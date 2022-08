Das Ende des Lenggrieser Herbstmarkts ist beschlossen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Der Herbstmarkt in Lenggries lockte immer weniger Besucher an. Nun hat der Gemeinderat beschlossen, ihn abzuschaffen.

Die beiden Jahrmärkte in Lenggries ziehen immer weniger Besucher an. Nun hat der Gemeinderat beschlossen, den Herbstmarkt abzuschaffen. Stattdessen wird über einen Kunst- und Handwerkermarkt nachgedacht.

Lenggries – Die Märkte im Juli und Oktober standen nicht zum ersten Mal im Lenggrieser Gemeinderat zur Debatte. Immer wieder war überlegt worden, ob und wie man die Veranstaltungen fortführen kann. „Die Besucherzahlen auf den beiden Märkten sind deutlich weniger geworden“, sagte Rathaus-Geschäftsleiter Tobias Riesch in der jüngsten Sitzung am Montagabend. Das Konzept sei überholt, „das Angebot ist nicht mehr zeitgemäß“. Zu diesem Ergebnis war auch der Wirtschaftsbeirat gekommen, an den der Gemeinderat das Thema verwiesen hatte. Der Beirat ist ein Zusammenschluss der verschiedenen lokalen Wirtschaftsverbände und Kommunalpolitikern.

Der Sommermarkt soll erhalten bleiben. Entfallen sollen künftig aber die Herbstmärkte. Stattdessen wird ein Kunst- und Handwerkermarkt mit möglichst vielen regionalen Anbietern angeregt. Der soll sich – das ist ein weiterer Wunsch – nicht nur über die Marktstraße erstrecken, sondern wie der Christkindlmarkt auch über Bahnhof- und Schützenstraße. Denkbar wäre es, diesen Markt mit dem Flößerfest zu verbinden. Das Problem: Das Fest fand seit 2009 nur in unregelmäßigen und recht langen Zeitabständen statt. „2023 wird das nächste von Tourist-Info geplant. Die TI hat aber nur Kapazitäten, das Flößerfest alle zwei Jahre zu machen“, sagte Riesch. Bliebe also die Frage, was aus dem Markt in den Jahren ohne Flößerfest wird.

„Wir bräuchten halt eine Gruppe von Leuten, die die Organisation übernimmt“, sagte Elisabeth Ertl (CSU). Die Verwaltung könne das keinesfalls leisten. Hier bräuchte es „eine zündende Idee“, sagte Ertl, selbst Mitglied im Wirtschaftsbeirat. Den Herbstmarkt zu streichen, hält sie für den richtigen Schritt – auch, „weil da das Wetter oft schlecht war“. Auch die Verknüpfung der Märkte mit einem verkaufsoffenen Sonntag sei so mäßig gut gelaufen. „Wir haben viele familiengeführte Geschäfte, die natürlich sagen, dass der Sonntag der einzige freie Tag ist.“ Daher habe nur ein Teil mitgemacht. „Auch hier müssen wir besprechen, wie das weitergehen soll“, sagte Ertl. Generell wünscht sich der Wirtschaftsbeirat aber eine bessere Symbiose zwischen Ständen und Läden.

Roman Haehl (Grüne) wollte wissen, ob man den angedachten Kunst- und Handwerkermarkt auch für örtliche Vereine öffnen könnte. „Das wurde beim Flößerfest auch bislang schon so gemacht“, antwortete Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG). Markus Ertl (FWG) fragte, wann das Flößerfest geplant sei. „Es wäre ja sinnvoll, das in einer Zeit zu machen, wenn noch viele Gäste da sind.“ Hier konnte Klaffenbacher beruhigen. „Momentan ist es im Juli geplant“ – auch wenn das natürlich eine recht rasche Aufeinanderfolge von Sommermarkt und Flößerfest bedeute. Bei Letzterem plädierte Tobias Raphelt (SPD) dafür, es auf zwei Tage zu verlängern. „sonst rechnet sich der Aufwand nicht“. Klaffenbacher war skeptisch: „Dann müssen wir auch zwei Tage die Straßen sperren.“

Vize-Bürgermeister Franz Schöttl (CSU) gefiel jedenfalls die Verbindung mit dem Flößerfest gut. „Schließlich sind wir internationales Flößerdorf. Das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal.“ Während Christine Rinner (CSU) schon ein wenig mit der Abschaffung des Herbstmarkts haderte („schade ist es schon“), konnte Benedikt Demmel (CSU) gut damit leben. „Wir haben im Herbst ja auch noch die Sternennacht. Daher würde ich den Herbstmarkt fallenlassen.“ Das wurde dann auch einstimmig vom Gemeinderat so beschlossen. Der Wirtschaftsbeirat soll nun erneut über das künftige Konzept der anderen Märkte beraten.

