Lenggrieser Jung-Schauspieler startet durch

Dominikus Weileders Schauspielkarriere beginnt im wahrsten Sinne des Wortes zauberhaft: Der 19-jährige Lenggrieser spielt eine der tragenden Rollen in einer neuen Serie um die kleine Hexe Bibi Blocksberg und ihre Freundin Tina.

Lenggries – Der Countdown läuft: Ab dem 3. April läuft beim Bezahlkanal Amazon Prime Video die neue Serie „Bibi und Tina“. Für Dominikus Weileder aus Lenggries könnte die Produktion, die in mehr als 200 Ländern zu sehen sein wird, das Sprungbrett für eine erfolgreiche Schauspielkarriere werden.

Der 19-Jährige spielt Freddy, einen Freund von Hexe Bibi und deren besten Freundin Tina. Sein Serien-Ich befindet sich in der Ausbildung zum Schmied, fährt gerne Motorrad und ist Gründer einer eigenen Band. „Ja, ich musste singen“, sagt Dominikus Weileder und lacht. Sogar ein eigenes Lied hat er im Tonstudio für die Produktion eingesungen. Für den Isarwinkler kein Problem: Neben der Schauspielerei ist die Musik seine zweite große Leidenschaft. Nach dem Abitur 2018 am Tölzer Gymnasium hatte Weileder sogar überlegt, Gesang zu studieren. Die Dreharbeiten zu „Bibi und Tina“ im vergangenen Sommer in Brandenburg zeigten aber: „Schauspiel ist das Richtige für mich.“

An renommierter Schauspielschule aufgenommen

Eine Freundin hatte ihn auf das öffentliche Casting für die Serie hingewiesen. In vier Runden musste Dominikus Weileder sein Talent unter Beweis stellen – mit Erfolg. Die Dreharbeiten unter der Regie von Detlev Buck, der mit den vier Bibi-und-Tina-Filmen bereits rund sechs Millionen Menschen ins Kino lockte, waren keine Hexerei, sondern harte Arbeit. „Es stimmt, man muss aus Knopfdruck funktionieren“, sagt Dominikus Weileder. Eine gute Vorbereitung war das A und O: „Es kommt gar nicht gut an, wenn du deinen Text nicht kannst.“ Zur Seite standen ihm und den anderen Jung-Schauspielern ein Schauspiel-Coach, der zum Beispiel Improvisationsübungen mit ihnen machte. Natürlich kam dabei auch der Spaß nicht zu kurz.

„Schauspiel ist das Richtige für mich“

Mit dem Endergebnis ist der Lenggrieser sehr zufrieden – auch wenn es ungewohnt sei, sich selbst im Fernsehen zu sehen. Besondern gespannt ist Weileder, wie die Serie in Spanien oder den USA ankommen wird. „Die Marke ist ja vor allem im deutschsprachigen Raum bekannt.“ Zum Hintergrund: Bibi und Tina“ ist ein Ableger der bekannten Hörspielserie „Bibi Blocksberg“ und gerade bei Mädchen sehr beliebt. Die Serie sei aber keinesfalls nur für diese Zielgruppe gedacht, sondern für die ganze Familie, betont Weileder. „Die kann man ach als Junge gut anschauen.“

Kommt die erste Staffel mit ihren zehn Folgen beim Publikum gut an, ist eine Fortsetzung geplant – mit Dominikus Weileder, wie PR-Beraterin Nathalie Grimm von Berliner Agentur „filmcontact“ bestätigt. „Dominikus bringt eine große Spielfreude mit und verkörpert den Freddy, als wenn die Figur nur für ihn geschrieben worden wäre.“ Dadurch habe er auch aus der Vielzahl der Bewerber hervorgestochen.

Serie läuft am 3. April an

Für Dominikus Weileder geht es aber erst mal auf die Schule: Der Lenggrieser hat die Aufnahmeprüfung an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin bestanden. „Es gab 1300 Bewerber und nur 24 wurden genommen“, sagt Weileder stolz. Im Herbst beginnt die Ausbildung. Aktuell plant der Schauspieler seinen Umzug. Die Vorfreude ist groß – auch wenn er als bekennender „Landbursche“ mit einer Vorliebe fürs Skifahren und Bouldern seine Heimat vermissen wird. „Ich werde meine Eltern in Lenggries aber oft zuhause besuchen“, kündigt Weileder an.

