Diskussion im Lenggrieser Rat: Solarmodule am Balkon bleiben unzulässig

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Solarmodule am Balkon bleiben in Lenggries vorerst unzulässig. Derartige Anlagen „verschandeln das Ortsbild“. © . Pröhl/A

Kleine Solaranlagen, die am Balkon befestigt werden können, bleiben in Lenggries unzulässig. Der Gemeinderat lehnte am Montagabend mehrheitlich die Änderung der Ortsgestaltungssatzung ab.

Lenggries – Ausgelöst hatte die Debatte ein Artikel im Tölzer Kurier über eine Lenggrieser Familie, die ein solches Balkonkraftwerk installiert hat. Die Anlagen sind eigentlich genehmigungsfrei, widersprechen aber der Ortsgestaltungssatzung (OGS) im Brauneckdorf. Diese sieht in Paragraf 14 vor, dass Solar- und Photovoltaik (PV)-Anlagen nur auf Dächern zulässig sind. In der Gemeinderatssitzung am Montag ging es nun um die Frage, ob der Paragraf ergänzt werden soll, sodass künftig bei Balkonkraftwerken „in begründeten Einzelfällen“ Ausnahmen zugelassen werden können.

Lenggries: Solar- und Photovoltaik-Anlagen nur auf Dächern zulässig

„Es ist eine Möglichkeit für jeden Privaten einen kleinen Beitrag zu leisten“, sagte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG). Bei der letzten Änderung der OGS 2018 sei das einfach noch kein Thema gewesen. Auch Eberhard Pichler (FWG) konnte sich durchaus damit anfreunden. Dinge würden sich einfach ändern. „Und wir sollten schon versuchen, die Leute bei der Energiewende mitzunehmen.“ Grünen-Fraktionschefin Daniela Werner würde sich wünschen, dass diese Anlagen generell zugelassen werden. In anderen Kommune würden die Balkonkraftwerke bezuschusst, „und wir versuchen aktiv, ihnen entgegenzuwirken“.

Derartige Anlagen „verschandeln das Ortsbild“

Peter Gascha (FWG) ist ein vehementer Gegner – nicht der Energiewende, wie er betonte, aber der Balkonanlagen. Diese seien lediglich dazu geeignet, „sein Gewissen zu beruhigen“. Schöne Balkone seien auch für den Tourismus wichtig. Derartige Anlagen „verschandeln das Ortsbild. Und das Lenggrieser Ortsbild will ich nicht aufs Spiel setzen“, sagte Gascha. Fraktionskollege Stefan Heiß sah das ganz genauso. „Mir gefällt das nicht.“ Anton Leeb (CSU) sah in den Anlagen „politische Augenwischerei. Sie bringen nicht viel“. Auch für Martin Willibald (FWG) war „der Nutzen zu wenig. Da ist mir das Ortsbild wichtiger.“ Wenn die Anlagen nichts bringen würden, würden Leute sie kaum anschaffen und aufhängen, merkte Sabine Gerg (SPD) an. Etwas zwiegespalten war CSU-Fraktionschef Josef Wasensteiner. Verhindern lassen würden sich die Anlagen vermutlich auf Dauer nicht. „Wir müssen halt einen Maßstab für Entscheidungen finden.“

Lenggries: Gemeinderat beschließt Ablehnung der OGS-Änderung

Roman Haehl (Grüne) konnte nicht recht nachvollziehen, dass hier die Optik der Energiewende entgegenstehen soll. „Wenn ich meine Unterhosen zum Trocknen auf den Balkon hänge, findet das auch nicht jeder gleich schön“, merkte er an. Dennoch sei das allgemein akzeptiert. Er könnte sich vorstellen, bestimmte Bereiche auszuklammern. „Beispielsweise die Marktstraße, weil wir dort eine gewissen Ensembleschutz haben.“ Generell würde er sich aber wünschen, dass die Anlagen grundsätzlich zulässig seien und nur in begründeten Einzelfällen verhindert werden können. Klimaschutz sei oft mit Verboten verbunden, sagte Haehl. Hier könnte die Gemeinde einmal einen anderen Weg gehen. FW-Fraktionschef Günter Haubner konnte sich mit der Satzungsänderung schon irgendwie anfreunden. „Und dann warten wir mal ab, wie die Resonanz in Lenggries ist.“ Vielleicht sei es ja ähnlich überschaubar, wie in Bad Tölz, wo derzeit genau neun Balkonkraftwerke hängen.

Die Ablehnung der OGS-Änderung fiel am Ende mit 17:5-Stimmen ziemlich deutlich aus. Allerdings gab es unterschiedliche Gründe für die Ablehnung. Ein Teil sagte wegen der Ortsbild-Bedenken Nein, einem anderen Teil ging die Änderung einfach nicht weit genug. „Wenn drinsteht, dass die Anlagen unzulässig sind und nur eventuell Ausnahmen möglich sind, dann ist das kein Kompromiss“, sagte Haehl. Tatsächlich hatte es noch einen zweiten Vorschlag für die Änderung des Paragrafen gegeben. In dieser Variante hieß es unter anderem: „Auf oder an Balkonen können unter der Bedingung der Anzeige sogenannte ,steckerfertige Kleinkraftwerke‘ bis 600 Watt zugelassen werden, soweit das ortsprägende Gesamtbild der Gemeinde gewahrt bleibt (...)“. Dieser Vorschlag kam aber gar nicht zur Abstimmung, „weil das Kreisbauamt hier Bauchschmerzen hat und nur bei Variante 1 mitgehen würde“, sagte Bauamtsleiter Ronny Bousseljot.

Lenggrieser Familie muss Anlage beseitigen

Eventuell ist aber noch nicht aller Tage Abend. Denn Sabine Gerg regte an, sich mit der Thematik noch einmal eingehender in einer Klausurtagung zu befassen. „Dem steht nichts entgegen“, sagte Bürgermeister Klaffenbacher. Die Lenggrieser Familie aus dem Kurier-Artikel hat übrigens bereits die Beseitigungsanordnung für die Solaranlage erhalten. Sie wird die Module nun abmontieren, bis vielleicht doch noch eine Änderung der OGS beschlossen wird.

