Neuer Wanderführer: Blütenreiche Touren im Alpenvorland

Neu erschienen ist das Buch mit Blumenwanderungen. © Rother

Ein neues Buch aus dem Rother-Verlag stellt Blumenwanderungen im Alpenvorland vor. Darunter sind auch Touren im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

Lenggries – Der Opa sei vermutlich Schuld an ihrer Vorliebe, beim Wandern oder Radeln immer auch ein Auge auf die Blumen am Wegesrand zu haben, schreibt Autorin Margit Hiller im Vorwort. Denn der Opa sei ein leidenschaftlicher Naturliebhaber gewesen und habe ihr – dem Münchner Stadtkind – bei den Wanderungen immer Flora und Fauna erklärt. Aus dieser vererbten Leidenschaft ist ein neuer Rother-Wanderführer entstanden, der 30 blütenreiche Touren im oberbayerischen Alpenvorland und im angrenzenden Tirol verspricht. Drei Dinge sind der Autorin dabei noch wichtig: Alle Touren verlaufen auf markierten Wegen, die letzten „geheimen“ Standorte seltener Pflanzen werden also nicht verraten. Alle Touren sind auch ohne botanische Leidenschaft reizvoll. Und die Autorin bittet darum, „verantwortungsvoll“ und „pfleglich“ mit der Natur umzugehen.

Die Gehzeiten liegen zwischen gut einer und über sieben Stunden

Die Wanderungen sind in drei Schwierigkeitsgrade eingeteilt. Die Länge variiert zwischen gemütlichen 3,3 und tagesfüllenden 20,4 Kilometern. Entsprechend liegen die Gehzeiten zwischen gut einer und über sieben Stunden.

Im Landkreis – oder zumindest darüber erreichbar – liegen sieben der 30 Touren. Eine davon führt, praktisch ohne Höhenunterschiede überwinden zu müssen, durch die Pupplinger Au. Eine Fülle von Blumen und Kräutern lässt sich auf den 12,5 Kilometern entdecken. Ein gemütlicher Spaziergang ist auch die 11,9 Kilometer lange Runde durch das Loisachmoor, die unter anderem den Moorlehrpfad des Zentrums für Umwelt und Kultur in Benediktbeuern umfasst.

Blühende Seidelbast-Sträucher auf dem Weg zum Rabenkopf

Wer das Bewundern der Blumen gerne mit einer Bergtour verbindet, wird ebenfalls fündig. Beispielsweise kann man von Jachenau durch die Rappinschlucht auf den Rabenkopf aufsteigen und dabei unter anderem blühende Seidelbast-Sträucher bewundern. Einer der Top-Tipps im Buch ist die Tour durchs Isartal und auf den Rißsattel – nicht nur wegen der Aussicht, sondern vor allem wegen der Fülle an Blumen, die sich dort finden lässt. Touren auf die Torscharte, aufs Hahnenkampl über die Eng und auf den Schönberg komplettieren die Wanderungen im Landkreis.

Auch auf geschützte und gefährdete Arten wird eingegangen

Ansonsten gibt es noch viele Informationen zu verschiedenen Blumen, Gebirgs-, Natur- und Kulturlandschaften sowie natürlich zur Pflanzenbestimmung. Und es wird auf Regeln hingewiesen, die jeder Wanderer beherzigen sollte. Ganz oben auf der Liste: „Bitte pflücken Sie keine Blumen und graben Sie erst recht keine Pflanzen aus.“ Wer eine Blume aus der Nähe fotografieren will, sollte das auch nicht aus der Bauchlage heraus tun, weil man dabei „zig andere, vielleicht noch im Wachstum begriffene Pflanzen geplättet“ hat. Auf geschützte und gefährdete Pflanzen wird ebenso eingegangen wie auf Betretungsverbote. (va)

Das Buch: „Blumenwanderungen Bayerische Alpen“ von Margit Hiller ist im Rother-Bergverlag erschienen. Es kostet 18,90 Euro. Weitere Infos auf www.rother.de.