Einbruchsserie in Lenggries: Bargeld und Pralinen für 500 Euro geklaut

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Einbrecher hebelten jeweils Fenster oder Türen auf. © Silas Stein/dpa

Zu einer Einbruchsserie kam es in der Nacht zum Dienstag in Lenggries. Bei den drei Taten entstand einiges an Schaden. Und auch in der Nacht zuvor hatte es einen Einbruch gegeben - mit süßer Beute

Lenggries - In allen drei Fällen, die sich in der Nacht zum Dienstag in Lenggries ereignet hatten, wurden laut Polizei jeweils Fenster oder Türen aufgebrochen, die Innenräume durchsucht und überwiegend Bargeld entwendet.

Zahnarztpraxis, Textilpflege- und Fotogeschäft sind Ziele der Einbrecher

In der Herwarthstraße war eine Zahnarztpraxis das Ziel der Täter. Der Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro, der Beuteschaden auf 800 Euro. In der Schützenstraße brachen die Unbekannten in ein Textilpflegegeschäft ein und richteten dabei rund 200 Euro Schaden an. Ihre Beute hat einen Wert von 1150 Euro. In der Marktstraße wurde versucht, in ein Fotostudio einzubrechen, in diesem Fall entstand aber „nur“ Sachschaden, der beläuft sich allerdings auf rund 500 Euro.

In der Nacht davor stehlen Einbrecher Pralinen im Wert von 500 Euro

Bereits in der Nacht zum Montag hatte sich ebenfalls in Lenggries ein Einbruch ereignet. Dabei nahmen der oder die unbekannten Täter Pralinen im Wert von 500 Euro aus einem Café mit. Nach Angaben der Polizei drangen die Einbrecher zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 5 Uhr, in das Gebäude an der Münchner Straße ein, in dem sie gewaltsam die gläserne Ladentüre öffneten. Im Anschluss suchten der oder die Täter nach Wertgegenständen und entwendete schließlich aus der Theke die Pralinen.

Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Zeugen, die eventuell in den den beiden Tatnächten Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0 80 41/76 10 60 bei der Polizei zu melden.

