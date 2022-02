Die „Kapitänin“ geht von Bord: Stefanie Scheja als Rektorin der St.-Ursula-Realschule verabschiedet

Von: Felicitas Bogner

Schülerinnen und Lehrer bereiteten der Realschul-Rektorin einen emotionalen Abschied. © arp

An der Mädchenrealschule in Hohenburg gibt es einen Schulleiterwechsel: Stefanie Scheja geht in den Ruhestand. Ihre kommissarische Nachfolgerin ist Dr. Barbara Fischer.

Lenggries – Stefanie Scheja leitete seit 2017 die Geschicke der Mädchenrealschule St. Ursula auf Schloss Hohenburg. Zum Halbjahr wurde die Rektorin (66) von der Schulfamilie in den Ruhestand verabschiedet. „Sie hinterlässt eine große Lücke“, sagt Barbara Fischer, bislang Schejas Stellvertreterin. Bis zum Sommer führt sie nun kommissarisch die Amtsgeschäfte.

Bei einem festlichen Gottesdienst, den der Tölzer Stadtpfarrer Peter Demmelmair in der Lenggrieser Kirche St. Jakob hielt, wurde Scheja – coronabedingt im kleinen Kreis – verabschiedet. „Aber die Schulfamilie hat schon vor zwei Wochen damit begonnen, mit kleinen Aktionen ihren Abschied zu würdigen“, berichtet Fischer. Beispielsweise habe die Theatergruppe der fünften Klassen kleine Stücke aufgeführt. Überdies gab es eine Tanzaufführung, wobei die Schülerinnen einen besonderen Schultanz unter dem Titel „Hope“ inszenierten. Dies habe Scheja jeweils sehr gerührt, sagt Fischer.

Stefanie Scheja, ehemalige Rektorin © Archiv

Zum Schluss eine Überraschung

„So richtig kamen dann aber nach der Zwischenzeugnisvergabe, also an ihrem letzten Schultag, die Emotionen hoch“, berichtet die kommissarische Schulleiterin. „Da haben sich alle Lehrer, Schülerinnen und Hausmeister mit Abstand und Maske im Hof versammelt und mit selbst gemachten Plakaten und Musik ihre bisherige Kapitänin verabschiedet.“ Dies sei für viele ein sehr berührender Moment gewesen. „Zumal das eine Überraschung für die Rektorin war“, so Fischer.

Scheja selbst hat eine lange Verbindung zum Schloss Hohenburg. Von 2002 bis 2011 war sie dort als Lehrerin tätig, unterrichtete Englisch und Geschichte. Im Anschluss übernahm sie die Leitung der Erzbischöflichen Pater-Rupert-Mayer-Realschule in Pullach, bevor sie 2017 nach Hohenburg „nach Hause“, wie sie damals in einem Interview sagte, zurückkehrte.

Dr. Barbara Fischer, kommissarische Rektorin © privat

Nachfolge ist noch nicht bekannt

Ihr Kommunikationstalent habe Scheja immer ausgezeichnet, sagt Fischer. „Sie stammt ja ursprünglich aus Münster, aber hat sich wunderbar in Bayern und auch speziell im Isarwinkel in die Sprache und den Dialekt eingefunden.“ Dazu habe sie immer einen guten Umgang mit den Menschen gepflegt. „Sie verstand es, sich in die Denk- und Lebensweise hier im Tölzer Land einzufühlen, die Menschen zu verstehen und dementsprechend mit ihnen umzugehen“, sagt Fischer, die an der Realschule Mathematik und Physik unterrichtet.

Wer ab dem kommenden Schuljahr die Nachfolge von Scheja antreten wird, das stehe zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Herausforderung, bis zum Ende des Schuljahrs die Mädchenschule zu leiten, nimmt Fischer gerne an. Schließlich habe sie damit schon einige Erfahrungen, da sie im vergangenen Jahr bereits öfter Scheja vertreten habe.

