Diskussion in Lenggries: Klinik-Entlassung bei obdachlosen Patienten

Von: Elena Royer

Teilen

Wohin sollen Patienten, die kein Zuhause haben? Mit dieser Frage beschäftigten sich Sozialdienst-Mitarbeiter in der Fachklinik Lenggries. Die stellvertretende Geschäftsführerin Petra Netzer (li.) und Markus Gebhard (2. v. li.) vom Sozialdienst der Klinik begrüßten die Gäste aus umliegenden Kliniken. © Arndt Pröhl

In einem Treffen der Sozialdienste der umliegenden Krankenhäusern ging es um die Frage, was tun, wenn nach dem Krankenhaus Obdachlosigkeit droht?

Lenggries – Nach einem Krankenhausaufenthalt wollen Patienten normalerweise so schnell wie möglich wieder in ihre eigenen vier Wände zurück. Doch was, wenn man kein eigenes Zuhause hat? In der Fachklinik Lenggries beschäftigten sich kürzlich Mitarbeiter der Sozialdienste aus umliegenden Kliniken, zum Beispiel aus Weilheim, Murnau oder Garmisch-Partenkirchen, mit dieser Frage. Es ging um das „Entlassmanagement bei Wohnungsnotfall“.

Sozialdienste beraten sich untereinander

„Das Thema betrifft uns immer wieder“, sagte Petra Netzer, die stellvertretende Geschäftsführerin der Fachklinik. „Die Politik sagt, das ist doch alles easy. Aber wir erleben es selbst immer wieder.“ Obdachlose würden auch häufig Krankheiten verschleppen oder sie verletzen sich selbst, um für einige Tage im Krankenhaus unterzukommen.

Robert Pölt von der Caritas Wohnungslosenhilfe in Bad Tölz, der in Vertretung von Barbara Stärz zu dem Treffen der Kliniksozialdienste gekommen war, stellte zu Beginn die Wohnungslosenhilfe der Caritas vor und erklärte: „Die Kommune, in der die Obdachlosigkeit entstanden ist, muss das regeln. Und sie muss handeln, wenn Obdachlosigkeit droht.“ Die Caritas habe die Aufgabe, zu beraten – bei drohender Wohnungslosigkeit, und wenn sie bereits eingetreten ist.

Entlassung Obdachloser? „Das Thema betrifft uns immer wieder“

Die Beschaffenheit der Unterkunft, in der der obdachlose Patient nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus unterkommen soll, ist ebenfalls Sache der Kommune, wie Pölt erklärte. „Aber die Klinik, aus der er entlassen wird, schaut auch, wohin er kommt, damit er nicht noch kränker wird.“

Eine Notunterkunft ist zwar eine Möglichkeit, jedoch ist sie nicht für alle Patienten sinnvoll, wie Pölt betonte. Wenn jemand zum Beispiel eine Suchterkrankung oder Wunden habe, dann sollte die Person anderswo untergebracht werden. „Die Notunterkünfte sind oft einfachster Art“, sagte Pölt. „Oft teilt man sich ein Stockbett mit anderen oder es gibt nur kaltes Wasser, es schimmelt oder es gibt keine Dusche“, zählt er auf, was Obdachlose in solch’ einer Unterkunft erwarten könnte.

Ein Zuhörer aus dem Kreis der Sozialdienste wollte wissen, was man mit einem Patienten mache, der morgen entlassen werden soll und keine Bleibe hat. Hier riet Pölt: „Wenn sich was anbahnt, frühzeitig mit Kommunen sprechen.“ Doch manchmal habe es schon die Situation gegeben, dass die zuständige Kommune nicht erreichbar oder geschlossen war. „Wenn geschlossen ist, dann ist die örtliche Polizei Vertreter der Kommune“, erklärte Pölt.

Vorwurf: Werden von Kommunen-Mitarbeitern oft abgewimmelt

Einige Mitarbeiter der Sozialdienste klagten darüber, dass sie von Kommunen-Mitarbeitern oft abgewimmelt würden. Pölt ist froh, dass es im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gut funktioniert. „Jede Kommune weiß, was sie tun soll.“ Jedoch sollte man in Situationen, wenn die Kommune nicht handelt, standhaft bleiben und energisch sein, riet Barbara Cunradi-Rutz vom katholischen Männerfürsorgeverein und sagte den Sozialdienst-Mitarbeitern: „Wir kämpfen für unsere Klienten.“ Ihre Kollegin Yara Farman ergänzte: „Netzwerken ist wichtig. Sucht euch feste Ansprechpartner bei der Polizei oder beim Amtsgericht.“

Gerüstet mit diesen Tipps erhielten die Sozialdienst-Mitarbeiter noch Informationen über die Obdachlosenunterkunft „Loisachauen“ in Garmisch-Partenkirchen, in der Cunradi-Rutz und Farman tätig sind, und nutzten den Tag zum Austausch und Netzwerken untereinander. Denn eines war den Zuhörern schon nach kurzer Zeit klar: Allen geht es ähnlich. Petra Netzer will solche Treffen regelmäßig veranstalten, wie sie im Anschluss sagte. „Das war ein spannendes Thema. Auf die Sozialdienste wird viel abgeschoben.“ Neben dem Netzwerken sieht sie die Wissensvermittlung als wichtigen Bestandteil dieser Treffen. „Die Zuhörer sollen merken: Ich bin nicht allein, zusammen sind wir viel stärker.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.