Tag des offenen Denkmals: Lenggrieser Kalvarienberg ist einer der Ältesten seiner Art

Die Kreuzigungsgruppe auf dem Lenggrieser Kalvarienberg mit den 330 Jahre alten, aus Kupferblech gefertigten Figuren der Maria und des Johannes. © Blöckner

232 Treppenstufen oberhalb von Lenggries erwartete Mesner Johannes Janßen am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein die Besucher zum Tag des offenen Denkmals auf dem Kalvarienberg. Janßen hatte viel Interessantes zu berichten.

Lenggries –Umringt vom Kreuzweg und im Schatten der Heilig-Kreuz-Kapelle, erzählte er den Interessierten von der Entstehung des Kalvarienbergs und dem geschichtlichen Zusammenhang mit der Hohenburg und Lenggries. Der Tag des offenen Denkmals, das größte Kulturevent Deutschlands, fand dieses Jahr bereits zum 30. Mal statt. Immer am zweiten Sonntag im September öffnen historische Gebäude und Denkmäler für die Öffentlichkeit ihre Türen, die sonst nicht oder nur teilweise zugänglich sind. Dieses Jahr stand der Tag unter dem Motto „Talent Monument“. Besondere Eigenschaften, also die „Talente“ der Denkmäler, die nicht immer auf den ersten Blick erkannt werden, sollten dabei hervorgehoben werden.

Pilgern wurde hier einst das Seelenheil versprochen

Auch im Landkreis konnten die Besucher unter vielen Anlaufstellen wählen. Eine davon war der Kalvarienberg in Lenggries als einer der Ältesten im deutschsprachigen Raum. Die Stationen des Leidenswegs und Kreuzigungsstätte Christus versprachen den gläubigen Pilgern, ihr Seelenheil zu erlangen. Da aber in der damaligen Zeit nur wenige Christen die Möglichkeit hatten, an die Originalstätte zu reisen, wurden in der Heimat Nachbildungen geschaffen und ermöglichten es den Gläubigen dort, um Vergebung und Hilfe zu bitten.

Ein Taschentuch zeigte den Ort an

Die Idee dazu hatte erstmals 1663 Hanns Herwarth, der damalige Herr der Hohenburg. Der Legende nach, erklärte Janßen, ließ Herwarth ein Taschentuch im Wind los und versprach, an dem Ort, wo das Taschentuch liegen bleibt, einen Kalvarienberg zu errichten. Er ließ daraufhin ein Kreuz an der heutigen Gedenkstätte aufstellen und besorgte dazu eine Kreuzpartikel-Reliquie aus dem Heiligen Land.

Mesner Johannes Janßen schildert die Geschichte des Kalvarienbergs. © Blöckner

Heilige Stiege ist jener in Rom nachempfunden

Sein Sohn, Graf Ferdinand von Herwarth, ließ die Gebetsstätte weiter ausbauen. Ab 1694 entstanden die symmetrische Scherentreppe mit den fünf Stationskapellen, die heilige Stiege, der Scala Sancta in Rom nachempfunden, und eine Klause, die einst Eremitenbrüder bewohnten. Auch der Grundstein für die Grabkapelle wurde gelegt. Über die Jahrhunderte, so Janßen weiter, wurde die Gebetsstätte ausgebaut. Die Heilig-Grab-Kapelle wurde erweitert, die Heilig-Kreuz-Kapelle errichtet und die Kreuzigungsgruppe versetzt. Heute besteht sie aus 330 Jahre alten Kupferblech-Skulpturen und dem Kreuz. 1734 entstand dann in einem weiten Bogen um die Gebäude der Kreuzweg mit den vierzehn Stationen. Die Klause wurde um 1864 zum Benefiziatenhaus erneuert.

Vielsagende Votivtafeln

Interessierten wird auch die Geschichte von Lenggries und der Umgebung aufgezeigt. Johannes Janßen erklärte den Besuchern, dass die Votivtafeln in den beiden Kapellen die Geschichte zeigen. Die Menschen ließen die Votivtafeln als Dank oder zur Bitte um Fürsprache bei Gott malen und aufhängen. Sie zeigen Szenen, die darstellen, wofür sie beten. Wer sich dafür interessiert, kann mit der Beschriftung, den Initialen und Jahreszahlen die geschichtlichen Ereignisse mit den Geschichten der Stifter in Verbindung bringen. Es zeigt sich dadurch auch ein kleiner Auszug der Gemeindechronik der letzten rund 320 Jahre, was dann wohl als ein „Talent“ des Lenggrieser Kalvarienbergs gelten könnte. (Text: Maria Blöckner)

