„Die Demmeljochspitze hat mich inspiriert“: Interview mit Krimi-Bestseller-Autorin Anna Schneider

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Die Demmeljochspitze hat Anna Schneider für das Schreiben ihres ersten „Karwendel-Krimis“ inspiriert. © Arndt Pröhl

Anna Schneiders Krimireihe „Grenzfall“ spielt im Isarwinkel. Im Interview erzählt die Spiegel-Bestseller-Autorin, warum es ihr dieser Schauplatz so angetan hat.

Lenggries – Der „Bulle von Tölz“ ermittelt längst nicht mehr im Landkreis. Doch immer wieder passieren Verbrechen in der Region, die Kriminaler auf Trab halten. An der Demmeljochspitze wird eine tote Frau entdeckt, am Achensee weitere Leichenteile und in der Jachenau verschwindet eine Frau auf dem Weg zu ihrem Elternhaus. Freilich passiert all das nicht in Wirklichkeit, sondern in den Krimis der Schriftstellerin Anna Schneider aus Gräfelfing. Wie die in Köln geborene Autorin zum Schreiben gekommen ist und wie sie für ihre Buchserie „Grenzfall“ auf den Isarwinkel als Schauplatz gekommen ist, erklärt Anna Schneider im Gespräch mit unserer Zeitung am Fuße des Braunecks.

Frau Schneider, Sie hatten einst eine Führungsposition bei einer Bank in Frankfurt. Jetzt schreiben Sie Krimis, die in den Voralpen spielen. Wie kam es zu diesem Wandel?

Anna Schneider: Wegen des Berufs meines Mannes sind wir von Frankfurt nach München gezogen. Aber auch unabhängig davon wollte ich mich neu erfinden.

Und dann sind Sie aufs Schreiben gekommen?

Anna Schneider: Das hat für mich schon immer dazu gehört. Als Jugendliche habe ich bereits Gedichte geschrieben. Aber als wir dann 2008 umziehen mussten und parallel noch die Finanzkrise war, war ich sehr frustriert. Dann habe ich eine Kurzgeschichte geschrieben. Zehn Seiten lang mit zehn Toten. Da war ein bisschen Aggression dabei (lacht).

Und das war die Initialzündung?

Anna Schneider: Ich habe dafür dann einen Preis bekommen. Seither habe ich immer wahnsinnig gerne und viele Krimis gelesen. Dann habe ich mir selbst die Frist gesetzt, dass ich während der dreijährigen Kinderzeit versuchen werde, einen Buchvertrag zu bekommen. Das hat – zwar mit einigen Hochs und Tiefs – geklappt.

Seit 2017 schreiben Sie sogar ohne Agentur. Mittlerweile ist der zweite Krimi der Serie „Grenzfall“ auf dem Markt. Alle spielen im Isarwinkel und Österreich. Wie sind Sie darauf gekommen?

Anna Schneider: Mein Mann hat Lenggries seit wir in München wohnen schon geliebt. Er war mit unseren Kindern hier oft Skifahren. Meine Lektorin und ich haben überlegt, eine Serie mit Bergen zu machen. Dann kam auch die Idee, dass die Krimis an der Grenze zwischen Österreich und Bayern spielen und so haben wir uns für die Gegend hier entschieden.

Wie haben Sie dann einen Bezug zum Isarwinkel aufgebaut?

Anna Schneider: Ich kannte die Gegend ja schon, bin dann aber einen Monat lang immer wieder nach Lenggries gekommen. Am Brauneck-Bergbahnparkplatz ist mir dann die Demmeljochspitze aufgefallen. Die hat mich sofort inspiriert.

Dort wird ja auch im ersten Band ein Teil einer Leiche an der Spitze hängend entdeckt ...

Anna Schneider: Genau. Hier hat alles angefangen. Ich habe die Demmeljochspitze gesehen und hatte die Idee, dass da eine Leiche hängt. Als ich erfahren habe, dass man dort nicht mehr hochdarf, fand ich den Ort noch spannender.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Wie haben Sie sich dann ortskundiger gemacht?

Anna Schneider: Ich bin viel herumgefahren und in die Berge zum Wandern gegangen. Damit hatte ich früher nicht unbedingt was zu tun. Mittlerweile liebe ich die Gegend so sehr, dass wir in Lenggries eine kleine Wohnung als Zweitwohnsitz haben.

Und dort schreiben Sie dann die Krimis aus dem Karwendel und Umgebung?

Anna Schneider: Komischerweise eher selten. Meist arbeite ich natürlich Zuhause. Am besten schreibe ich über einen Ort, wenn ich weit weg bin. Die meisten Ideen habe ich beispielsweise, wenn ich gerade an der Nordsee bin. Zu Recherchezwecken bin ich freilich sehr viel hier und in Österreich unterwegs.

Ihre Geschichte impliziert einen krassen Lebenswandel - vom Führungsposten in einer Bank zur freischaffenden Autorin ...

Anna Schneider: Absolut. Ich habe meinen Job in der Bank sehr gemocht, aber ich genieße es auch so, wie es jetzt ist. Ich habe wesentlich mehr Freiheit und kann arbeiten, wann und wo ich möchte. Dafür hab ich natürlich kein festes, monatliches hohes Gehalt und mehr Unsicherheiten. Hätte mir jemand früher gesagt, ich würde einmal als Autorin arbeiten, ich hätte es nicht geglaubt.

Mittlerweile zählen Sie aber zu den Spiegel-Bestseller Autoren ...

Anna Schneider: Ja, das ist ein toller Erfolg – und damit ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Dennoch gibt es unter Schriftstellern leider nur sehr wenige, die davon leben können. Bei uns klappt das halt durch die Kombination mit dem Beruf meines Mannes. Ich verdiene mittlerweile zwar gut, aber nur vom Krimischreiben könnte ich keine Familie ernähren.

Wie lange arbeiten Sie an einem Krimi ?

Anna Schneider: Ein Buch ist für mich immer ein Projekt. Die „Grenzfälle“ haben jeweils zwischen neun und zwölf Monate Arbeit beansprucht. Ich habe aber das Gefühl, dass meine einstige Tätigkeit als Projektmanagerin mir dabei hilft, das Ganze sinnvoll und strukturiert anzugehen.

Kann man schon auf einen weiteren Band gespannt sein?

Anna Schneider: Das kann man auf jeden Fall. Der dritte „Grenzfall“ soll Ende Januar 2023 erschienen. Und derzeit arbeite ich schon am vierten Teil der Serie, der dann unter anderem am Walchensee spielt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.