Einsätze für Lenggrieser Bergwacht: Skifahrer (13) wird bewusstlos - Wanderer mit Kopfverletzung

Teilen

Am Brauneck landete der Rettungshubschrauber auf der Piste, um einen 13-Jährigen abzutransportieren. © . bergwacht

14 Einsätze hatte die Bergwacht Lenggries am vergangenen Wochenende am Berg und im Tal zu bewältigen. Dabei ging es um verletzte Skifahrer, aber auch um gestürzte Wanderer.

Lenggries - Bei einem Bergwacht-Einsatz am Samstag musste der Rettungshubschrauber angefordert werden. Gegen 9.50 Uhr war ein 13-jähriger Skifahrer während der Abfahrt bewusstlos geworden. Der Jugendliche stürzte auf der Schrödlsteinabfahrt und zog sich eine leichte Armverletzung zu. Da die Ursache der zwischenzeitlichen Bewusstlosigkeit unklar war, wurde der Lenggrieser mit dem Rettungshubschrauber Christoph 1 nach Murnau geflogen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Sieben Einsätze für die Bergretter am Sonntag

Bei den weiteren Einsätzen am Samstag mussten sich die Retter in erster Linie um Knieverletzungen kümmern.

Am Sonntag rückten die Retter zu fünf Einsätzen im Ski- und zwei im Wandergebiet aus. Damit waren die beiden Teams – eines stationiert im Tal, das andere am Brauneck – gleichermaßen ausgelastet. Zum ersten Mal wurde die ehrenamtlichen Helfer gegen 9.30 Uhr alarmiert. An der Tölzer Hütte musste eine Schulterluxation mit Fraktur behandelt werden. Die Retter brachten den Patienten mit dem Skidoo zur Bergbahn und begleiteten ihn ins Tal. Dort übergaben sie ihn an die Besatzung des Rettungswagens.

Siebenjähriger stürzt und zieht sich eine Fußverletzung zu

In der Folge gab es zwei Knieverletzungen an der Finstermünzalm und der Strasseralm zu versorgen. Außerdem kümmerten sich die Bergretter um einen siebenjährigen Buben, der auf der hinteren Abfahrt gestürzt war und sich eine Fußverletzungen zugezogen hatte.

Neunjähriger kollabiert im Sessellift

Ein „Skidaumen“ ist eine Verletzung des Innenbands des Daumengrundgelenks. Und genau darüber klagte ein Neunjähriger gegen 10.45 Uhr. Sein Vater machte sich darauf hin mit dem Buben auf den Rückweg ins Tal. Im Ahornsessellift kollabierte der Neunjährige allerdings wiederholt. Deshalb alarmierte der Vater die Bergwacht. Diese nahm die beiden am Ausstieg in Empfang. „Nach ein paar Minuten in der Schocklagerung stabilisierte sich der Junge soweit, dass er mit seinem Vater die Abfahrt antreten konnte“, berichtet die Bergwacht.

Schwere Kopfverletzung nach Sturz bei Wanderung zur Denkalm

Die beiden Wanderunfälle ereigneten sich am Nachmittag. Gegen 15 Uhr stürzte ein 67-Jähriger auf seiner Wanderung zur Denkalm. Er zog sich dabei eine schwere Kopfverletzung zu. Da er während des Abtransports das Bewusstsein verlor, forderte der Einsatzleiter einen Notarzt nach. „Da die Notaufnahme in Bad Tölz zu diesem Zeitpunkt abgemeldet war, wurde der Würzburger schließlich mit dem Hubschrauber nach Murnau geflogen“, berichtet die Bergwacht.

Um 17.20 Uhr stürzte dann noch eine 35-Jährige beim Abstieg vom Grasleitenstein. Die Bergwacht brachte sie mit dem Fahrzeug ins Tal und übergab sie mit Verdacht auf eine Fraktur des Sprunggelenks an den Rettungswagen. va/bw

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie hier.