Balkonkraftwerk: Diskussion laut Schöttl „nicht ganz so optimal gelaufen“

Lenggrieser CSU will Frauen und die Jugend für sich begeistern

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Neu gewählt: Landtagskandidat und Kreischef Thomas Holz (re.) sowie Bezirkstagskandidat Thomas Schwarzenberger (li.) mit der CSU-Vorstandschaft (ab 2. v. li.): Max Müller (Kassier), Benedikt Zastera, Elisabeth Ertl (beide stellvertretende Vorsitzende), Andreas Meyr (Digitalbeauftragter), Ortsvorsitzender Bernhard Simon, Robin Baltes (Schriftführer) und Franz Schöttl (stellvertretender Ortsvorsitzender). © Pröhl

Nicht nur über lokale, auch über internationale Politik wurde nun bei der Jahresversammlung des Lenggrieser CSU-Ortsverbands gesprochen. Im Dorf wollen die Christsozialen die Mitgliederwerbung verstärken - und vor allem Frauen gewinnen. Denn 105 der 129 Mitglieder sind Männer.

Lenggries – Der Lenggrieser CSU-Ortsverband arbeitet mit der bewährten Führungsmannschaft weiter – mit einer Ausnahme: Kassier Wolfgang Mulzer trat bei der Jahresversammlung am Mittwochabend im „Neuwirt“ nicht mehr an. „Das ist mein letzter Kassenbericht.“ Nach über 15 Jahren im Amt dürfe man aber auch sagen: „Jetzt reicht’s.“ Für das Engagement überreichte Ortsvorsitzender Bernhard Simon einen Geschenkkorb. Zum Nachfolger für Mulzer wurde dann Max Müller gewählt. Ansonsten bleibt in der Vorstandschaft alles beim Alten.

Simon blickte zurück auf die Veranstaltungen, die die Lenggrieser CSU 2022 organisiert hatte, lobte die Gemeinderatsfraktion für ihre „sehr, sehr gute Arbeit“ und geißelte kurz die Ampelkoalition. „Wir haben einen Kanzler, der zaudert und eine Außenministerin, die aufpassen muss, was sie sagt.“ Er schwor die Mitglieder aber auch schon einmal auf die Landtagswahl am 8. Oktober ein. „Die CSU ist die einzige Partei der Mitte. Es ist sehr wichtig, dass sie im Herbst ein sehr gutes Wahlergebnis zustande bringt.“

Altersdurchschnitt liegt bei 61,3 Jahren

Vor Ort will die CSU die Mitgliederwerbung verstärken und besonders Frauen für sich gewinnen. Dass hier Luft nach oben ist, zeigten die Zahlen, die Simon vorlegte: Von den aktuell 129 Mitglieder sind 105 Männer. „Daran müssen wir arbeiten.“ Da der Altersdurchschnitt bei 61,3 Jahre liegt, sucht man zudem nach Möglichkeiten, die junge Generation wieder für Politik zu begeistern. „Das ist nicht leicht. Aber da geht es allen Parteien gleich“, sagte Simon.

Einen Überblick über die Gemeinderatsarbeit gab Vize-Bürgermeister Franz Schöttl. Der Neubau des Pflegeheims „ist eine gewaltige Aufgabe für die Gemeinde – auch in finanzieller Hinsicht. Für Lenggries und den Isarwinkel brauchen wir dieses Heim aber“, sagte Schöttl und hatte noch eine gute Nachricht: Seit Mittwoch liegt die Baugenehmigung vor. Gut sei auch die Nachricht, dass es mit dem Brauneckhotel nach einer umfangreichen Sanierung weitergehen wird. „Das Hotel ist aus unserer Sicht unverzichtbar“, sagte Schöttl.



Balkonkraftwerk: Diskussion laut Schöttl „nicht ganz so optimal gelaufen“

Es gab einen Schwenk über die Fortsetzung der Ortskernsanierung und die konkreter werdenden Planungen für das Einheimischenmodell an der Enzianstraße. Dann kam Schöttl auf das Thema Balkonkraftwerke zu sprechen, die in Lenggries an der Ortsgestaltungssatzung scheitern. Deren Änderung wurde jüngst mehrheitlich vom Gemeinderat abgelehnt. „Ich habe dafür gestimmt“, bekannte Schöttl. Diskussion und Abstimmung seien aus seiner Sicht „nicht ganz so optimal gelaufen“. Einigen sei vermutlich nicht bewusst gewesen, dass am Ende nicht über beide Änderungsvarianten für die Satzung abgestimmt wird, sondern nur über die nicht so weitreichende.

Gute Zusammenarbeit mit FWG-Bürgermeister

Generell profitiere die CSU-Fraktion vom reichen Erfahrungsschatz von Fraktionschef Josef Wasensteiner, der seit über 30 Jahren dem Rat angehört. Aber auch die anderen Mitglieder – einziger Neuzugang 2020 war Anton Leeb – wissen seit Jahren, wie das Gremium arbeitet. Einige der neuen Mitglieder in den anderen Fraktionen „haben lernen müssen, dass Abläufe oft einige Zeit dauern, weil Vergabeverfahren oder Ausschreibungen notwendig sind“. Generell halte die CSU nichts von „öffentlich gestarteten Versuchsballons, die so zeitlich nicht durchführbar sind“. Anträge sollten schon „ein bisschen Substanz haben“ und auch „umsetzbar sein“. Die CSU verfüge über „eine sehr homogene Fraktion“, sagte Schöttl. Und auch die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG) sei „sehr gut“.

Landtagskandidat Thomas Holz stellt sich vor

Thomas Holz war nicht nur als Kreisvorsitzender nach Lenggries gekommen, sondern stellte sich auch als Landtagskandidat vor. Wie berichtet tritt der langjährige Abgeordnete Martin Bachhuber nicht mehr an. „Es sind große Fußstapfen, aber ich werde kein Martin 2.0. Jemanden nachzumachen, das geht meistens schief“, sagte Holz. Vieles aber verbinde ihn und Bachhuber. Beide sind oder waren Bürgermeister ihrer Heimatgemeinde, beide sitzen im Kreistag, sind oder waren Vize-Landrat und engagieren sich in vielen Vereinen. Wichtig sei ihm, so Holz, „die Stärkung des ländlichen Raums“. Bei Edmund Stoiber habe die Formel „Laptop und Lederhosen“ geheißen, Ministerpräsident Markus Söder spreche nun von „Hightech und Heimat. Das gefällt mir gut“, sagte Holz. Die CSU sei stets aufgeschlossen für Neues, aber auch verwurzelt in Tradition und Heimat. Genauso müssten auch Landwirtschaft und Naturschutz Hand in Hand gehen. „Das schließt sich nicht aus, auch wenn manche da zusammenzucken. Aber unsere Kulturlandschaft haben unsere Landwirte geschaffen“, sagte Holz. Daher dürfe man „keine Verbotspolitik gegen die Landwirtschaft machen“, sagte er Richtung Berlin. Im Referentenentwurf für eine Verschärfung des Waffenrechts sieht Holz „einen Angriff auf das Schützenwesen und die Jäger. Hier werden ehrenwerte Leute unter Generalverdacht gestellt. Das geht auf keinen Fall“. CSU-Gemeinderatsfraktionschef Josef Wasensteiner pflichtete ihm später bei. Hier sei ein Eingriff in einem Bereich geplant, „wo ohnehin alles geregelt und erfasst ist“.

Infos über den Bezirk

Was macht eigentlich der Bezirk? Diese Frage beantwortete Thomas Schwarzenberger. Der Krüner Bürgermeister sitzt seit neun Jahren im Bezirkstag und tritt im Oktober wieder als Direktkandidat an. „Der Bezirk ist in erster Linie der überörtliche Sozialhilfeträger“, kümmere sich um die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und um Pflegeeinrichtungen. „Der Bezirk betreibt 20 Krankenhäuser, insbesondere im Bereich Psychiatrie“, so Schwarzenberger. Aber auch das Freilichtmuseum Glentleiten oder auch die Schulen für Holz und Gestaltung fallen in den Zuständigkeitsbereich des Bezirks. Zu Lenggries hat Schwarzenberger übrigens besondere Bande: „Mein Großvater war Lenggrieser.“

Eigener Bürgermeisterkandidat bei nächster Wahl

Zum Abschluss fühlte Mitglied Stefan Gerg fühlte schon mal vor, ob die CSU bei den Kommunalwahlen 2026 – anders als zuletzt – mit einem eigenen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen gehen will. Ortschef Simon: „Wir werden uns frühzeitig zusammensetzen und darüber reden. Die Bestrebungen sind schon da.“

