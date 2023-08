Der nächste Schritt zum neuen Lenggrieser Kindergarten

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Im ehemaligen „Creaktivum“ neben dem Brauneckhotel zieht nun eine Kindertagesstätte ein. © Pröhl/A

Im „Creaktivum“ neben dem ehemaligen Brauneckhotel entsteht ein neuer Lenggrieser Kindergarten - zumindest vorübergehend.

Lenggries – Die Gemeinde Lenggries braucht dringend weitere Kindergartenplätze. Zuletzt standen fürs neue Kita-Jahr immer noch 17 Mädchen und Buben auf der Warteliste. Zumindest vorübergehend geschaffen werden weitere Plätze nun wie berichtet im „Creaktivum“ des ehemaligen Brauneckhotels. Dort, wo früher Seminare und Kulturveranstaltungen über die Bühne gingen, sollen bald Mädchen und Buben spielen.

Den entsprechenden Bauantrag, der für die Umgestaltung der Räumlichkeiten notwendig ist, segnete der Lenggrieser Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig ab.

Drei Gruppen finden dort Platz, zuerst ziehen nur zwei ein

Für fünf Jahre kann das Gebäude als Kindertagesstätte genutzt werden. Optional ist eine Verlängerung um ein weiteres Jahr. Unterkommen können dort insgesamt drei Gruppen – vorerst ziehen aber nur zwei ein. Man will aber vorbereitet sein, falls der Bedarf an Plätzen im kommenden Jahr weiter steigt. Betrieben wird die Kita von der Kinderland Weyarn GmbH. Diese siedelt mit der bestehenden Kindergartengruppe aus der Fachklinik ins „Creaktivum“ um.

Am Baukörper selbst ändere sich nichts, sagte Bauamtsleiter Ronny Bousseljot in der Sitzung. Der Außenbereich werde kindgerecht umgestaltet – mit Spielgeräten und Sandkasten. Roman Haehl (Grüne) blickte an dieser Stelle etwas skeptisch auf die Pläne, die an die Wand geworfen wurden. „Ich finde den Außenbereich zu klein“, sagte er. Vor allem mit Blick darauf, dass später noch eine dritte Gruppe in das Gebäude ziehen könnte. Er fragte sich, ob man wirklich zwingend alle dort ausgewiesenen Parkplätze brauche oder nicht doch dort den Außenbereich noch etwas vergrößern könnte.

Außenbereich ist laut Bürgermeister groß genug

Aus Sicht von Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG) ist das aber nicht notwendig. Der Eindruck täusche. Tatsächlich habe der Außenbereich die 1,5-fache Größe des Gartens, der zum zweigruppigen Kindergarten im ehemaligen Posthotel gehört. „Und das ist recht großzügig“, sagte Klaffenbacher.

Im Inneren des Gebäudes entstehen drei Gruppenräume, Mehrzweckräume, ein Speisesaal und Personalbereiche. Der Haupteingang wird von der West- auf die Südseite verlegt. Alles soll so über die Bühne gehen, dass in fünf Jahren mit möglichst wenig Aufwand der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt werden kann. Denn der Umbau koste natürlich Geld, der Rückbau aber auch, sagte Bousseljot. Wie viel die Gemeinde investieren muss, lasse sich im Moment noch schwer abschätzen, sagt Klaffenbacher auf Anfrage. „Es dürfte sich aber um einen niedrigen bis mittleren sechsstelligen Betrag handeln.“

Im November oder Dezember soll die neue Kita eröffnen

Generell, ergänzte Gemeinderätin Christine Rinner (CSU) in der Sitzung, „können wir froh sein, dass wir auf die Schnelle so eine gute Lösung gefunden haben“. Das bekräftigte Klaffenbacher. „Wir sind auch sehr dankbar, dass es so unkompliziert funktioniert“.

Je nachdem, wie schnell die Baugenehmigung vom Landratsamt erteilt wird und der Umbau dann vorangeht, soll die Kita im November oder Dezember eröffnet werden. Klaffenbacher: „Somit können wir zum Ende des Jahres jedem Kind einen Betreuungsplatz anbieten.“

