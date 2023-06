Flößerfest: Handwerk, Musik und Wissenswertes locken zahlreiche Besucher nach Lenggries

Teilen

Mittendrin im Geschehen: Michael und Peter (beide 4) aus Lenggries testeten das Flößer-Leben – auf dem Trockenen, versteht sich. © Krinner

Das Wetter hätte besser nicht sein können, als die Gemeinde Lenggries am Samstag zum 4. Flößerfest lockte. Der Andrang war groß, und das Angebot wurde sehr gelobt.

Lenggries – Lenggries und die Flößerei sind seit langer Zeit eng miteinander verbunden – die Flößerei hat den hiesigen Handwerkern und Gewerbetreibenden schon früh ermöglicht, mit Rohstoffen und Erzeugnissen bis ins Unterland und bis nach Wien Handel zu betreiben.

An diesen einstmals wesentlichen Gewerbe- und Erwerbszweig wurde im Brauneckdorf am Samstag in vierter Auflage mit einem geselligen und zünftigen Flößerfest erinnert, das bei herrlichem Sommerwetter ein großes Publikum anlockte. Einheimische, Urlaubsgäste und Besucher aus der Umgebung versammelten sich schon zur Mittagszeit zur offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Stefan Klaffenbacher vor dem Rathaus. An diesem Tag nahmen dort nicht Autos, sondern dicht besetzte Bierzeltgarnituren die ganze Straßenbreite in Beschlag. Auf der gegenüberliegenden Seite – vor der Tourist Information und dem Heimatmuseum – hatten neben einer Bühne für die Auftritte der örtlichen Trachtenvereine Stamm und Hirschbachtaler auch die Musiker der Lenggrieser Blaskapelle ihre Plätze eingenommen.

Landsknechte waren auch dabei

Ein weiterer gut frequentierter Treffpunkt war der Kurgarten, in dem den Nachmittag über die „6er-Musi“ zur Unterhaltung aufspielte. Dort hatte sich auch eine aus dem Werdenfels stammende Gruppe mittelalterlich gekleideter Landsknechte und Bürger mit ihren bunten und bauschigen Gewändern niedergelassen – als Zeichen der gemeinsamen Ära mit der Flößerei.

Lockten viele Zuschauer an: Die Schmiede fertigten unter anderem Floßschnallen an. © Krinner

Fachvorträge und Führungen

Die existenzielle Bedeutung des Transports auf den Wasserstraßen sei auf Antrag von sechs europäischen Ländern einschließlich der Deutschen Flößereivereinigung nach einem langwierigen Bewerbungs- und Bewertungsprozess im vorigen Jahr von der Unesco bestätigt und generell die Flößerei zum „Immateriellen Kulturerbe der Menschheit“ erklärt worden, berichtete Mathias Mederle, Ehrenvorstand des Lenggrieser Holzhacker- und Flößervereins, in einer kurzen Rede auf der Marktstraßen-Bühne. Auch im „Internationalen Flößerdorf“ Lenggries habe man sich über diesen überragenden Ausdruck der Wertschätzung gefreut. Gäste, die tiefer in diese Materie einsteigen wollten, konnten dies bei den entsprechenden Fachvorträgen von Karl Probst vom Verein „Rettet die Isar jetzt“ und von Historiker Stephan Bammer im Mehrzwecksaal im ehemaligen Gasthof zur Post tun. Dazu gab es für die Besucher Führungen im Heimatmuseum.

Programm für alle Altersgruppen

Draußen, im Bereich von Markt-, Stefan-Glonner- und der Johann-Probst-Straße, herrschte reges Kommen und Gehen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene aller Altersgruppen fanden Sehens- und Staunenswertes. Stände von heimischen Geschäften, Vereinen, Hand- und Hobbywerkern präsentierten ein ansprechendes Warensortiment, angefangen von schön kombinierten Dirndlstoffen, Schmuck, flauschigen gewebten Decken, Fellen, Keramik, Korbwaren, Federkielstickereien bis hin zu eingerichteten Miniatur-Bauernschränken, leinernen Kissenbezügen, Wachsstöckln und Klosterarbeiten, dazwischen Essensangebote, Schmalznudeln vom Bauernverein etwa, und Getränke. „Ein schönes Fest“, urteilte ein Münchner Paar, das mit der BRB angereist war und gerade die Miniatur-Ausstellung in Claus Eders „Buidl-Eck“ inspiziert hatte. „Wir haben die Flößer-Werbung gesehen und sind deshalb hergekommen.“

Zu den Klängen der „Isarwinkler Spitzbuam“ tanzten die Kinder ausgelassen. © Krinner

Schöner Ausklang am Abend

Viele Blicke auf sich zog besonders das Schmiedefeuer, an dem junge Burschen mit viel Eifer glühende Eisenteile zu „Schloapfhakl“ und Floßschnallen – beides sind Teile, die für die Flößerei benötigt werden – formten. „’s Wetter passt heit a“, meinten Hufschmied Michael Probst und die Fasslpicher von der Brauerei Reutberg zufrieden. „Dees is amoi a grüabigs Festl ohne Schnickschnack“, befanden einige Lenggrieser auf ihrem Rundgang. Das bunte Markttreiben bereicherten die Mittenwalder Stelzengeher „de Hochhaxatn“. Begleitet von einem Trommler und einem Ansager verbanden sie ihre Auftritte in luftiger Höhe mit einem Märchenspiel: Anhand von zwei mitgeführten – in diesem Fall lebendigen – Marionetten stellten sie die spannende Geschichte vom gefangenen und von einem schaurigen Drachen bewachten Erzfräulein und dem tapferen, zur Befreiung eilenden Jüngling nach. Jung und Alt schauten fasziniert zu.

Zum Abschluss des Tages sorgte die Musikformation „Isarwinkler Spitzbuam“ für ausgelassene Stimmung im Kurpark, eine rhythmusstarke Feuershow setzte den Schlusspunkt vor begeistertem Publikum. (Rosi Bauer)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.