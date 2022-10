Ein komplett kompostierbares Haus: Wirtschaftspreis für Haus- und Holzbau Simon

Von: Elena Royer

Teilen

Setzt auf natürliche Baustoffe: Bernhard Simon vom gleichnamigen Haus- und Holzbauunternehmen. © Arndt Pröhl

Individuell, ökologisch und schadstoffarm. Das macht die Holzhäuser der Firma Simon Haus- und Holzbau aus. Nun wurde das Unternehmen mit Sitz im Lenggrieser Ortsteil Schlegldorf mit dem Wirtschaftspreis des Landkreises ausgezeichnet.

Schlegldorf - Angefangen hat alles im Jahr 1990 in einer Garage. Zu Beginn war der Zimmerermeister Bernhard Simon noch alleine, doch bald stellte er erste Mitarbeiter ein. Im Jahr 2000 zog das Unternehmen an seinen jetzigen Standort. Umweltschutz und ökologische Aspekte liegen Simon besonders am Herzen. Deshalb ließ er sich auch zum Baubiologen ausbilden. Sein Betrieb, der vom Institut für Baubiologie und Nachhaltigkeit zertifiziert ist, ist marktführend auf dem Gebiet des gesunden Bauens mit Holz.



Für die sogenannten „Lebenshäuser“ werden nur natürliche Materialien ohne Schadstoffe verarbeitet

„Wenn man schon den schönen Baustoff Holz hat, dann soll man auch die passenden Materialien nehmen“, lautet Simons Philosophie. Will heißen: Für die sogenannten „Lebenshäuser“ werden nur natürliche Materialien ohne Schadstoffe verarbeitet. „Wir haben schon mit natürlichen Dämmstoffen gearbeitet, da hat noch niemand beim Bauen an die gesundheitlichen Aspekte gedacht“, erklärt der Unternehmer. Auch Kunststoffe, Styropor und Folien sind in Simons Unternehmen tabu. Er weigert sich, diese Materialien bei seinen Kunden einzubauen. „Eine Styropordämmung aufs Dach oder Kunststofffenster machen wir nicht“, sagt er entschieden. „Dabei entsteht so viel Müll, und die Herstellung verbraucht viel Energie.“ Ganz im Gegensatz zum Baustoff Holz, der wenig Energie braucht. „Ein Holzhaus von uns könnte man komplett kompostieren“, erklärt Simon. Und: „Unser Holz stammt aus dem Isarwinkel. Man weiß also, wo es herkommt, und die Transportwege sind kurz.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.



Etwa 25 Häuser baut das Unternehmen pro Jahr

Rund 25 Häuser baut das Unternehmen pro Jahr. Während der gesamten Planung steht dem Bauherren ein Ansprechpartner zur Seite. „Bauen soll Spaß machen und nicht anstrengend sein“, findet Simon. Bei einem Ersttermin bekommt der Kunde mittels einer Software eine realistische Kostenschätzung seines Projekts. „Wir gehen das Haus Schritt für Schritt durch“, so Simon. „Danach kann man sich die Finanzierung überlegen.“ Dieses transparente Vorgehen erklärt der Unternehmer damit, dass er mit seinen Kunden gut auskommen will. „Bei Streit geht viel Energie verloren“, findet er. „Und wir wollen uns lieber auf die Qualität konzentrieren.“ Das Schönste für Simon? „Wenn ich einen Kunden treffe, dem ich vor 20 Jahren ein Haus gebaut habe und der dann sagt: Wir fühlen uns immer noch wohl im Haus.“



Buchenholzdübel statt Leim: „Ökologisch optimal“

Derzeit baut das Unternehmen sechs ökologisch nachhaltige Holzhäuser in Berg am Starnberger See. „Die Häuser haben Lehmputz, eine Wärmepumpe und sind komplett leimfrei“, erklärt Simon. „Es kommt selten vor, dass so große Projekte ökologisch nachhaltig gebaut werden.“ Apropos Leim: Den sucht man bei Simon ebenfalls vergeblich. Stattdessen kommen Buchenholzdübel zum Einsatz. „Das ist nicht nur ökologisch optimal, sondern auch äußerst langlebig.“ In einer eigenen Anlage stellt das Unternehmen die Dübel her. „Damit sind wir einer der wenigen im Umkreis.“



Zimmererinnung hat ihn für den Wirtschaftspreis vorgeschlagen

Für den Wirtschaftspreis wurde Simon von der Zimmerer-Innung vorgeschlagen. Eine große Ehre für den Unternehmer und „eine Bestätigung für die jahrzehntelange Arbeit. Ich freue mich und möchte mich bei meiner Familie und meinen Mitarbeitern bedanken, ohne die das nie möglich gewesen wäre.“ Den Preis will er stellvertretend für seine Zimmererkollegen aus der Innung entgegennehmen, „die sich jahrelang für den Holzbau eingesetzt und ihn vorangebracht haben.“ Der Unternehmer betont: „Miteinander ist man stark und schafft was.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.