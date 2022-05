Rettet die Isar jetzt: Mehr Wasser für Dürrach

Von: Alois Ostler

Teilen

Hier plätschert das Wasser aus der Dotierwasserabgabe in das trockene Flussbett der Dürrach. © Alois Ostler

In der Versammlung von „Rettet die Isar jetzt“ gibt es erste Erfolge zu vermelden. Dennoch ist laut der Notgemeinschaft nach wie vor noch viel zu tun. Aktuell laufen Maßnahmen an der Dürrach.

Lenggries – Mehr Wasser für die Dürrach: Diese jahrelange Forderung von „Rettet die Isar jetzt“ wird umgesetzt. Ein Anfang ist gemacht – auch wenn es in den Augen des Vereins nur ein kleiner Schritt ist. Für die sogenannte Notgemeinschaft gibt es noch viel zu tun. Der Vorsitzende des Vereins „Rettet die Isar jetzt“ ist sich sicher: „Also, so ganz freiwillig ist das nicht passiert“, so die Einschätzung von Karl Probst. Seit 1. Dezember 2021 leitet der Tiroler Energiekonzern Tiwag eine geringe Restwassermenge von 143 Litern pro Sekunde in die Dürrach zurück. „Die Dotierwasserabgabe ist ein Tropfen auf den heißen Stein.“ Über 90 Prozent des kleinen Rinnsals, das an der 32 Meter hohen Bächentalsperre aufgestaut wird, fließen nämlich in einem gut acht Kilometer langen Kanal weiterhin in den österreichischen Achensee und dienen somit – wie seit gut 70 Jahren – der Energieerzeugung am Jenbachkraftwerk.

Über die jüngsten Anpassungen der Talsperre im Bächental berichtete Johann Neuner jetzt in der Hauptversammlung von „Rettet die Isar jetzt“ im Alpenfestsaal. Der Ingenieur ist Leiter der Wasserkraftplanung bei der Tiroler Wasserkraft AG (Tiwag). Die Dotierwasserabgabe – so der österreichische Sprachgebrauch – ist laut Neuner eine vorgezogene ökologische Aufwertung der Dürrach. Nach der europäischen Wasserrahmenrichtlinie hätte man sie erst spätestens 2027 umsetzten müssen. „Wir haben das Ziel schon jetzt erreicht“, sagte Neuner.

An der Bächentalsperre wird das Dürrachwasser gestaut und an den Stollen (re.) in den Achensee abgeleitet. © Alois Ostler

Die Vereinsmitglieder wissen, dass das letztlich auf den hartnäckigen Einsatz von Karl Probst zurückzuführen ist. Er hat diese und weitere Teilrückleitungen immer wieder gefordert. Probst würde gern noch mehr Wasser in der Dürrach fließen sehen, denn der Überlaufstollen in den Achensee schluckt bis zu 12 000 Liter pro Sekunde.

Wie man denn auf die festgeschriebene Rücklaufmenge von gerade mal 143 Litern pro Sekunde komme, wollte deshalb ein Mitglied wissen. Die Dotierwasserabgabe sei nach einer Evaluierung auf Basis der seit 1983 vorliegenden Aufzeichnungen festgelegt worden, erklärte Neuner. Warum man nicht freiwillig mehr Wasser zurückfließen lasse, wollte ein weiteres Mitglied wissen. Damit würde sich der Kraftwerks-Geschäftsführer strafbar machen, weil er dann „Betriebsmittel verschwende“.

An der Sperre im Bächental hat sich noch mehr getan. Seit 2013 führen die Österreicher kontrollierte Geschiebespülungen durch, wofür bereits 2010 eine sogenannte Tiefenentlastung gebaut wurde. Dieses Geschiebemanagement lasse den Kies auf natürlichem Weg abfließen. „Früher mussten dafür mittels Bagger und Lastwagen 24 000 Kubikmeter Geröll jährlich umgelagert werden.“ Der Kies kommt nun auch im Unterlauf der Dürrach ungehindert im Sylvensteinsee an.

Dafür hat letztlich die bayerische Seite gesorgt. Im vergangenen Sommer wurde ein weiteres Hindernis an der Abzweigung zum Lerchkogel durchgängig gemacht. „Wir haben die Stierschlagsperre geöffnet“, berichtete Korbinian Zanker, der Leiter des zuständigen Wasserwirtschaftsamts Weilheim. Mit der Aufweitung der Betonsperre an ihrem Sockel sei zum einen der Geschieberückhalt beendet worden. Zum anderen sei das Bauwerk aus den 1950er-Jahren nun auch für Fische passierbar, was den ökologischen Zustand des Gewässers erheblich aufwerte.