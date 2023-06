Einblicke in die „Post“: Tag der offenen Tür in Lenggries

Am 17. Juni

Die Gemeinde Lenggries lädt im Rahmen des Flößerfests am 17. Juni zu einem Tag der offenen Tür ein. Besichtigt werden kann das umgestaltete ehemalige Post-Hotel.

Lenggries – Ein buntes Programm mit Markttreiben, Vorführungen, Kinderprogramm und vielem mehr erwartet die Besucher des Flößerfests am Samstag, 17. Juni, in Lenggries (wir berichteten). Zudem lädt die Gemeinde an diesem Tag noch zu einem Tag der offenen Tür im ehemaligen Gasthof zur Post ein.

Imposante Immobilie diente früher als Waisenhaus

Die Gemeinde hatte das einstige Hotel an der Marktstraße 2013 gekauft. Nach einigen Überlegungen, was aus der imposanten Immobilie werden sollte, und umfangreichen Voruntersuchungen begannen die Sanierungsarbeiten. Rund zwei Jahre wurde an dem denkmalgeschützten Haus, das einst als Waisenhaus diente, später als Posthalterei und dann als Gasthaus, gearbeitet. Rund acht Millionen Euro hat die Gemeinde investiert. Etwa 3,3 Millionen Euro gab es dafür aus Fördermitteln. Besucher haben am 17. Juni nun die Möglichkeit, die neu gestalteten Räumlichkeiten des Kindergartens im Erdgeschoss, den Mehrzwecksaal im ersten Stock und die Praxisräume im zweiten Obergeschoss zu besichtigen. „Der Tag der offenen Tür bietet eine einzigartige Gelegenheit, die beeindruckenden Ergebnisse der umfangreichen Baumaßnahmen zu erkunden“, heißt es in einer Mitteilung.

Kindergarten im Erdgeschoss, Hausarzt im zweiten Stock

Der Kindergarten St. Jakobus im Erdgeschoss sei liebevoll gestaltet und biete den Kleinsten einen modernen und ansprechenden Raum zum Lernen und Spielen. Eltern und Kinder können sich vor Ort ein Bild „von den hochwertigen Einrichtungen machen und die angenehme Atmosphäre erleben“, so die Gemeinde.

Im ersten Obergeschoss befindet sich der große Mehrzwecksaal mit kleiner Bühne. Dort tagt der Gemeinderat, aber auch Trauungen und weitere Veranstaltungen finden dort statt.

+ 2013 hat die Gemeinde das imposante Gebäude an der Marktstraße gekauft und umfangreich saniert. © Gemeinde

Die Räume im zweiten Obergeschoss hat die Gemeinde gerade frisch vermietet (wir berichteten): Dort finden sich die neu eingerichteten Praxisräume von Dr. Armin Schenn. Der Hausarzt und Internist zieht im Juli dort ein. In der dritten Etage gibt es zudem noch zwei Wohnungen, die die Gemeinde vermietet hat, die aber natürlich nicht besichtigt werden können.

Vertreter der Gemeinde beantworten Fragen

Um Fragen zu den umfangreichen Baumaßnahmen und dem Neugestaltungsprozess zu beantworten, stehen Vertreter der Gemeinde von 11 bis 15 Uhr zur Verfügung. Sie informieren über die Bauarbeiten, die Hintergründe der Umgestaltung und die zukünftige Nutzung der Räumlichkeiten.

