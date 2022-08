Drei Brandstiftungen in Lenggries: Polizei hofft auf Hinweise

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Dreimal hat ein Unbekannter versucht, in Lenggries Feuer zu legen © McPhoto/A. Schauhuber /imago

Ist es ein Serientäter? Die Polizei geht jedenfalls davon aus, dass ein und dieselbe Person Mitte Juli drei kleine Brände in Lenggries gelegt hat.

Lenggries - Die jüngste Anzeige wurde am Montag erstattet. Ein 61-jähriger Lenggrieser war nach einer längeren Abwesenheit nach Hause zurückgekommen und stellte an seinem Zeltunterstand Beschädigungen durch ein Feuer fest. Der Unterstand befindet sich auf einem Waldgrundstück im Bereich der Obergrieser Straße.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

An Außenhülle des Zeltunterstands entsteht Sachschaden in Höhe von 800 Euro

Wie sich bei der Aufnahme zeigte, hatte der bisher unbekannte Täter versucht, die massive Außenhülle des Zeltes in Brand zu setzten. Dabei entstanden zwei zirka zehn Zentimeter große Löcher. „Gott sei Dank hat sich der Brand nicht fortgesetzt. Im Zelt waren nämlich unter anderem zwei Kraftfahrzeuge abgestellt“, so der Tölzer Inspektionsleiter Johannes Kufner. Der entstandene Schaden beläuft sich aber auch so auf rund 800 Euro.

Polizei sieht Zusammenhang mit zwei weiteren Brandstiftungen am 10. Juli

Aufgrund der längeren Abwesenheit konnte die Tatzeit vom Geschädigten nicht genauer eingegrenzt werden. Die Tölzer Polizeiinspektion geht jedoch davon, dass dieser Versuch in direktem Zusammenhang mit zwei Brandstiftungen vom 10. Juli steht.

Radfahrer entdeckt Rauch und löscht Flammen im Inneren eines Stadls

An jenem Sonntag wurde in unmittelbarer Nähe versucht, zwei Feldstadel anzuzünden. Beide Versuche scheiterten allerdings glücklicherweise. In einem Fall wurde die Verkleidung eines Vorhängeschlosses verkohlt vorgefunden (Schaden: etwa. 30 Euro). Bei einem zweiten, etwa 400 Meter entfernten Feldstadel wurde seinerzeit versucht, im Inneren ein Feuer zu entzünden. Ein aufmerksamen Radfahrer bemerkte jedoch die Rauchentwicklung. Ihm gelang es auch, die bereits auflodernden Flammen im Keim zu ersticken.

Polizei hofft auf Hinweise auf den Täter

Die polizeilichen Ermittlungen dazu haben bisher noch keine verwertbaren Erkenntnisse erbracht. Daher bitten die Beamten nun um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.