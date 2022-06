Corona und Inflation steigern Armut von Kindern

Von: Christiane Mühlbauer

Das Führungsteam: (v.li.) Kristina Haßmann (Zweite Vorsitzende), Cilly Peterhoff (Vorsitzende), Gabi Fuchs (Dritte Vorsitzende) und Judith Steinberger (ehemalige Zweite Vorsitzende) © privat

Der Verein „Paten für Kinder“ hat nun seinen Jahresbericht vorgelegt. Die Bilanz ist ernüchternd. Es werden weitere Unterstützer gesucht.

Lenggries – Schon seit vielen Jahren kümmert sich der in Lenggries ansässige Verein „Paten für Kinder“ um Mädchen und Buben in der Region, deren Familien aus finanziellen Gründen nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Bei der Jahresversammlung wurde deutlich, dass der Hilfebedarf durch die Corona-Pandemie zugenommen hat. „Die Zahl der direkten Hilfen ist gestiegen“, sagte die Vorsitzende Cilly Peterhoff. 53 Kinder wurden vom Verein direkt unterstützt. Darunter waren auch Soforthilfen bei Corona-bedingten finanziellen Engpässen.

Spendenaufkommen hat nachgelassen

Peterhoff zufolge wurden über 14 000 Euro an bedürftige Kinder und Jugendliche weitergegeben. „Allerdings hat das Spendenaufkommen nachgelassen, so dass der Verein dringend Spenden braucht, um seine Arbeit auch im neuen Geschäftsjahr in ähnlichem Umfang fortsetzen zu können“, sagte die Vorsitzende. Gerade bei Musikunterricht, Sport oder Hausaufgabenbetreuung laufe die Förderung meist nur für ein Jahr. „Wir müssen nun schon rechnen, damit die Finanzierung gesichert bleibt.“

„Wir wollen unsere Arbeit unbedingt fortführen“

Zudem müsse man bei längerfristigen Verträgen wie beispielsweise Musikunterricht oder Therapiestunden jetzt zusätzlich überdenken, ob die Familie den stets erforderlichen Eigenanteil für den Zeitraum wirklich leisten könne. „Das ist ein neuer Aspekt wegen der steigenden Preise und möglicher Lohnausfälle im Herbst“, sagte Peterhoff und fügte hinzu: „Der Verein möchte seine Arbeit unbedingt fortführen und freut sich über jede Spende von Privatpersonen oder Firmen.“ Der Verein arbeitet mit Jugendhilfeträgern, dem Jugendamt, Schulen, Jobcenter, Schulsozialarbeitern, Musikschulen und Sportvereinen zusammen. Zudem gibt es Beratung durch Telefongespräche und Hausbesuche. Mit knapp 230 Euro fielen die Verwaltungskosten sehr gering aus, es sind weniger als drei Prozent des Spendenaufkommens, geht aus dem Geschäftsbericht hervor.

Musikunterricht und Mittagsbetreuung ermöglicht

Insgesamt 70 Kinder und Jugendliche wurden im zurückliegenden Geschäftsjahr betreut, einige Kinder bekamen mehrmals Hilfe in unterschiedlichen Formen, berichtete Peterhoff. Sie erhalten zum Beispiel Gitarren- und Klavierunterricht, können zum Teakwondo gehen oder werden bei Ferienmaßnahmen finanziell unterstützt. Organisiert wurden aber auch Betten oder Kleidung. Weiteres Geld wurde ausgegeben, um Kindern die Mittagsbetreuung oder die Qualivorbereitung zu bezahlen. Es gab auch einen Fahrtkostenzuschuss, um zur Praktikumsstelle zu gelangen.

Der Verein hat 42 Mitglieder. Bei der Vorstandswahl gab es einen kleinen Wechsel im Team. Judith Steinberger, die langjährige Zweite Vorsitzende, schied aus. Der Posten wird jetzt von Kristina Haßmann bekleidet. Sie war auch schon früher im Führungsteam aktiv. Vorsitzende bleibt Cilly Peterhoff, als Dritte Vorsitzende fungiert weiter Gabi Fuchs.

Weitere Infos über den Verein online auf www.patenverein-oberlandn.de oder per Mail an patenverein@yahoo.com.

