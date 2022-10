Der Schnee kann kommen: Alpen-Plus-Partner stellen Neuerungen vor

„Wir lassen uns nicht unterkriegen und sind für unsere Gäste da!“ Das bekräftigte Peter Lorenz, Sprecher der Alpen-Plus-Partner, anlässlich des Jahrespressegesprächs der Liftbetreiber-Gemeinschaft.

Lenggries/München – Dass man dazu heuer in einen Waggon der Bayerischen Oberland- und Regiobahn (BRB) am Starnberger Flügelbahnhof eingeladen hatte, unterstreicht die seit Jahren enge Zusammenarbeit von Wintersportgebieten und regionalen Verkehrsbetrieben, die mit einem attraktiven Kombi-Ticket für eine nachhaltige Anreise ohne Preiserhöhung werben.

„Kombi-Ticket Ski“ zu den Vorjahrespreisen

„Wir haben uns entschlossen, das ,Kombi-Ticket Ski‘ zu den Vorjahrespreisen anzubieten“, so Lorenz. Während es in allen anderen Kategorien Erhöhungen gab (wie berichtet), wird die Tageskarte für Erwachsene inklusive An- und Abreise ab München mit der BRB und RVO-Shuttle zwischen Bahnhof und Bergbahn-Talstation 55 Euro kosten. Jugendliche zahlen 52, Kinder 31 Euro. Die Alpen-Plus-Partner sehen darin vor allem einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit. „Vor dem Hintergrund, dass der größte Teil der CO2-Belastung eines Skitages bei der Anreise entsteht, ist dies nicht nur preislich ein unschlagbares Angebot, sondern auch ein echter Beitrag im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit“, betonte Peter Lorenz, und Kollege Egid Stadler von den Bergbahnen Sudelfeld ergänzte: „Ein Skifahrer verbraucht pro Tag einschließlich Lift, Beschneiung und Pistenpräparierung durchschnittlich 16 Kilowattstunden.“ Ein Mittelklasseauto komme damit nur 22 Kilometer weit, was ein klares Plädoyer für das „Skifahrn dahoam“ sei. Im Idealfall mit öffentlicher Anreise.

Bekräftigten ihre Zusammenarbeit: (v. li.) Egid Stadler, Geschäftsführer Bergbahnen Sudelfeld, Antonia Asenstorfer, Leiterin Kommunikation und Marketing Alpen-Plus-Partner, Peter Lorenz, Geschäftsführer Alpenbahnen Spitzingsee, Brauneck- und Wallbergbahnen sowie Arnulf Schuchmann, Geschäftsführer Bayerische Oberland- und Regiobahn. © Siefert

Starke Nachfrage während des 9-Euro-Ticket-Zeitraums

Als „eine echte Erfolgsgeschichte sowie ein gutes Beispiel, wie Tourismus und Nachhaltigkeit funktionieren können“ bezeichnet BRB-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann das seit mehr als zehn Jahren angebotene Kombi-Ticket. „Dass einfache pauschale Angebote gefragt sind, hat nicht zuletzt die starke Nachfrage während des 9-Euro-Ticket-Zeitraums gezeigt.“ Vor allem junges Publikum nutze die öffentliche Anreise, so die Erfahrung der Alpen-Plus-Partner.

„Wir sehen uns als Familienskigebiete“

Den Nachwuchs habe Alpen Plus grundsätzlich im Blick. „Wir sehen uns als Familienskigebiete“, so Kommunikations-Chefin Antonia Asenstorfer. Sie stellte die Familientickets in den Mittelpunkt, bei denen Eltern und alle eigenen Kinder bis 15 Jahre vergünstigt fahren: ein Angebot, bei dem nur das erste Kind zahlt, alle weiteren sind kostenlos dabei. Dies gilt sowohl für die Tageskarte zum Preis von 116 Euro (108 Euro am Spitzingsee, 116 Euro am Sudelfeld), als auch für Jahreskarten, die noch bis 15. November vergünstigt für 895 Euro im Vorverkauf erhältlich sind.

Sparpotenzial gibt es in diesem Winter mit Online-Tickets, die zwei Euro günstiger sind, als die am Schalter gekauften Karten. Vorhandene Chipkarten können beliebig oft aufgeladen werden. Das Parkticket ist kostenlos im Skipass inbegriffen. Wer Parkplätze für Touren oder Winterspaziergänge nutzt, benötigt ein Tagesticket.

Photovoltaik an der Talstation

Für eine möglichst kostengünstige Beschneiung werde man heuer nur Nächte mit tiefen Temperaturen nutzen, so Lorenz, der mit 70 bis 120 Stunden zur Bereitung von ausreichend technischem Schnee rechnet. Auf die Saison betrachtet hielten sich Schneebereitung und Liftbetrieb hinsichtlich des Energiebedarfs die Waage, wobei sich bei Beschneiung und Pistenpräparierung die Investitionen und Modernisierungen der vergangenen Jahre klar auszahlten. Den Stromverbrauch in der Talstation der Brauneckbahn könne man fast komplett durch eigene Photovoltaik bestreiten. Wärmeabluft nutze man für die Gastronomie am Berg.

Thematisiert wurden auch die soziale Verantwortung und wirtschaftliche Rolle der Bergbahnen. Einerseits ermöglichten sie den Menschen eine kleine Auszeit vom Alltag, wie in den Corona-Jahren deutlich wurde. Andererseits seien sie ein Motor für die Wirtschaft der Region. Wie die jüngsten Zahlen des Verbands Deutscher Seilbahnen belegen, schaffe und sichere jeder Arbeitsplatz bei der Seilbahn fünf weitere in der Region.

