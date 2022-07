Ein Rahmenplan für die Kaserne

Entwicklung



Der Lenggrieser Gemeinderat befasste sich in einer Klausurtagung mit dem künftigen Entwicklungspotenzial der Kommune. Die Diskussionen waren sehr intensiv.

Lenggries – Eine sinnvolle Entwicklung für die gemeindeeigenen Flächen auf dem Kasernenareal: Das hatten sich vor der Kommunalwahl 2020 alle Parteien und Gruppierungen ins Programm geschrieben. So richtig was vorwärts ging allerdings nichts – zumindest nicht in der Öffentlichkeit. „Es laufen nach wie vor intensive Gespräche mit zwei Interessenten“, sagt Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG) auf Anfrage. „Es geht also schon etwas vorwärts.“

Planungsbüro beauftragt

In der vergangenen Woche trafen sich die Mitglieder des Gemeinderats zu einer Klausurtagung. Einen Abend lang stand auch hier die Kaserne im Mittelpunkt. „Es gab doch einigen Gesprächsbedarf“, sagt der Bürgermeister. Die Diskussionen seien „sehr zielführend“ gewesen, ergänzt er. Vorgesehen ist, einen Rahmenplan für das Areal erstellen zu lassen. Ein Planungsbüro sei bereits beauftragt, sagt Klaffenbacher. Letztlich geht es dabei darum, eine konzeptionelle Idee zu entwickeln: Welche Nutzungen sind denkbar und in welchem Maß. Möglich seien Nutzungen aus den Bereichen Bildung und Soziales, „aber auch der Bereich Sport und Freizeit könnte mit dabei sein“, sagt Klaffenbacher. Darüber hinaus wären aber auch „stille gewerbliche Nutzungen“ nicht ausgeschlossen.

Auch Energiekonzept ist wichtig

Zudem wird sich die Gemeinde Gedanken über ein Energiekonzept für das gesamte Areal machen. Bis vor einigen Monaten hätte man vermutlich bei der künftigen Wärmeversorgung auf Gas gesetzt. „Da liegt die Leitung am Haupttor“, sagt Klaffenbacher. Angesichts der aktuellen Entwicklungen sei es natürlich sinnvoll, sich Gedanken über andere Energienutzungen zu machen. Dabei gehe es nicht nur um die Heizung, sondern auch um die künftige Stromgewinnung. Fotovoltaikanlagen auf den Gebäuden wären denkbar – zumal die Dachflächenausrichtung dafür mehr als geeignet sei. Allerdings habe hier auch immer der Denkmalschutz – er liegt auf vielen Gebäuden – ein Wort mitzureden, sagt Klaffenbacher.

Fachhochschulpläne 2006 gescheitert

An dessen Einsprüchen scheiterte zuletzt eine PV-Anlage, die im Zuge des Umbaus des Rathaus-Dachgeschosses angedacht war. Aber auch beim Denkmalschutz werde es vermutlich künftig ein Umdenken und neue Richtlinien geben müssen, so der Bürgermeister. Dass der Rathauschef vorsichtig damit ist, preiszugeben, mit welchen Interessenten verhandelt wird, liegt an der Geschichte der seit 2003 leer stehenden Kaserne. Es gab bereits einige Pläne, alle zerschlugen sich. Das begann 2006 mit dem Scheitern der Fachhochschulpläne der Schörghuber-Gruppe. Danach forderte die Kommune die Beseitigung aller Gebäude. Doch der Vorstoß „Grüne Wiese“ führte letztlich dazu, dass die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben das 19 Hektar große Areal 2009 an private Investoren verkaufte – für 165 000 Euro.

Gemeinde kaufte Areal 2010

2010 legte die Projektgesellschaft Action Sports für einen Teil der ehemaligen Prinz-Heinrich-Kaserne ihr Konzept vor, dort Camp Woodward Europe zu errichten. Jugendliche aus aller Welt sollten dort drinnen und draußen beste Trainingsmöglichkeiten für Trendsportarten wie Skaten, BMX-Fahren, aber auch Cheerleading finden. 34 Millionen Euro sollten investiert werden. Fünf Jahre später waren auch diese Pläne geplatzt. Noch im selben Jahre kaufte die Gemeinde für knapp fünf Millionen Euro die gut zwölf Hektar große Fläche von Action Sports, die unter anderem die großen Unterkunftsgebäude, die Turnhalle und den Sportplatz umfasst.

Auf einem anderen Teil befindet sich ein Gewerbegebiet

Auf der Kasernenfläche, die nicht der Gemeinde gehört, hat sich ein Gewerbegebiet entwickelt. Und dort gibt es auch Bewegung. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses ging es beispielsweise um einen Vorbescheidsantrag für die Schaffung eines Handwerkerhofs mit fünf Einheiten. „Es ist gut, dass sich da was tut. Es fügt sich gut ein“, befand Klaffenbacher in der Sitzung. Der Ausschuss stimmte dem Vorbescheidsantrag einmütig zu.