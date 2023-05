Sylvensteinsee: Niedrigwasser 2022 schlimmer als im Jahrhundertsommer 2003

Von: Alois Ostler

Der Sylvensteinspeicher bei extremer Trockenheit. Dennoch war auch 2022 noch ausreichend Reserve im Speichersee, sodass die Mindestwasserführung von 20 Kubikmetern pro Sekunde in Bad Tölz eingehalten werden konnte. © arp

Die Niedrigwasserbezuschussung durch den Sylvensteinsee lässt die Isar nicht austrocknen. Was damit alles zusammenhängt, erläuterte nun ein Fachmann vom Wasserwirtschaftsamt beim Verein „Rettet die Isar jetzt“.

Lenggries – Er ist die älteste und eine der größten Talsperren in Bayern – der Sylvensteinspeicher. 1959 wurde er in Betrieb genommen und in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach nachgerüstet. Aber erst seit 2011 zeigt er, was er wirklich kann. Die „Kunst der Speicherbewirtschaftung“ nennt es Dr. Tobias Lang. Er ist am Wasserwirtschaftsamt (WWA) Weilheim für die Talsperren verantwortlich und berichtete in der Hauptversammlung des Vereins „Rettet die Isar jetzt“ im Lenggrieser Alpenfestsaal über die „Niedrigwasserbezuschussung durch den Sylvensteinsee im Jahr 2022“.

Fischsterben konnte vermieden werden

Das vergangene Jahr „war noch schlimmer als der sogenannte Jahrhundertsommer 2003“, sagte Lang in seinem Vortrag. Ende August sank der Speicherstand damals um rund zehn Meter ab. Die Schlammsohle lag weitgehend im Trockenen. Dennoch war noch ausreichend Reserve im Speichersee, sodass die vorgeschriebene Mindestwasserführung von 20 Kubikmetern pro Sekunde in Bad Tölz eingehalten werden konnte. Auch 2022 habe sich der Sylvensteinspeicher „als der große Isarregulator bewährt“. Lang: „Die Kunst der Speichersteuerung besteht darin, das äußerst knappe Niedrigwasservolumen zur rechten Zeit und wohldosiert abzugeben.“ Das sei in beiden Ausnahmesommern gelungen. Dank der ausgleichenden Wirkung seien gewässerökologische Probleme und auch ein Fischsterben vermieden worden.

Forderungen von 1947 noch immer aktuell

Ab 2011 hat das Wasserwirtschaftsamt die Speicherbewirtschaftung neu geregelt. „Wir sprechen von einer Staffellösung“, sagte Lang. Darunter sei der Ausgleich zu verstehen „zwischen dem Volumen, das der See braucht und was die Isar braucht“. Mit dieser Lösung könne man die Vorgaben einhalten, die im Bescheid aus den Anfangsjahren des Speichers festgeschrieben sind: Am Pegel in Bad Tölz müssen im Winterhalbjahr mindestens zehn Kubikmeter pro Sekunde und im Sommerhalbjahr mindestens 20 Kubikmeter pro Sekunde in der Isar abfließen. Bei Hochwasser soll der Abfluss in Bad Tölz 650 Kubikmeter pro Sekunde nicht überschreiten. Diese kritische Grenze konnte sowohl beim Pfingsthochwasser 1999 als auch beim Augusthochwasser 2005 eingehalten werden. So erfüllt der Speicher noch immer die Forderungen, die in einem Landtagsbeschluss von 1947 festgeschrieben sind, „eine ausreichende Wasserführung im Isarbett sicherzustellen“.

„Jetzt sehen wir alles mit anderen Augen“

Diese sogenannte Niedrigwasser-Aufhöhung erfüllt der Speicher, „indem er Hochwasser auffängt und in Trockenzeiten mehr Wasser abgibt, als natürliches Flusswasser zuläuft“. „Die Niedrigwasseraufbesserung war der eigentliche Grund des Speicherbaus“, rief „Rettet die Isar“-Vorsitzender Karl Probst in Erinnerung. Wie viel Arbeit in der Überwachung und tagesaktuellen Steuerung steckt, habe der Vortrag von Tobias Lang deutlich gemacht, so Probst. Er dankte dem Referenten und auch dem Weilheimer Behördenleiter Korbinian Zanker, der aufmerksamer Zuhörer der Hauptversammlung war. Probst ist sich sicher: „Jetzt schauen wir das alles wieder mit ganz anderen Augen an.“

