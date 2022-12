Die letzte Ruhe wird in Lenggries deutlich teurer

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Das Öffnen und Schließen von Gräbern kostet in Lenggries bald deutlich mehr. © Symbolfoto: Daniel Karmann / dpa

Die Lenggrieser Gemeinderäte befassten sich in ihrer Weihnachtssitzung mit einem Teil der Friedhofsgebühren. Bestattungen werden ab Januar deutlich teurer.

Lenggries – Es war zu erwarten: Durch die notwendig gewordene Neuregelung der Bestattungen auf dem gemeindlichen Lenggrieser Friedhof (wir berichteten) steigen auch die Gebühren für das Öffnen und Schließen von Gräbern. Die entsprechenden Erhöhungen beschlossen die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig.

Nur bei Urnen-Erdgräbern bleibt alles beim Alten

Kostete das Öffnen und Schließen eines Erdgrabs bis 1,80 Meter bislang knapp 570 Euro, sind es künftig rund 961 Euro. 1020 Euro kostet es bis 2,20 Meter, davor waren es knapp 629 Euro. Kindergräber belaufen sich auf rund 902 Euro, statt knapp 400 Euro bislang. Die Samstagszuschläge entfallen, weil Bestattungen an diesem Tag ab dem neuen Jahr nicht mehr möglich sind. Lediglich das Öffnen und Schließen eines Urnen-Erdgrabs bleibt mit knapp 249 Euro unverändert. Die Gebührenfestsetzung für die Sargträger wird aus der Satzung gestrichen, weil sich um diese Leistung nicht mehr der Dienstleister kümmert, sondern jede Familie selbst beziehungsweise das von ihnen beauftragte Bestattungsunternehmen.

Gemeinde ist froh, überhaupt eine Lösung gefunden zu haben

Wie berichtet war die Neuregelung notwendig, nachdem das bisher beauftragte Bestattungsunternehmen den Vertrag gekündigt hatte. „Es war eine Herausforderung, jemanden zu finden“, sagte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG) in der Sitzung. Anfragen bei anderen Bestattungsunternehmen blieben erfolglos. Schließlich fand sich aber ein Gaißacher Betrieb, der künftig die Erdarbeiten erledigt. Ähnliche Lösungen gibt es für den kirchlichen Friedhof in Lenggries und den gemeindlichen Friedhof in Gaißach. Er sei froh, dass es gelungen sei, überhaupt eine Lösung zu finden, sagte Klaffenbacher. „Mit den Preissteigerungen müssen wir leben.“

Es dürfte auch nicht die letzte Anhebung in diesem Bereich sein: Da der aktuelle Kalkulationszeitraum jetzt ausläuft, werden sich die Gemeinderäte im ersten Halbjahr 2023 auch mit allen anderen Gebühren rund um Bestattungen befassen müssen.

