in die Schule oder den Kindergarten. Emely besucht das Gabriel-von-Seidl-Gymnasium und ist schon selbstständig. Ebenso Tochter Nummer zwei, die 15-jährige Lucy, die wiederum nach Hohenburg fährt. Tabita, Salome und Juas werden jeden Morgen in Kindergarten und Grundschule gebracht. „Dass es in Wegscheid eine Grundschule gibt, ist für uns ein Segen“, betont der Vater. Ist die Runde erledigt, geht’s für ihn wieder nach Hause an die Arbeit. „Durch die Möglichkeit von Homeoffice wird uns natürlich einiges erleichtert. Sonst würde ich täglich in die Arbeit nach Schwabing fahren“, sagt er. Vor Corona sei er darüber hinaus noch viel auf Auslandsreisen gewesen.

„Für einen Zehnsitzer müsste einer einen Busführerschein machen“

Wie sieht denn Urlaub in einer so großen Familie aus? „Wir fahren mindestens einmal im Jahr weg“, sagt Förster „Aber immer mit dem Auto. Das wäre mir mit allen am Flughafen zu stressig.“ Ein passendes Auto musste sich die Familie beim vierten Kind anschaffen. „Wir haben einen Neunsitzer und sind damit genau an der Grenze. Für einen Zehnsitzer müsste einer einen Busführerschein machen“, berichtet Mama Christin schmunzelnd. Ob es so weit kommt, sei möglich. „Wir sind zufrieden so, wie es jetzt ist, würden aber jedes weitere Kind dankend annehmen“, sagt sie. Geplant habe das Ehepaar ohnehin nie, sieben Kinder zu bekommen. „Für uns war klar, dass wir Kinder wollen, aber wir haben uns eher drei bis vier Kinder vorgestellt“, berichtet Christin Förster.

Nun habe es sich aber mit der Zeit in Richtung Großfamilie entwickelt. „Neu ist das für uns nicht, meine Mutter ist auch mit fünf Geschwistern aufgewachsen“, berichtet die Chemnitzerin, die mit ihrem Mann seit 14 Jahren in Wegscheid lebt. In einem Punkt sind sich – so verschieden alle Försters auch sind – alle aber einig: Zusammen hält sie vor allem ihr Glaube. „Ein festes Ritual ist auch, dass ich all meine Kinder mit einer Umarmung segne, bevor sie das Haus verlassen“, berichtet Rico Förster. „So kann ich meine Schäfchen ziehen lassen, bis wir uns abends wieder sehen.“

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.