Einsätze der Bergwacht: Schwere Verletzung mit der Motorsäge

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Retter wurden an der Probstalm abgesetzt. © Bergwacht Lenggries

Einige Einsätze hatte die Lenggrieser Bergwacht in den vergangenen Tagen zu bewältigen. Dazu gehörte auch die Versorgung einer schweren Verletzung durch eine Motorsäge.

Lenggries - Der Unfall hatte sich bereites am vergangenen Samstag ereignet. Gegen 10.30 Uhr ging die Meldung bei der Bergwacht ein, Ein Mann hatte sich bei Waldarbeiten am Jaudenparkplatz trotz Sicherheitsschuhen mit einer Motorsäge in den linken Fuß geschnitten. Nach der medizinischen Versorgung durch die Einsatzkräfte wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber Christoph Murnau ins Unfallklinikum geflogen.

Gleitschirmflieger landet am Brauneck im Baum

Gegen Abend hatte dann noch ein Gleitschirmflieger Schwierigkeiten beim Start und stürzte wenige Meter unterhalb des Nordstarts am Brauneck in einen Baum. Da sich der Pilot selbst aus seinem Geschirr befreien und unverletzt absteigen konnte, machten sich die Bergwacht Lenggries gemeinsam mit den am Latschenkopf stationierten Bergwachten München und Wolfratshausen daran, den Schirm aus dem Baum bergen.

Beim Aufstieg zur Probstalm gestürzt

Am Sonntag wurde die Bergwacht Lenggries bereits gegen 9.45 Uhr zu ihrem ersten Einsatz alarmiert. Ein 85-Jähriger war am Freitag zur Probstalm aufgestiegen und war auf dem Weg dorthin gestürzt. Dabei hatte er sich multiple Prell- und Schürfwunden zugezogen, die ihm den Abstieg ins Längental unmöglich machten.

Rettungshubschrauber bringt 85-Jährigen in die Klinik

„Da der Patient dialysepflichtig war, musste schnell gehandelt werden“, berichtet Bergwacht-Sprecherin Lina Feile. Der Einsatzleiter alarmierte den Rettungshubschrauber Christoph Murnau, der sein medizinisches Team am Einsatzort absetzte. Anschließend holte er weitere Kräfte der Bergwacht Lenggries aus dem Tal aufzunehmen und setzte sie ebenfalls mittels Winde an der Einsatzstelle ab. Der bereits medizinisch versorgte 85-Jährige wurde von den Rettungskräften transportfähig gemacht und mit der Winde zum Hubschrauber aufgezogen. Der Helikopter brachte ihn ins Tölzer Krankenhaus.

Frau erleidet Unterschenkelfraktur

Der zweite Einsatz am Sonntag erreichte die ehrenamtlichen Rettungskräfte gegen 12.45 Uhr. Eine Frau aus Österreich war gestürzt und hatte sich eine Unterschenkelfraktur zugezogen. Die Alarmierung erfolgte über die Rettungsleitstelle in Innsbruck, welche den Rettungshubschrauber Christophorus 1 anforderte. Dieser brachte die Patientin nach Hall ins Krankenhaus.

