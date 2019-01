Deutsche Ski-Meisterschaften der Feuerwehren in Lenggries: Jachenauer holen Titel

Das von Bürgermeister Werner Weindl heraufbeschworene Schreckens-Szenario zeigte offenbar Wirkung: Bei den deutschen Feuerwehrmeisterschaften Ende der vergangenen Woche in Lenggries nahmen am Ende doch etliche Feuerwehrmänner und -frauen aus dem Landkreis teil – und zwar äußerst erfolgreich.

Lenggries– Das von Bürgermeister Werner Weindl heraufbeschworene Schreckens-Szenario zeigte offenbar Wirkung: Bei den deutschen Feuerwehrmeisterschaften Ende der vergangenen Woche in Lenggries nahmen am Ende doch etliche Feuerwehrmänner und -frauen aus dem Landkreis teil – und zwar äußerst erfolgreich. Beim Riesenslalom fuhr Evi Gudelius aus der Jachenau in der Gesamtwertung auf Platz eins, bei den Herren siegte Schorsch Ertl aus Schlegldorf. Beim Langlaufen gewann Josef Danner aus der Jachenau, Silber ging ebenfalls an Evi Gudelius.

+ Machte eine gute Figur: Michael Wasensteiner von der Lenggrieser Wehr. In der Gesamtwertung reichte es immerhin für Platz 28. © arp

Solche Erfolge waren Anfang Januar noch nicht absehbar. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich noch kein einziges Mitglied der Feuerwehr aus der Region für die Meisterschaft angemeldet. „Es läuft mir schon jetzt eiskalt den Rücken hinunter, wenn ich mir vorstelle, dass der neue alpine deutsche Feuerwehr-Meister aus Cuxhaven kommt“, hatte Weindl deshalb bei der Hauptversammlung der Lenggrieser Feuerwehr gescherzt und an die heimischen Wintersportler appelliert, sich anzumelden.

Mit Erfolg. Neben der Wehren aus Lenggries, der Jachenau, Wegscheid, Winkl und Schlegldorf waren unter anderem auch Bad Tölz und Greiling vertreten. Laut Kreisbrandrat Alfred Schmeide kämpften insgesamt 44 Feuerwehren aus ganz Deutschland und Österreich am Freitag und Samstag um den Titel deutscher Feuerwehrmeister.

Schmeide spricht von einer „gelungenen Veranstaltung“. Die Stimmung sei gut gewesen, der Zuspruch von offizieller Seite auch. Unter anderem war der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands, Hartmut Ziebs, nach Lenggries gekommen. „Nur das Wetter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Schmeide mit Blick auf den Regen. „Außerdem hätten wir uns mehr Zuspruch aus der Bevölkerung gewünscht.“

Die frischgebackene Riesenslalom-Meisterin und Vize Langlauf-Meisterin Evi Gudelius findet es ebenfalls schade, dass nicht mehr Zuschauer aus der Bevölkerung gekommen waren. Dafür sei die Organisation umso besser gewesen. Für die 32-Jährige war es die erste Teilnahme an den Feuerwehr-Meisterschaften – genau wie für Josef Danner (48). „Gut, dass wir uns so spät noch angemeldet haben“, sagt der deutsche Feuerwehrmeister im Langlaufen augenzwinkernd. „Für die Jachenau habe ich mich auch richtig angestrengt.“

Übrigens: Es gab tatsächlich einen Teilnehmer aus den niedersächsischen Cuxhaven. Der Mann schaffte es in der Gesamtwertung auf Platz fünf.