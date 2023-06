Lenggries im Förderprogramm „Radoffensive Klimaland Bayern“: Radlweg von Fall bis Wallgau als Ziel

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Aufnahme ins Förderprogramm: Verkehrsminister Christian Bernreiter (re.) überreichte die Urkunde an Dritten Bürgermeister Günter Haubner. © StMB/Winszczyk

Die Gemeinde Lenggries wird in das Förderprogramm „Radoffensive Klimaland Bayern“ aufgenommen. Dieses unterstützt dem Bau von „Radwegen mit Innovationscharakter“.

Lenggries – Es ist ein lang gehegter Wunsch: ein Radweg, der vom Sylvensteindamm nach Fall und Vorderriß führt. Zuletzt diskutierte der Lenggrieser Gemeinderat vor zwei Jahren über das Thema – genauso wie über einen Ausbau Richtung Kaiserwacht. Durch den Beschluss wollte man seinerzeit das Staatliche Bauamt Weilheim „mit Nachdruck auf die Notwendigkeit der Radwegverbindungen“ hinweisen.

Verkehrsminister Christian Bernreiter überreicht Urkunde

Während ein Weg zwischen Damm und Fall aus Platzgründen eigentlich unmöglich ist, kommt zumindest in den weiteren Abschnitt ab Fall etwas Bewegung: Die Gemeinde ist in das Förderprogramm „Radoffensive Klimaland Bayern“ hineingerutscht. Dieses unterstützt Kommunen beim Bau von „Radwegen mit Innovationscharakter“, auf interkommunalen Strecken, im Wald oder entlang von Bahnlinien. Bis zum Bau dürfte es im Lenggrieser Fall freilich noch etwas dauern. Konkret geht es hier erst einmal um die Förderung einer Machbarkeitsstudie für einen Radweg von Fall bis nach Wallgau. Die entsprechende Urkunde, die die Aufnahme ins Programm bestätigt, nahm Dritter Bürgermeister Günter Haubner von Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter entgegen.

Schon vor zwei Jahren war für diesen Abschnitt angedacht, durch kleinere Maßnahmen bestehende Wege miteinander zu verbinden. Gespräche mit Forst und Wasserwirtschaftsamt wären dafür unter anderem nötig. „Wir sind dazu personell nicht in der Lage“, sagt Martin Herda, zuständiger Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt, auf Anfrage. Priorität für die Behörde habe der Ausbau des Alltagsradwegenetzes im Landkreis. „Darauf konzentrieren wir uns.“ Wenn die Gemeinde einen Weg mit touristischem Hintergrund vorantreiben und eine Studie dafür beauftragen wolle, sei aber in Aussicht gestellt worden, dass sich der Freistaat daran beteiligt.

Weitere 17 Projekte in Programm aufgenommen

Die Förderung des Radverkehrs sei ein wichtiger Bestandteil der bayerischen Verkehrspolitik, heißt es in der Pressemitteilung des Verkehrsministeriums. Nach dem Auftakt 2022 wurden nun weitere 17 Projekte in das Programm aufgenommen. „Die Radoffensive ist hervorragend angelaufen, die ersten Projekte sind im Bau“, so Bernreiter. „Ich freue mich sehr, dass 2023 wieder zehn Millionen Euro im Haushalt zur Verfügung stehen.“ Bernreiter appelliert an die Gemeinden, sich auch für die anderen Förderprogramme des Freistaats zu bewerben: „Wir wollen gemeinsam mit unseren Kommunen bis 2030 1500 Kilometer neue Radwege in Bayern auf den Weg bringen“, so der Minister. „Seit Kurzem fördern wir auch den Ausbau von öffentlichen Feld- und Waldwegen mit Bedeutung für den Radverkehr. Das bringt vor allem einen Schub für den Radverkehr im ländlichen Raum.“

