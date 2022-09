Ein letzter Toast auf die Post in Lenggries: Betreiber schließt Filiale

Von: Felicitas Bogner

Andre Kolbe (re.) und sein letzter Kunde Roland Döring prosten sich zum Abschied in der Filiale nochmal zu. © pröhl

Der Betreiber der Lenggrieser Poststelle verabschiedete sich nach dem letzten Öffnungstag von seinen Kunden. Aktuell gibt es keine Filiale mehr in Lenggries.

Lenggries – Ein Schlückchen Sekt beim Postgeschäfte erledigen gab es für den letzten Kunden der Lenggrieser Poststelle an der Bahnhofstraße, Roland Dörning. Am Mittwochabend um 18 Uhr hat der bisherige Betreiber Andre Kolbe die Türen für immer zugesperrt. Damit steht die 10 000-Einwohner-Gemeinde vorerst ohne Postfiliale da. Wie ein Nachfolgemodell aussehen könnte, steht noch nicht fest (wir berichteten).

Post in Lenggries geschlossen: Viele Kunden bewegt die Frage nach einer Nachfolge

Das bewegte auch zahlreiche der Kunden, die in den vergangenen Tagen in Kolbes Ladengeschäft „Team 3 Modellbau & More“, in dem die Post integriert war, kamen. „Für viele ist es ab jetzt wirklich problematisch. Einige ältere Kunden müssen für Postbankgeschäfte nun immer nach Bad Tölz“, berichtet Kolbe. Die Räumlichkeiten an der Bahnhofstraße werde laut ihm ein Hörakustikfachgeschäft beziehen. „Davor stehen aber wohl noch ein paar Bauarbeiten an“, sagt er. Kolbe selbst verlässt mit seiner Geschäftsaufgabe auch den Isarwinkel. „Für mich ist die Zeit hier zu Ende. Ich ziehe mit meiner Familie zurück ins Münsterland und kümmere mich um meine Eltern“, erklärt er. Nach Ladenschluss am Mittwochabend kamen noch ein paar Stammkunden in die Filiale und verabschiedeten bei einem Getränk den Poststellenbetreiber.

