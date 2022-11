Elternumfrage: Lenggries braucht eine weitere Kindertagesstätte

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

2020 hatte die Gemeinde einen neuen Kindergarten in der ehemaligen „Post“ eröffnet. Doch es fehlt eine weitere Kindertagesstätte, um den Bedarf zu decken. © Arp/A

Die Gemeinde Lenggries braucht eine weitere Kindertagesstätte. Das hat nicht zuletzt eine Umfrage unter den Eltern gezeigt. Auch die Plätze bei der Mittagsbetreuung der Schule reichen nicht aus.

Lenggries – Es reicht einfach nicht. Obwohl die Gemeinde Lenggries in den vergangenen Monaten und Jahren allerlei Anstrengungen unternommen hat, gibt es einen erheblichen weiteren Bedarf an Betreuungsplätzen. Das zeigt auch die Umfrage unter den Eltern, deren Ergebnis am Montag im Gemeinderat vorgestellt wurde. Als Ergebnis sucht die Gemeinde nun einen Träger für eine weitere Kindertagesstätte und auch nach einem passenden Baugrundstück. Auch das Thema Ferien- und Nachmittagsbetreuung für Schulkinder soll angegangen werden.

354 Eltern haben an der Umfrage teilgenommen

Geschäftsleitender Beamter Tobias Riesch hatte jede Menge Zahlen mit in die Sitzung gebracht. Im September hatte die Gemeinde die Eltern von 946 Kindern (bis zur 3. Klasse) angeschrieben und um Teilnahme an der Umfrage gebeten. 354 Antworten gingen ein. „Von den 168 Kindern, die derzeit keinen Betreuungsplatz haben, benötigen 82 in den nächsten zwölf Monaten einen“, sagte Riesch. „Das ist eine gewaltige Summe“ – zumal die bestehenden Kitas randvoll sind.

Erst 2020 wurde ein neuer Kindergarten eröffnet

Dabei hat die Gemeinde durchaus einiges an Zusatzangeboten geschaffen. 2020 wurde der neue zweigruppige Kindergarten St. Josef in der ehemaligen „Post“ eröffnet. Ein Jahr später bekam der Wegscheider Kindergarten St. Antonius in einem Zimmer, das bislang von der Schule genutzt wurde, eine dritte Gruppe. Doch die Anmeldezahlen in diesem Jahr waren weiterhin hoch. So hoch, dass Bedarf für mehr als eine weitere Gruppe bestand. Verschiedene Räume wurden geprüft, am Ende blieb nur die Einrichtung einer Nachmittagsgruppe im Kindergarten St. Jakobus. Fast alle Kinder auf der Warteliste hätten so untergebracht werden können. „Man muss aber auch sagen, dass manche Eltern die Nachmittagsbetreuung abgelehnt haben“, so Riesch.

Oft sind beide Elternteile berufstätig

Verschärft hatte die Lage die Tatsache, dass der Kindergarten Arzbach heuer keine auswärtigen Kinder mehr aufgenommen habe. Über zehn Mädchen und Buben aus Lenggries hätten den bislang besucht, sagte Riesch.

Die Mehrheit der Kinder wird derzeit zwischen 8 und 12 Uhr beziehungsweise 14 Uhr betreut. Das sind auch die Zeiten, die bei den Eltern ohne Platz am meisten nachgefragt sind. Nötig ist die Betreuung, weil meist beide Elternteile arbeiten. Auch das hat die Gemeinde abgefragt. Zwei Drittel der Mütter (oder der ersten Betreuungsperson) sind erwerbstätig und arbeiten meist zwischen 10 und 30 Wochenstunden, bei den Vätern (oder der zweiten Betreuungsperson) sind es 92 Prozent, die in der Regel zwischen 30 und 40 Wochenstunden oder darüber hinaus arbeiten.

Mittagsbetreuung an der Grundschule ist ebenfalls mehr als voll

Voll ist auch die Mittagsbetreuung an der Grundschule, die das BRK übernimmt. Aktuell werden 69 Kinder betreut, 14 stehen auf der Warteliste. Eigentlich wollte die Gemeinde deshalb die bestehende Containeranlage an der Schule erweitern. Allerdings brachte die Ausschreibung eine Verdoppelung der Kosten, so dass diese aufgehoben werden musste. Durch eine Rochade mit der Volkshochschule konnte die Betreuung zumindest in einen größeren Raum ziehen.

Gemeinde will mit BRK über Ferienbetreuung sprechen

Auf Dauer wird das aber nicht reichen, zumal es ab 2026 einen Rechtsanspruch für die Betreuung von Grundschulkindern gibt. Der Gemeinde sei bewusst, „dass hier erhebliche Baumaßnahmen notwendig werden“, so Riesch. Mit dem BRK will die Gemeinde besprechen, wie man mit dem zusätzlich Bedarf an Mittags- und Nachmittagsbetreuung umgeht und auch, ob eine Ferienbetreuung möglich ist, denn auch diesen Wunsch zeigte die Umfrage. Das bekräftige Roman Haehl (Grüne). „Das ist schon ein elementares Problem. Wenn beide Eltern arbeiten, schafft man es nur sehr schwer, mit dem Urlaub alle Ferienzeiten abzudecken.“

Es braucht eine neue Kita mit zwei Krippen- und vier Kindergartengruppen

Mit Blick auf die Krippen- und Kindergartenplätze erkennt die Gemeinde nach Auswertung aller Ergebnisse der Umfrage einen künftigen Bedarf für weitere zwei Krippen- und vier Kindergartengruppen. Die Gemeinde – so der Beschluss – wird nun in einem Interessenbekundungsverfahren einen Träger für eine weitere Kindertagesstätte suchen und nach einem Grundstück oder Gebäude Ausschau halten, wo sich das Projekt umsetzen lässt.

