„Season of Sounds“ in Lenggries: Einzigartige Kulisse begeistert Technoszene

Die Veranstalter sind mehr als zufrieden und denken bereits an eine dritte Auflage im nächsten Jahr. © Demmel

Zwei Bühnen, 13 Künstler und 1200 Besucher: Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr hat sich das Elektromusik-Festival „Season of Sounds“ am Fuß des Brauneck noch einmal gesteigert. Vor allem die einzigartige Bergkulisse begeisterte die Technofans von nah und fern.

Lenggries/Wegscheid – Nach der gelungenen Premiere von „Season of Sounds“ im vergangenen Sommer hat sich das Techno-Festival bei seiner Neuauflage am Samstag noch gesteigert. Es kamen mit 1200 Feierlustigen nicht nur mehr Besucher, auch das Programm wurde erweitert. Zudem gab es eine zweite Bühne.

Dem Veranstaltungstrio, bestehend aus dem gebürtigem Lenggrieser Sebastian Berger sowie den Wegscheidern Florian Müller und Ines Rossner, war es gelungen, 13 Künstler der Szene an den Fuß des Braunecks zu holen, darunter zahlreiche Größen in der elektronischen Musik. Wer es mit Techno ernst meint, kommt an Mark Reeve nicht vorbei. Mit seinen harten Beats begeisterte der DJ auch auf dem Gelände des „Jaudenstadel“. Gleiches gilt für das neapolitanische Duo „Moonwalk“ und seine gekonnten Mischungen aus Techno und Tech House mit Deep-House- und Electronica -Einflüssen.

Gute Stimmung herrschte schon am frühen Nachmittag vor der kleinen Bühne. © Demmel

Vorverkauf lief gut, das Wetter passt

Sebastian Berger war schon zu Beginn absolut zufrieden: „Der Vorverkauf ist gut gelaufen, und wie schon im Vorjahr haben wir Glück mit dem Wetter.“ Am Tag zuvor beim Aufbau waren sie im strömenden Regen noch nass bis auf die Haut geworden. Am Samstag strahlte die Sonne. So deutet schon jetzt alles auf ein weiteres „Season of Sounds“ 2024 hin. „Wir wollen uns etablieren, eine feste Einrichtung im Oberland schaffen. Wir stehen jedenfalls mit viel Leidenschaft dahinter“, sagt Florian Müller. Hanna, Anna und Rene aus Bad Tölz würden sich über eine Neuauflage jedenfalls riesig freuen: „Schön, dass sich etwas bewegt. Wenn mehr solcher Veranstaltungen bei uns wären, hätten wir nichts dagegen. Auch wenn der Eintritt etwas hoch ist, wir haben Verständnis, es muss ja alles finanziert werden.“

Daumen hoch: (v. li.) Hanna, Anna und Rene gaben für das Festival „Season of Sounds“ nur Bestnoten. © Demmel

Gäste sind begeistert

Nathalie, André und Melanie aus Köln und Bad Aibling waren ebenfalls begeistert „Wir haben schon an vielen Events teilgenommen, aber eine Bühne mit freien Blick auf die dahinter liegenden Berge ist einzigartig. Meist versperren hohe Zäune und Transparente die Aussicht.“ Die Gegend hatte es vielen Besuchern angetan. Toni, die als Eisverkäuferin ihre Runden drehte, kommt aus Landshut: „Hier ist es schon richtig schön. Auf vielen anderen Festen stehen die Gruppen und deren Musik im Vordergrund, mit den Bergen rundum zählt auch die Gegend als besondere Attraktion.“

Abends steppt der Bär

Je später der Abend, desto mehr kamen die Technofans vor den zwei Bühnen in Bewegung. Tanz und Ekstase beherrschten mit der hereinbrechenden Nacht das Geschehen. Zwischendurch holten sich die Feiernden an den Verpflegungsständen eine Stärkung. Auch hierfür gab es reichlich Auswahl. Es fehlte an nichts.

Mehr davon: Julia aus Bad Tölz (li.) und Angi aus Königsdorf wünschen sich mehr solcher Events in der Region. © Demmel

Polizei: „Absolut störungsfrei und reibungslos“

Die Tölzerin Julia und ihre Freundin Angi aus Königsdorf fassten gut gelaunt zusammen: „Alles perfekt organisiert, zu nicht übertriebenen Preisen. Eigentlich fahren wir hauptsächlich nach München aber das ,Season of Sounds‘ ist echt mega geil. Hut ab, bitte mehr davon.“ Laut Polizei verlief das Fest „absolut störungsfrei und reibungslos“.

