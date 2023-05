Ein Hoch auf den „Isarwinkler Gletscher“: Skilclub Lenggries verteidigt Beschneiung

Jahresversammlung

Von Ewald Scheitterer schließen

Zur Mitgliederversammlung lud der Skiclub Lenggries ein. Dabei verteidigte er auch die mitunter kritisierte Beschneiung des Weltcup-Hangs.

Lenggries – Die Notwendigkeit der maschinellen Beschneiung des Weltcup-Hangs am Brauneck und die Anfeindungen deswegen standen im Mittelpunkt der Reden in der Jahresversammlung des Lenggrieser Skiclubs. „Kinder zum Sport zu bringen, zählt wohl bei vielen nicht mehr“, sagte Vorsitzender Thomas Murböck in die Runde. Die Hardliner im Klimaschutz würden nur noch den Stromverbrauch sehen. Tatsächlich konnten dank des „Isarwinkler Gletschers“, wie der Weltcup-Hang im vergangenen schneearmen Winter spaßhaft genannt wurde, „alle eigenen Rennen durchgeführt werden und sogar noch einige weitere, mit denen man bei Nachbarvereinen ausgeholfen hat.“

Für Langläufer gab es zu Hause „kaum einmal eine anständige Loipe“

„Richtig leiden mussten zuletzt die Langläufer, für die man zu Hause kaum einmal eine anständige Loipe zusammengebracht hatte“, sagte Murböck. Marcus Meinecke, nordischer Jugend-Sportwart, ergänzte: „Wegen der schlechten Schneelage im Winter 2022/23 mussten wir insgesamt 72 Fahrten zum Training nach Seefeld durchführen.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Von den „vielen vergeblichen Versuchen, in Lenggries eine Loipe zu spuren“, sprach dann auch Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. Auch er brach eine Lanze für den Maschinenschnee, denn nur so konnte man den Kindern und Jugendlichen Wintersport ermöglichen. Ins Reich der Lüge verwies er Vorwürfe, in Lenggries würden die Beschneiungsanlagen mit Grund- oder Trinkwasser versorgt werden. Zum normalen Freizeit-Skifahrer erklärte er: „Wenn es bei uns wegen Schneemangels nicht geht, dann fahren die Leute halt weiter ins Zillertal. Das ist dem Umweltschutz bestimmt nicht zuträglich.“

Rückblick auf die Special Olympics: „Hat riesigen Spaß gemacht“

Zweiter Vorsitzender Toni Danner ließ die Special Olympics für behinderte Sportler (Soby) noch einmal Revue passieren. „Es war ein Riesenerlebnis, und es hat riesigen Spaß gemacht, die Freude der behinderten Sportler mitzuerleben“, sagte er.

Jeweils 15 Trainer für Alpin und Langlauf sind derzeit beim SC Lenggries tätig, „um unsere Rohdiamanten zu schleifen“, wie es Murböck ausdrückte. Eine weitere Verbesserung wurde mit der Verlegung des Wegs zum Zielhaus erreicht. Damit wurde das Nadelöhr beseitigt, das die Rennläufer auf dem Weg zum Sessellift jedes Mal passieren mussten.

20 Skirennen am Weltcup-Hang

Von einer „hervorragenden Saison aus organisatorischer Sicht“ sprach der Chef des Organisationskomitees (OK), Claus Redetzki. So konnten am Weltcup-Hang insgesamt 20 Skirennen durchgeführt werden, teilweise sogar zwei an einem Tag. Er lobte vor allem die neue Zielhaus-Besetzung für Zeitnahme und Auswertung: „Eine tolle, junge Truppe.“ Erstmals wurde auch ein Livetiming im Internet bei Skirennen durchgeführt. Schmunzelnd fügte er an: „Wenn jetzt hinter einem Namen ein DNF auftaucht, dann wissen die Eltern sofort, dass sie ihr Kind abholen können.“ DNF steht für „did not finish“ und kennzeichnet so einen Rennausfall.

„In allen Gesamtwertungen des Skiverbands Oberland steht der SC Lenggries an erster Stelle.“

Stolz war Florian Haider, der sich mit Anderl Stadler jun. das Amt des alpinen Jugend-Sportwarts teilt, als er verkündete: „In allen Gesamtwertungen des Skiverbands Oberland steht der SC Lenggries an erster Stelle.“ Auch konnte man den ganzen Winter über durchgängig am Weltcup-Hang trainieren. Haider kündigte allerdings an, dass der Beitrag für die Aktiven wohl angehoben werden muss. „Die derzeitige Summe reicht nicht einmal für die Startgelder.“ Laut Murböck werde man bei dem neuen Beitrag aber zwischen den „teuren Alpinen“ und den „vergleichsweise billigen Langläufern“ sehr wohl unterscheiden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.