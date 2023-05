Selbsthilfegruppe: Lenggrieserin Andrea Ziller will Bauchspeicheldrüsen-Erkrankten helfen

Von: Elena Royer

Lässt sich nicht unterkriegen: Andrea Ziller leidet seit 21 Jahren an einer Erkrankung der Bauchspeicheldrüse und hat im vergangenen Jahr in Lenggries eine Selbsthilfegruppe gegründet. © Arndt Pröhl

Schmerzen im Rücken, Appetitlosigkeit, unerklärlicher Gewichtsverlust - das kann zum Beispiel darauf hindeuten, dass man an einer Erkrankung der Bauchspeicheldrüse leidet. Andrea Ziller hat eine Selbsthilfegruppe gegründet. Sie weiß, dass es in der Region viele Betroffene gibt.

Lenggries – Rund 35 Tage lag Andrea Ziller in diesem Jahr schon im Krankenhaus. Sie leidet seit 21 Jahren an einer Erkrankung der Bauchspeicheldrüse und hat im vergangenen Jahr in Lenggries eine Selbsthilfegruppe für Bauchspeicheldrüsen-Patienten gegründet. Die Resonanz könnte allerdings größer sein.

Schmerzen im Rücken, Appetitlosigkeit, unerklärlicher Gewichtsverlust – all das muss nicht gleich das Schlimmste bedeuten. Hellhörig sollte man bei diesen Anzeichen aber trotzdem werden, denn sie könnten ein Hinweis sein, dass etwas mit der Bauchspeicheldrüse nicht stimmt.

Mahlzeiten werden anders eingenommen

„Als ich erkrankt bin, hatte ich niemanden, mit dem ich mich darüber unterhalten konnte“, erzählt Ziller im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie litt immer wieder unter fürchterlichen Schmerzen und hat durch die Erkrankung insgesamt 37 Kilo verloren. Vor zwei Jahren wurde ihre Bauchspeicheldrüse komplett entfernt und Ziller dadurch zur Diabetikerin, da die Bauchspeicheldrüse den Blutzuckerspiegel reguliert. Trotzdem: „Die OP würde ich wieder machen, weil es mir seitdem viel besser geht“, betont sie

Ohne Beschwerden lebt Ziller deshalb nicht. „Ich habe jetzt ein paar neue Baustellen.“ Weil ihr Körper die Nahrung nicht richtig verstoffwechseln kann, hat die Lenggrieserin immer weiter abgenommen. „Ich esse fünf- bis siebenmal am Tag, ganz kleine Portionen. Mein Mittagessen esse ich auf zweimal.“ Zusätzlich wird die 46-Jährige nachts über einen Port künstlich ernährt. Jeden Abend kommt ein Pflegedienst, der ihr dabei hilft, die Ernährung anzuschließen. Für die Zukunft wünscht sich Ziller, irgendwann ohne die künstliche Ernährung auszukommen. „Vielleicht nur mit Trinknahrung.“

Die Gruppe trifft sich alle zwei Monate im Pfarrheim in Lenggries

Unterkriegen lässt sich die Lenggrieserin davon aber nicht – im Gegenteil: Viel Kraft steckt sie in die Selbsthilfegruppe, die sie innerhalb des „Arbeitskreises der Pankreatektomierten“ gegründet hat und die sich alle zwei Monate im Pfarrheim in Lenggries trifft. „Ich würde mir wünschen, dass noch mehr Leute kommen und mehr persönliche Kontakte entstehen.“ Aktuell seien bei den Treffen nur vier bis sechs Personen anwesend. Aber Ziller weiß, wie groß der Bedarf auch in der Region ist. „Deshalb habe ich selbst was aufgezogen, weil es hier nichts gab.“ Viele würden sich nicht zu den Gruppentreffen trauen, weil sie Angst hätten oder sich schämen, erzählt sie. Deswegen ist sie mit vielen Erkrankten nur per Telefon oder Whatsapp in Kontakt.

Es gibt auch einen Newsletter

Dabei könnten sie von Zillers Gruppe profitieren. „Immer eine Woche vor den Treffen verschicke ich einen Newsletter. Für die Treffen bereite ich jedes Mal ein Thema vor, aber manchmal braucht es das auch nicht“, berichtet die 46-Jährige. Jeder könne dort frei über seine Probleme sprechen, und es werden gegenseitig Tipps ausgetauscht. Auch Angehörigen von Betroffenen stünden die Treffen offen. Zusätzlich plant Ziller Vorträge mit Ärzten. „Aber dafür müssten mehr kommen“, sagt sie. Ansonsten lohne es sich nicht.

Zudem will sie mit der Gruppe einen Kochkurs extra für Bauchspeicheldrüsen-Erkrankte besuchen. „Da lernt man unter Fachleitung, wie man sich richtig ernährt, wenn man zum Beispiel zunehmen oder eine Chemotherapie machen muss“, erklärt Ziller. Außerdem will sie bei der Fachklinik Bad Heilbrunn wegen Vorträgen über Diabetes anfragen.

„Es gibt leider keine Vorsorgeuntersuchungen“

Insgesamt würde sich die 46-Jährige wünschen, dass die Menschen ihre eigenen Symptome ernster nehmen. „Für die Bauchspeicheldrüse gibt es aktuell keine Vorsorgeuntersuchungen. Deshalb sind wir als Regionalgruppenleiter gefordert, hier Aufklärung zu leisten.“ Das will Ziller selbst angehen und sich und ihre Gruppe in Arztpraxen in der Region vorstellen, damit in Zukunft mehr Menschen von dem Angebot profitieren.

Auch wenn für die gelernte Krankenschwester derzeit nicht an Arbeit zu denken ist: Einen großen Meilenstein hat sie im vergangenen Jahr erreicht: „Letztes Jahr war ich zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder mit meiner Familie im Urlaub“, erzählt die Lenggrieserin freudestrahlend. „Wir waren auf der Insel Föhr. Ich war immer zur Reha dort und wollte es meiner Familie auch mal zeigen. Heuer wollen wir wieder hin.“

Weitere Informationen: Die Selbsthilfegruppe trifft sich alle zwei Monate im Lenggrieser Pfarrheim, das nächste Mal am Donnerstag, 25. Mai, um 19 Uhr. Kontakt aufnehmen mit Andrea Ziller kann man unter Telefon 0 80 42/9 78 47 17 oder per E-Mail an andreaziller.adp@t-online.de.

