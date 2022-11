„Irgendwann langt‘s“: Metzgerei in Lenggries schließt nach 64 Jahren in Familienbesitz

Von: Patrick Staar

Seit 64 Jahren kaum aus Lenggries wegzudenken: Die Metzgerei Holzner mit den Inhabern Manfred und Anni Holzner. © Arndt Pröhl

Die Metzgerei Holzner in Lenggries, bekannt für ihre Weißwürste, schließt in wenigen Tagen. Der Inhaber nennt als einen Grund die Energiepreise.

Lenggries – In Lenggries endet am 30. November eine Ära: Nach 64 Jahren im Familienbesitz sperrt die Metzgerei Holzner für immer zu. Inhaber Manfred Holzner sagt mit Blick auf den Personalmangel und die rasant steigenden Energiepreise: „Irgendwann rechnet es sich nicht mehr.“

Hinter Metzgerei Holzner liegen schwierige Jahre

Die Lenggrieser Metzgerei hat eine lange Tradition. 1958 eröffneten Jakob und Ottilie Holzner den Betrieb im heutigen „Wieserwirt“. 1969 zogen sie in die Ladenräume am Bahnhofplatz 3b um. 1996 übergaben sie das Geschäft an ihren Sohn Manfred, der die Metzgerei bis heute führt.

Die vergangenen drei Jahre seien „sehr schwierig gewesen“, sagt der Geschäftsinhaber. Coronabedingt sei immer wieder Personal für mehrere Wochen ausgefallen. Die Holzners mussten deshalb selbst viele Zusatzschichten übernehmen: „Das hat an den Kräften und Nerven gezehrt“, sagt Holzner: „Sieben Tag die Woche arbeiten – irgendwann langt’s.“

Energiekrise zwingt Traditionsmetzgerei in die Knie

Und dann kam auch noch die Energiekrise hinzu, die Metzgereien als Großverbraucher extrem hart trifft. Das Gefrierhaus und die Klimaanlage laufen Tag und Nacht, die Öfen und Maschinen zur Wurstproduktion benötigen Starkstrom. Ein Teil des Betriebs wird mit Gas betrieben. Zu allem Überfluss läuft auch noch Holzners Stromvertrag zum 31. Dezember aus. Der Inhaber holte vor ein paar Monaten ein neues Angebot bei seinem Anbieter ein – und kippte vor Schreck beinahe aus den Latschen: „Der Preis war plötzlich zigfach höher.“ Auch bei anderen Anbietern sah es nicht besser aus: „Alle Angebote waren gleich schlecht.“ Nach vielen schlaflosen Nächten kam Holzner zu dem Ergebnis: Er muss seinen Betrieb zusperren.

Für manche Stammkunden sei die Entscheidung „schlimm“, sagt der Inhaber: „Viele decken sich noch mal mit großen Vorräten ein und lassen die Sachen vakuumieren.“ Mal abgesehen von einigen italienischen Salami-Spezialitäten habe er alle Produkte selbst hergestellt, gerade für die Weißwürste ist die Metzgerei über die Ortsgrenzen hinaus bekannt: „Das Rezept steht nirgendwo, das habe ich im Kopf.“

Kinder wollen Metzgerei in Lenggries nicht übernehmen

Die Frage ist nun, wie es weitergeht. Alle drei Kinder seien berufsfremd und hätten kein Interesse daran, den Betrieb zu übernehmen. Die elf Angestellten hätten auf dem leer gefegten Arbeitsmarkt längst wieder neue Arbeitsplätze gefunden. Offen ist dagegen die Zukunft der Geschäftsinhaber. Manfred Holzner wird heuer 60 Jahre alt, seine Frau Anni im nächsten Jahr. Beide sind damit noch zu jung fürs Rentnerdasein. Die beiden wollen weiter arbeiten, „aber nicht mehr so viele Stunden“.

Momentan sehe er die Betriebsaufgabe „emotionslos“: „Wir freuen uns darüber, die Entscheidung getroffen zu haben. Der Druck, Angestellte bezahlen zu müssen, fällt in Zukunft weg.“

Im Dezember und Januar werde er wohl damit beschäftigt sein, den Betrieb abzuwickeln, sagt Holzner. Er hofft, dass sich bei ihm ein Nachfolger meldet, der den Betrieb übernehmen will. Aus diesem Grund verkaufe er auch das Inventar noch nicht.

Hoffnung auf Nachfolger für Metzgerei Holzner

Möglicherweise habe sein Nachfolger auch ganz gute Startchancen, sinniert er, da die Energiepreise seit einigen Wochen wieder stark sinken. „Aber so lange konnte ich im Sommer die Entscheidung nicht hinauszögern. Irgendwann muss ich eine Entscheidung treffen, schließlich habe ich Kündigungsfristen einzuhalten.“

Im benachbarten Früchtehaus Holzner, das seinem Bruder Jakob und dessen Frau Veronika gehört, läuft der Betrieb übrigens ganz normal weiter: „Sie produzieren ja auch nichts selbst und haben damit kein Energieproblem.“

