DNA überführt Täter: Tölzer Polizei klärt Lenggrieser Einbruchsserie

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Der Tatverdächtige sitzt bereits wegen gleichgelagerter Straftaten in Untersuchungshaft. © Uli Deck

Ermittlungserfolg für die Tölzer Polizei: Die Beamten haben die Einbruchsserie in Lenggries aus dem Sommer geklärt.

Lenggries - Ende August kam es innerhalb von zehn Tagen im Ortsbereich von Lenggries zu sechs Einbrüchen in gewerbliche Anwesen. Unter anderem wurden in einer Textilreinigung rund 1000 Euro erbeutet. Aus einem Café nahm der Unbekannte Pralinen im Wert von rund 500 Euro mit, aus einer Metzgerei Wurstwaren und mehrere Messer. „Trotz dieser häufigen Taten konnte anfangs kein Hinweis auf einen konkreten Tatverdacht erlangt werden“, so der Tölzer Inspektionsleiter Johannes Kufner.

Akribische Tatortarbeit überführt den 66-Jährigen

Doch durch die akribisch durchgeführte Tatortarbeit ist es den Tölzer Polizeibeamte nun doch noch gelungen, die Taten im Nachgang aufzuklären. Aufwändige Spurensicherungen an den Tatobjekten und deren anschließende Auswertung führten nun zu einem 66-jährigen Mann, der einschlägig vorbelastet ist. Tatsächlich trieb der Mann bereits 2014 in gleicher Weise in Lenggries sein Unwesen. Damals habe er fünf Einbrüche innerhalb eines Monats verübt, so Kufner.

Tatverdächtiger sitzt bereits wegen ähnlicher Fälle in Untersuchungshaft

„Die Übereinstimmung in den DNA-Proben gab schließlich den Ausschlag“, so Kufner. Bezeichnender Weise befinde sich der Tatverdächtige, der offiziell in Frankfurt am Main wohnhaft ist, aktuell in Untersuchungshaft. Dort sitzt er wegen gleichgelagerter Straftaten, jedoch an anderen Tatorten.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Die Polizei Bad Tölz ist nun „froh und erleichtert, diese Serie geklärt zu haben und von diesem Täter auf unbestimmte Zeit verschont zu sein“, so Kufner nicht ohne Stolz. „Es freut mich wirklich für die Kollegen und die Dienststelle, dass das aufgeklärt werden konnte.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.