Schlimme Stürze: Rad- und Motorradfahrer bei Ausflügen schwer verletzt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Der Rettungsdienst war am Sonntag am Sylvenstein mehrmals gefordert. © Uwe Anspach/dpa

Rund um den Sylvensteinsee ereigneten sich am Sonntag innerhalb von zwei Stunden drei Verkehrsunfälle, bei denen drei Menschen zum Teil erheblich verletzt wurden.

Lenggries - Eine 67-Jährige aus dem Landkreis Kehlheim befuhr mit ihrem Pedelec gegen 14 Uhr die Bundesstraße 307 in Richtung Sylvensteindamm. Das berichtet die Tölzer Polizei. Dabei geriet sie mit dem Vorderreifen an den Randstein, stürzte und schlug mit dem Kopf auf den Asphalt auf. Die Fahrerin erlitt durch den Sturz nach Angaben der Polizei ein Schädelhirntrauma. Der Sachschaden beläuft sich auf 300 Euro.

Zu schnell mit Motorrad: Hubschrauber bringt Münchner in die Klinik

Der nächste Unfall ereignete sich eine gute Stunde später. Ein 27-jähriger Mann aus München hatte sich am Sylvensteindamm ein Motorrad von einer Bekannten geliehen, um damit eine Runde zu drehen. Auf Höhe des Kraftwerks kam der Münchner aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, riss ein Verkehrsschild aus dem Boden und prallte nach weiteren 50 Metern gegen eine Strauchgruppe. Der Fahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. An der Maschine entstand Totalschaden in Höhe von 7000 Euro. Sie musste abgeschleppt werden.

Abbiegendes Auto übersehen

Das dritte Mal krachte es auf der B 307 auf Höhe von Fall. Gegen 15.40 Uhr wollte ein 25-jähriger Unterhachinger mit seinem BMW nach links auf den Faller Parkplatz einbiegen, musste wegen des Gegenverkehrs aber anhalten. Die beiden hinter ihm Fahrenden bremsten ebenfalls. Der 28-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Weilheim dahinter bemerkte dies aber zu spät, da er abgelenkt war, fuhr auf den stehenden Audi eines Österreichers (51) auf und kam zu Fall. Er verletzte sich leicht. Schaden an Krad und Audi: 2500 Euro.

