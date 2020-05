Sorgen am Kap der Guten Hoffnung: Lenggrieserin saß in Südafrika fest

Ein halbes Jahr wollte Vanessa Dix (22) in Südafrika arbeiten. Dann kam Corona. Der Weg zurück nach Deutschland war für die Lenggrieserin schwierig.

Lenggries–Als Vanessa Dix (22) am 16. April von ihrer Mutter endlich am Frankfurter Flughafen abgeholt werden konnte, brachte diese ihr eine Breze und ein Augustiner-Bier mit: „Das hatte ich mir gewünscht“, sagt die junge Frau aus Lenggries lächelnd. Anfang Januar war sie nach Südafrika gereist, um dort in Somerset West in der Nähe von Kapstadt ein Volontariat bei der „Young Bafana Soccer Academy“ zu absolvieren.

Dix sollte die Organisation nach ihrem Sportmanagement-Studium mit Öffentlichkeits-, Sponsoren- und Social-Media-Arbeit unterstützen, damit Kindern aus den Townships durch Fußball und Bildung eine bessere Perspektive ermöglicht wird. Ein halbes Jahr wollte Vanessa Dix bleiben, doch das Coronavirus hat ihre Pläne ziemlich durcheinandergewirbelt – wie bei anderen jungen Leuten auch, über die der Tölzer Kurier bereits berichtet hat.

„Von heute auf morgen ist Panik ausgebrochen“

Als sich das Virus von China aus allmählich ausbreitete, war Vanessa Dix noch recht entspannt, ja, sie fühlte sich angesichts der besorgniserregenden Meldungen aus Deutschland in Südafrika sogar noch ganz gut aufgehoben. „Doch dann ist von heute auf morgen dort die Panik ausgebrochen“, berichtet sie. Innerhalb weniger Tage wurde das komplette Land lahmgelegt, schließlich gab es einen totalen öffentlichen Lockdown. „Und der ist dort um einiges extremer als in Deutschland.“

Die Maßnahmen waren drastisch, berichtet die junge Frau. Einzig für die Arbeit oder zum Einkaufen durfte man rausgehen, ansonsten gab es keine Ausnahmen. „Die Stadt war total ausgestorben“, erinnert sie sich. Aber die Menschen seien relativ entspannt mit der Situation umgegangen. „Cool fand es natürlich keiner, aber es wird akzeptiert, was die Regierung anordnet.“ Die Südafrikaner, sagt die 22-Jährige, seien sich bewusst, wie verheerend eine Ausbreitung des Virus gerade in den Townships –also den Wohnsiedlungen für die schwarze Bevölkerung – sein könnte, denn an Abstandhalten sei dort nicht zu denken. „Außerdem waren die Strafen hart. Sicherheitspersonal und Militär kontrollieren streng.“

Keine Nachrichten, wie viele Rückholflüge überhaupt noch gehen

Zweimal versuchte Vanessa Dix, mit regulären Flügen nach Deutschland zu kommen, doch beide Male wurde der Flug abgesagt. Und es kam noch schlimmer: Am 27. März wurden auch alle Flughäfen geschlossen, und niemand durfte mehr in das Land hinein oder hinaus. „Das war in dem Moment der Supergau und beängstigend. Man sitzt in einem fremden Land, weiß nicht, wie sich die Sache entwickelt und ob man noch wochen- oder monatelang dort bleiben muss. Ich habe sogar damit gerechnet, dass ich meinen Geburtstag im Juni so verbringen muss“, sagt die junge Frau.

Zusammen mit einem anderen Volunteer aus Deutschland ließ sie sich beim Auswärtigen Amt für einen Rückholflug registrieren. Aber die Mitarbeiter waren überlastet. „Wir haben später erfahren, dass 6000 Deutsche im Land waren, die alle raus wollten. Zwei Wochen lang gab es keine Nachricht, und wir wussten weder, ob unsere Registrierung überhaupt funktioniert hat, noch wie viele Flüge nach Deutschland gehen.“

Die beiden Deutschen befanden sich im Praktikantenhaus der Organisation, in das kurz vor dem Lockdown noch vier Schüler aus den Townships zum Online-Unterricht gezogen waren.

Überrascht, wie locker es in Deutschland zugeht

So gab es zumindest eine Aufgabe und eine gewisse Tagesstruktur. Dann kam die erlösende Nachricht, dass es einen Platz im Flieger gibt. „Einerseits war ich froh, dass ich endlich heim konnte, andererseits konnte ich mir nicht vorstellen, wie die Situation in Deutschland wirklich ist“, erzählt sie.

Freunde hatten ihr berichtet, wie krass es in Deutschland sei, doch zurück in Lenggries war Vanessa Dix mehr als erstaunt: „Ich hab überall Leute gesehen. Sie waren wandern oder radeln, als wären Sommerferien. Es ist wirklich sehr locker hier.“

Jetzt blickt Vanessa Dix ein bisschen wehmütig auf Südafrika zurück: „Ich will so schnell wie möglich wieder hin. Für mich ist es im Moment ein unvollendetes Kapitel“, sagt die junge Frau. Sie möchte ihre geplante Reise machen und vor allem die Leute in der Organisation nochmal treffen. „Ich konnte mich nicht mal richtig verabschieden“, bedauert die 22-Jährige.Ines Gokus

