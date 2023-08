Von Asyl bis zur Kaserne: Diskussionsabend bei der Lenggrieser CSU

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Gingen auf die Gemeindepolitik ein: (v. li.) Franz Schöttl, Bernhard Simon und Josef Wasensteiner. Schwierige Entwicklung des Kasernenareals Drei Vorschläge, wo Asylunterkünfte denkbar wären © va

Wo könnten Asylunterkünfte entstehen? Wie geht es mit der Kaserne weiter? Um diese Themen ging es unter anderem bei der Lenggrieser CSU.

Lenggries – „Lenggries – heute, morgen“ ist eine CSU-Reihe, bei der es um laufende und künftige die Entwicklungen im Brauneckdorf geht. Zweiter Bürgermeister Franz Schöttl umriss am Mittwochabend einige Herausforderungen, vor denen die Gemeinde steht. Das reicht von der Entwicklung der ehemaligen Kaserne bis zur Schaffung von Asylunterkünften.

„Es ist zäh“, zitierte Schöttl aus einem Interview mit Rathauschef Stefan Klaffenbacher (FWG) über die Entwicklung des Kasernenareals. Ein sozialer Träger, der eines der u-förmigen Unterkunftsgebäude nutzen wollte, sei abgesprungen. Mit einem anderen Interessenten aus dem Bereich Schule/Bildung laufen noch Gespräche. „Aber die Zeiten sind schwierig“, sagte Schöttl. Und mit Blick auf steigende Zinsen und höhere Baukosten würden Investitionen noch schwieriger.

FW-Vorschlag zur Kaserne kam „zu einem ungünstigen Zeitpunkt“

Der Freie-Wähler-Antrag, der verschiedene Nutzungen für die gemeindeeigenen Flächen vorschlägt (wir berichteten), kam für Schöttl „zu einem unglücklichen Zeitpunkt“, schließlich habe man sich erst in einer Klausurtagung des Gemeinderats mit dem Thema befassen wollen. Die Anregungen reichen von der Verlagerung des Bauhofs über eine Kita und einen Multifunktionsplatz bis hin zu Personalwohnungen. „Bei einigen Vorschlägen können wir mitgehen“, sagte Schöttl. Aber vieles seien eben weitere gemeindliche Einrichtungen, die Kosten mit sich bringen würden. Dazu komme die Erschließung. „Und auf den Erschließungskosten bleiben wir sitzen. Das bringt eine enorme finanzielle Belastung.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Dagobert Müller bedauerte, dass das Thema Sport bei der Entwicklung keine Rolle mehr spiele. Dabei gebe es so viele erfolgreiche Sportler in Lenggries. Immer wieder würden auch große Wettkämpfe ausgetragen. „Wir haben nur keinen Platz, wo viele Leute unterkommen können“, sagte er. Eine Sportjugendherberge oder ähnliches würde er daher gerne in den Kasernenplänen sehen.

Asylunterkunft in der Kaserne würde der Gemeinde Einnahmen bringen

Andreas Meyr überlegte, ob es nicht doch eine Möglichkeit gebe, kurzfristig Einnahmen mit der Kaserne zu generieren. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Schöttl eindringlich erklärt hatte, dass die Gemeinde weitere Asylunterkünfte schaffen müsse. Bevor man hier Privaten das Feld überlasse, die ihre Liegenschaften für Asylbewerber vermieten, könnte man doch die Kaserne nutzen. „Dann hat man zumindest Einnahmen. Die Regierung von Oberbayern schließt Zehn-Jahres-Verträge. In der Zeit passiert ohnehin nichts.“ Schöttl war skeptisch. Bis eines der Gebäude hergerichtet sei, dauere es zwei Jahre. Und die Kosten seien ebenfalls hoch, sagte Altbürgermeister Werner Weindl. 2015 habe die Gemeinde das prüfen lassen. Damals sei man davon ausgegangen, dass das Nutzbarmachen eines U-Gebäudes 2,5 Millionen Euro kosten würde. „Da kann man jetzt vermutlich eine Million draufschlagen“, so Weindl.

Drei mögliche Standorte für Asyl-Unterkünfte

Die Zeit für einen Umbau habe die Gemeinde nicht. Denn schon jetzt erfüllt Lenggries bei der Unterbringung seine Quote nicht. „Wir müssen jetzt Lösungen finden“, sagte Schöttl. Der Gemeinderat habe drei Möglichkeiten vorgeschlagen: Eine neue Unterkunft im Bereich der Flussmeisterstelle, eine Aufstockung der Container an der Geiersteinstraße oder die Nutzung eines Grundstücks am Urtlmühlweg gegenüber dem Penny. In der Regel gehe es um Unterkünfte mit 100 Plätzen. „Da wird dann aber auch der Sicherheitsdienst gestellt“, sagte Schöttl. Die Standortfrage sei eine schwierige, man wolle die Sorgen der Bevölkerung nicht wegwischen, betonte der Zweite Bürgermeister. Auch Helferkreise werde man wieder installieren und motivieren müssen. „Und wir müssen uns über die Integration Gedanken machen.“

Josef Wasensteiner zieht für die Gemeinderatsfraktion Halbzeitbilanz

Ansonsten ging es um ein weites Feld an Themen – vom Radwegebau über das Pflegeheim bis zum Einheimischenmodell. Gemeinderats-Fraktionschef Josef Wasensteiner zog nach drei Jahren zudem eine Zwischenbilanz. „Ich finde, dass es ganz gut läuft.“ Anspruch der CSU sei es, „sachlich und konstruktiv mitzuarbeiten“, sagte Wasensteiner. Die Union sehe sich „als Stabilisator“ im Gemeinderat. Bei den großen Themen brauche man einen Konsens. „Wo gestritten wird, geht nichts vorwärts“, so Wasensteiner.

CSU-Ortschef Bernhard Simon stimmte schon mal auf den Landtagswahlkampf ein. „Das beste Mittel gegen die AfD ist, wenn die Parteien der Mitte gute, vertrauensvoll und ehrliche Politik machen.“ Nähe zum Bürger sei wichtig – und da sei die Lenggrieser CSU ganz vorne mit dabei.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.