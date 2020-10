Einsätze der Lenggrieser Bergwacht am Brauneck und in der Jachenau: Abgestürzte Wanderer

Aus dem Bericht der Bergwacht

von Veronika Ahn-Tauchnitz

Mehrere Einsätze hatte die Lenggrieser Bergwacht in den vergangenen Tagen wieder zu bewältigen. Am Brauneck mussten sich die Retter um zwei abgestürzte Wanderer kümmern, in der Jachenau saßen zwei Personen und ein Hund nach einem Wetterumschwung am Berg fest.