Claus Fussek resümiert Pflege-Situation: „Es scheint keinen zu interessieren“

Von: Andreas Steppan

„Anwalt und Fürsprecher pflegebedürftiger Menschen“: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (li.) zeichnet Claus Fussek mit dem „Weißen Engel“ aus. © Stmgp

Der Pflegeexperte Claus Fussek kritisierte 40 Jahre das Pflegesystem. Im Interview mit dem Tölzer Kurier zieht er ein ernüchterndes Resümee.

Lenggries – Als „Anwalt und Fürsprecher für alte und pflegebedürftige Menschen“ hat Gesundheitsminister Klaus Holetschek Claus Fussek bezeichnet und ihn kürzlich mit dem „Weißen Engel“ ausgezeichnet – einem Preis für „beispielgebende Personen, die sich langjährig im Gesundheits- und Pflegebereich ehrenamtlich engagieren“. Der aus Lenggries stammende Pflegeexperte setze sich seit 40 Jahren „für die Würde von Senioren und Menschen mit Behinderung sowie für bessere Bedingungen in der Pflege“ ein und sei „ein wichtiges Sprachrohr für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen“, hieß es in der Laudatio.

Kurz zuvor, zum 1. Februar, war Fussek offiziell in Ruhestand gegangen. Trotz der hohen Anerkennung bezeichnet Fussek im Gespräch mit dem Tölzer Kurier die Bilanz seines Engagements als „Analyse des Scheiterns“.

Herr Fussek, was bedeutet Ihnen die Auszeichnung mit dem „Weißen Engel“?

Eigentlich hätte den Preis ja meine Frau Ute bekommen müssen, denn man kann so eine Arbeit nur machen, wenn die Partnerin oder der Partner dahintersteht. Ich lege persönlich keinen Wert auf Auszeichnungen. Früher hätte ich da meinen Freund Dieter Hildebrandt um Rat gefragt. Er hätte gesagt: „Nimm den Preis an, es ist fürs Thema.“ Vielleicht ist es eine Möglichkeit, das Thema Pflege wieder an die Öffentlichkeit zu bringen.

Sie sind vor zwei Monaten in Ruhestand gegangen. Wie geht es Ihnen damit?

Noch ist es ungewohnt. Die Anfragen und Themen sind natürlich weniger geworden – aber ich bekomme nach wie vor täglich Hilferufe und führe etliche Gespräche, ich nenne es daher eher Unruhestand. Vorher hatte ich einen Sieben-Tage-Job, war immer erreichbar, selbst im Fußballstadion wurde ich angesprochen: „Helfen Sie mir.“ Ich habe über das reguläre Rentenalter hinaus gearbeitet, aber jetzt bewusst an meinem 69. Geburtstag einen Punkt gesetzt, an dem ich nicht mehr jeden Tag ins Büro gehe, sondern stattdessen überwiegend zu Hause arbeite.

Es gibt aber noch einiges zu regeln, etwa die Weitergabe Ihres Archivs.

Ja. Ich habe im Lauf der Jahrzehnte rund 50 000 Hilferufe bekommen, von Pflegebedürftigen, Angehörigen und Pflegekräften. Die Briefe, E-Mails, Telefonnotizen und viele Fotos dazu habe ich in 200 bis 250 Aktenordnern gesammelt. Das hätte ich mit meinem Ruhestand natürlich alles schreddern können. Aber auf der anderen Seite handelt es sich vermutlich um Deutschlands, wenn nicht Europas größtes Archiv zum Thema Pflege. Ich möchte nicht pathetisch klingen, aber man kann sagen, das ist eine Art Lebenswerk, es war jedenfalls meine Lebensaufgabe. Dabei muss man sagen, dass sich nur ganz wenige Betroffene getraut haben, sich zu beschweren. Ein Missstand, der mir geschildert wurde, betraf ja in der Regel ein ganzes Pflegeheim, also 20-, 30-, 40-mal mehr Personen. Da kommen hochgerechnet Zahlen heraus, die man sich gar nicht ausmalen will. Dieses Archiv sehe ich als Riesen-Verantwortung und Hypothek.

Was passiert jetzt damit?

Ich bin froh, dass sich die Robert-Bosch-Stiftung gemeldet hat. Die Ordner gehen Ende Mai nach Stuttgart und werden wissenschaftlich aufgearbeitet.

Haben Sie auch sonst den Eindruck, dass der Inhalt Ihres Archivs auf genügend Interesse stößt?

Nein. Die Menschen, um die es in diesen Aktenordnern geht, scheinen keinen zu interessieren. Und das, obwohl es unsere Eltern und Großeltern sind – und irgendwann werden wir es selbst sein. Jeder weiß, was in unseren Pflegeheimen passiert. Alle Missstände, die ich öffentlich gemacht habe, konnte ich beweisen. Doch als Reaktion habe ich meist nur gehört: „Es stimmt, was Sie sagen“ – aber laut aussprechen wollte es keiner.

Warum nicht?

Da spielen Abhängigkeiten eine große Rolle. Zwei Drittel meiner Informanten waren Pflegekräfte – aber 95 Prozent von ihnen haben mich um Anonymität gebeten. Keiner wollte der Nestbeschmutzer sein. Mobbing unter Kollegen ist im Bereich der Pflege ein großes Problem. Und Angehörige haben Angst, dass ihre Eltern in der Pflege büßen müssen, wenn sie sich beschweren. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Pflegeheime müssten eigentlich Schutzräume sein, es geht hier um die schutzbedürftigsten Menschen überhaupt. Die Menschen, die dort arbeiten, müssen sagen: Ich kümmere mich, ich sorge für diese Menschen, die mir anvertraut und ausgeliefert sind. Alle, die im Gesundheitswesen arbeiten, haben einen Ethikkodex, dass der Patient im Mittelpunkt sehen muss. In der Realität aber sind die Pflegekräfte zu wenige und überfordert, sodass nur noch Pflege nach der Vorgabe „satt, sauber, trocken“ erfolgt.

Und warum begehren Angehörige nicht mehr dagegen auf?

Angehörige, die an ihre Grenzen stoßen, weil sie die Pflege zu Hause nicht schaffen, haben nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Je größer ihre Verzweiflung ist, desto niedriger werden die Ansprüche. Gute Heime haben eine Warteliste. Irgendwann fragt man dann nicht mehr: Ist das Pflegeheim gut oder schlecht? Nur noch: Haben Sie ein Bett frei?

Wie ließe sich die Situation verbessern?

Die erste Prämisse ist, die Missstände endlich ehrlich zu benennen. Es hilft nichts, es schönzureden und zu relativieren mit Plattitüden wie: „Nicht alles ist schlecht.“ Wir brauchen dringend ein Frühwarnsystem. Jeder kann sich selbst ein Bild machen, wie es im Pflegeheim in seinem Wohnort aussieht. Jeder, der seine Mutter oder seinen Vater regelmäßig im Heim besucht – aber das waren auch schon vor Corona nur 10 Prozent – sollte hinschauen, ehrlich sein, Probleme ansprechen und mit der Heimleitung überlegen, was man gemeinsam verbessern kann.

Was bei der Heimleitung nicht immer gut ankommen dürfte. . .

Ich zitiere da einen befreundeten Heimleiter, der sagt: „Wenn ich bis 12 Uhr mittags noch keine Beschwerde bekommen habe, wird mir mulmig.“ Und: „Schwierige Angehörige gibt es nicht.“ Nur die, die ich „die Erben“ nenne, die sich kaum einmal im Heim blicken lassen, die sind von allem begeistert. Aber wenn ich engagierte Angehörige und Ehrenamtliche habe, die sich kümmern und hinschauen, dann brauche ich keine Heimaufsicht und keinen Medizinischen Dienst als Kontrollinstanzen. Es reicht dazu der gesunde Menschenverstand, denn die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen sind an Bescheidenheit kaum zu überbieten: essen, trinken, zur Toilette gehen, an die frische Luft gehen, reden, dass jemand sie tröstet und sie in der Stunde des Todes nicht alleine sind.

Und doch scheint es selbst an so vermeintlich einfachen Dingen zu mangeln.

Ich kann meine eigenen Argumente ja selbst schon nicht mehr hören. Es stimmt mich nachdenklich, dass wir es als eines der reichsten Länder nicht schaffen, wenigstens palliative Pflege für alle zu gewährleisten. Das Thema Pflege obliegt einer kollektiven Verdrängung. Deswegen spreche ich im Rückblick auf meine Arbeit von einer Analyse des Scheiterns. Meine Botschaft hat sich in 40 Jahren nicht verändert.

Was gehört noch zu dem von Ihnen beschriebenen Frühwarnsystem?

Dazu gehören Einrichtungen mit einem angstfreien Arbeitsklima und Ehrenamtliche, die sich kümmern. Vorbildlich finde ich zum Beispiel den Verein „Nur a bisserl Zeit“ in Lenggries. Außerdem braucht es einen Bürgermeister und einen Gemeinderat, die dem Thema Pflege und Senioren Priorität einräumen, und eine Heimatzeitung, die regelmäßig darüber berichtet.

Aber auch die Pflegekräfte fordern Verbesserungen, vor allem höhere Bezahlung und mehr Anerkennung.

Wenn Pflegekräfte mehr Wertschätzung fordern, sage ich: Wie viel denn noch? Das ist doch die einzige Berufsgruppe, die immer nur gelobt wird. Dass Pflegekräfte besser bezahlt werden und bessere Arbeitsbedingungen haben sollten, dem widerspricht ja keiner, dafür muss man nicht auf die Straße gehen. Dann muss man sich aber auch ehrlich machen und sagen, dass das auch jemand bezahlen muss. Dann würde der Pflegeplatz selbstverständlich deutlich mehr kosten. Abgesehen davon haben wir in Deutschland Tarifautonomie, die Politik darf sich da gar nicht einmischen. Wären die Pflegekräfte solidarischer untereinander, könnten sie mehr bewirken. Sie sind aber zu nicht einmal zehn Prozent gewerkschaftlich organisiert. Die Gleichung, dass gute Bezahlung automatisch bessere Pflege bedeutet, ist davon abgesehen zu kurz gegriffen. Gute Pflege ist eine Frage der Haltung.

Pflegekräfte haben auch gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht demonstriert, fühlen sich dadurch diskriminiert. Haben Sie dafür Verständnis?

Nein. Wenn man mit schutzbedürftigen Menschen arbeitet, hat man eben eine Verantwortung. Zum Ethikkodex der Pflegeberufe gehört, dass die Patientensicherheit an vorderster Stelle steht. Dazu gehört auch die Corona-Schutzimpfung. Da verstehe ich die Diskussion nicht. Wenn Pflegekräfte sagen: „Unter Impfpflicht arbeite ich nicht“, geht es ihnen in meinen Augen vor allem um Machtausübung. Insgesamt sollten wir das Thema Pflege nicht immer nur aus Sicht der Pflegekräfte diskutieren. Sie sind nicht diejenigen, die hier die Opfer sind.

Ihr Resümee wirkt ernüchtert. Stimmt das?

Tja, ich habe immer gesagt: Bevor sich in der Pflege etwas ändert, schafft die Kirche das Zölibat ab. Jetzt scheint mir die Kirche weiter zu sein als die Pflege. Ich habe viele Skandale in Pflegeheimen mitbekommen und bin damit an die Öffentlichkeit gegangen. Leider habe ich bis heute den Eindruck, dass es keinen interessiert. Das hat man am Beispiel Schliersee gemerkt, das öffentliche Interesse hielt sich in Grenzen. Zumindest kann ich sagen: Alle wissen es – jetzt braucht es dafür keinen Fussek mehr. Meine Quintessenz ist: Wir müssen raus aus dem Jammertal, endlich ehrlich sein und uns bewusst machen, dass das Thema uns früher oder später alle betrifft. Aber aufgrund der Tatsache, dass es selbstverständlich auch vorbildliche Heime gibt und Kommunen, die Verantwortung für die ältere Generation übernehmen, gebe ich nicht auf.

