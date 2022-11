Löschen, retten, Häusle bauen: Einsatzkräfte packen beim Bau des Schlegldorfer Feuerwehrhauses mit an

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Der Rohbau von neuer Fahrzeughalle und Sozialtrakt ist fertig. © arp

In Schlegldorf entsteht ein neues Feuerwehrhaus. Auf der Baustelle geht es zügig voran. Ein Ortsbesuch.

Schlegldorf – Gerade einmal sechs Monate laufen die Arbeiten am neuen Schlegldorfer Feuerwehrhaus, doch die Rohbauten für Fahrzeughalle und Sozialtrakt sind schon fertig. „Terminlich sind wir gut durchgekommen. Die Feuerwehr hat gut Gas gegeben“, sagt Bürgermeister Stefan Klaffenbacher beim Baustellenbesuch. Denn tatsächlich liegt es auch an der tatkräftigen Unterstützung der Feuerwehrleute, dass der Bau schon soweit ist.

Anfang August wurde der Altbau abgerissen

Beim Spatenstich am 1. Mai stand das alte Feuerwehrhäusl direkt an der S 2072 noch, Anfang August wurde es abgerissen. Etwas zurückversetzt steht nun die neue Fahrzeughalle mit Werkstatt und drei Stellplätzen für die beiden Einsatzfahrzeuge und den Anhänger. Unter der hohen Decke gibt es noch einiges an Stauraum. Momentan wird Baumaterial in der Halle gelagert, an einer Wand hat Kommandant Tobias Schlick eine provisorische Einsatzzentrale eingerichtet. Sie steht dort, wo später einmal die Tür zum Verbindungsbau Richtung Sozialtrakt sein wird. Auch dort ist viel voran gegangen. Kurz vor Beginn der Arbeiten hatte die Gemeinde noch einmal umgeplant, weil es ein günstiges Angebot gab und so eine Unterkellerung möglich wurde. Dort, im Untergeschoss, gibt es nun Stauraum und Platz für die Technik. Geheizt wird das Gebäude mit einer Luft-Wärme-Pumpe, der Strom kommt von einer Photovoltaikanlage mit 17,5 Kilowattpeak auf der Südseite des Dachs.

Im Obergeschoss ist ein Schulungsraum geplant, in dem auch Erste-Hilfe-Kurse und ähnliches stattfinden sollen. © arp

Das Erdgeschoss hat zwei Außentüren. Die vordere sei für den normalen Parteiverkehr, erklärt Kommandant Schlick. „Die hintere ist die Alarmtür.“ Die wird nur im Einsatzfall freigeschaltet. Während sich ein Teil der freiwilligen Kräfte bislang eingezwängt neben dem Einsatzfahrzeug umziehen musste, gibt es nun – wie vorgeschrieben – eine räumliche Trennung. Im Parterre des Neubaus findet sich eine Herren-Umkleide samt sanitärer Einrichtungen, die Platz für 70 Männer bietet. Daneben befinden sich Umkleiden und Sanitärbereich für maximal 17 weibliche Einsatzkräfte. „Wir haben im Moment noch keine Frauen. Aber das kommt bestimmt“, sagt Schlick. Bis dahin nutzen diesen Bereich auch die Männer, „weil wir derzeit 87 Aktive haben“, sagt der Kommandant. Ebenfalls auf dieser Etage gibt es ein barrierefreies WC, ein Büro und einen Abstellraum.

Vieles wird in Eigenleistung erledigt

Während das Erdgeschoss gemauert ist, wurde das Obergeschoss in Holzständerbauweise errichtet. Dort, unter dem Dach, befindet sich der große Schulungsraum, wo vor wenigen Tagen schon der Jahrtag abgehalten wurde. Künftig sollen dort aber nicht nur feuerwehrinterne Schulungen abgehalten werden, sondern beispielsweise auch Erste-Hilfe-Kurse für die Bevölkerung und andere thematische Fortbildungen oder auch Brandschutzerziehung für Kinder. „In einer Nische wird eine kleine Teeküche eingerichtet, im hinteren Bereich eine Kleiderkammer mit einem kleinen Büro für den Feuerwehrverein“, sagt Karl Ertl, Leiter des Technischen Bauamts und selbst Mitglied der Schlegldorfer Wehr.

Aus dem rückwärtigen Fenster – dort wird noch der zweite Fluchtweg eingerichtet – fällt der Blick auf den Wanderweg. Der musste für den Neubau verlegt werden. Tatsächlich wurde dadurch ein bislang bestehendes Sicherheitsrisiko ausgemerzt. Denn zuvor führte der Weg praktisch direkt durch den Ausfahrtsbereich des Einsatzfahrzeugs. Jetzt läuft der Weg hinter den Gebäuden entlang. „Das war natürlich alles nur möglich, weil wir die entsprechenden Grundstücke bekommen haben“, sagt Klaffenbacher.

Hier entsteht der Herren-Umkleidebereich, der Platz für 70 Einsatzkräfte bietet. © arp

1,8 Millionen Euro hat die Gemeinde für die Baukosten berechnet – ohne Eigenleistung. Die aber ist groß. „Fünf, sechs Leute von uns sind eigentlich immer auf der Baustelle. Am Wochenende mehr“, sagt Schlick. Glücklicherweise finde sich praktisch für jedes Gewerk ein Meister in den Reihen der Wehr. Diese Eigenleistung bei den Ausschreibungen mit darzustellen, sei für die Gemeinde nicht so einfach. In der Regel schreibe man das Material und ein gewisses Maß an Arbeitsleistung aus, sagt Ertl. Auch die Endabnahme übernimmt eine Fachfirma, um die Gewährleistung nicht zu gefährden. Die meisten Aufträge seien an einheimische Firmen vergeben worden, freut sich der Bürgermeister. Und viele Unternehmen unterstützen das Bauvorhaben auch nach Kräften. „Denen, den Feuerwehrleuten und der Gemeinde gilt mein Dank“, sagt Schlick. Material und Maschinen würden zur Verfügung gestellt, das Holz stammt komplett aus dem Gemeindewald. Etwas öffentliche Förderung gibt es auch noch: Für die drei Stellplätze darf sich die Gemeinden über einen Zuschuss von 180 000 Euro freuen. Bezogen wird der Neubau, der streng nach der geltenden Norm gebaut wurde, irgendwann im kommenden Jahr. Keller und Obergeschoss werden dann vermutlich noch nicht fertig sein. Hier erfolgt der Ausbau komplett in Eigenleistung.

