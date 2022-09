Einbruchsserie in Lenggries geht weiter: Täter erbeuten Wurst

Polizei sucht Zeugen

Von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Erneut haben Einbrecher in Lenggries zugeschlagen. Bereits in der vergangenen Woche waren verschiedene Geschäfte, ein Lokal und ein Praxis Ziel von Einbrechern.

Lenggries – Im Zeitraum zwischen Dienstag um 18.45 Uhr und Mittwoch um 4.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter über eine Seitentür Zugang zu einer Metzgerei an der Lenggrieser Isarstraße. Im Inneren des Gebäudes wurden noch zwei weitere Türen aufgebrochen und die Ladenräume durchsucht.

Kein Geld, aber Fleisch- und Wurstwaren erbeutet

Bargeld erbeuteten Einbrecher dieses Mal nicht, da die Kassen im Verkaufsraum am Vorabend geleert worden waren. Allerdings entwendeten der oder die Täter einiges an Wurst- und Fleischwaren sowie mehrere Metzgermesser, wie die Polizei berichtet. Der Wert der Beute kann noch nicht genau beziffert werden. An den drei aufgebrochenen Türen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Bei einer Arztpraxis scheitern die Täter am Schloss

Aus derselben Nach melden die Beamten zudem noch eine nicht vollendete Tat. Wie Spuren am Zylinderschloss zeigten, wurde versucht, in eine Tierarztpraxis in der Isarstraße einzubrechen. Allerdings scheiterten die Täter am hochwertigen Schloss, sodass hier lediglich der Schaden am Schloss entstand. Der ist mit rund 1000 Euro allerdings beträchtlich.

Bereits in der vergangenen Woche hatten sich mehrere Einbrüche ereignet

Bereits in der vergangenen Woche hatte es mehrere Einbrüche in Lenggries gegeben. In der Nacht zum Dienstag waren eine Zahnarztpraxis, ein Textilpflege- und ein Fotogeschäft das Ziel der Einbrecher. Dort nahmen die Unbekannten Bargeld mit und richteten einigen Sachschaden an. In der Nacht zum Montag drangen Unbekannte in ein Café ein und erbeuteten Pralinen im Wert von rund 500 Euro. Am Wochenende gab es dann Einbrüche in ein Lenggrieser Lokal und fünf Gewerbeobjekte in Bad Tölz.

Hinweise in allen Fällen erbittet die Polizei unter Telefonnummer 0 80 41/76 10 60.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.